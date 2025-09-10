El candidato a la presidencia de Colombia Santiago Botero aseguró que la justicia tiene la autoridad divina de matar a los asesinos: “Por eso Dios mandó el diluvio y las plagas de Egipto”

Santiago Botero vincula su propuesta presidencial en Colombia con una visión de justicia inspirada en la autoridad divina - crédito @santiago.botero

La campaña presidencial en Colombia ha sumado un nuevo matiz con las declaraciones de Santiago Botero, aspirante del movimiento ‘Romper el Sistema’, que vinculó de manera directa su propuesta política con una visión de justicia inspirada en la autoridad divina.

En una entrevista concedida a La FM, Botero sostuvo que “cuando alguien asesina, Dios le da a la justicia la autoridad para que mate a ese asesino”, una afirmación que generó debate en el escenario público.

Durante la conversación, Santiago Botero argumentó que los castigos bíblicos, como el diluvio y las plagas de Egipto, constituyen ejemplos de la intervención divina para erradicar el mal.

“Por eso debemos entender por qué Dios mandó el diluvio y las plagas de Egipto: porque estaba acabando con el mal”, explicó el candidato, subrayando que su postura se fundamenta en una interpretación religiosa de la justicia.

El candidato del Movimiento ‘Romper el Sistema’, Santiago Botero afirmó que la justicia debe actuar bajo mandato de Dios, generando debate público - crédito Suministrada

El discurso de Botero enfrentó resistencia, incluso, dentro de su entorno, según relató en la misma entrevista.

El candidato recordó que “al principio la gente me decía ‘no hable de Dios’, pero yo les decía que no me importa, si a mí Dios me mandó a esto, ¿cómo cambio el discurso?”, reafirmando su decisión de mantener la referencia a lo divino como eje central de su campaña.