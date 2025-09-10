Comandante del Ejército se pronunció tras muerte de tres soldados por ataque con dron del ELN en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

crédito @COMANDANTE_EJC/X | Oficina de prensa CICR | Ejército Nacional de Colombia

Por medio de un comunicado de prensa divulgado la mañana del miércoles 10 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional brindó detalles acerca del ataque armado en contra de la fuerza pública que se reportó la madrugada del mismo día en el sur de departamento de Bolívar (norte de Colombia - región Caribe) que dejó a dos soldados profesionales como víctimas mortales.

El ataque del cual se responsabilizó en la misiva a hombres del ELN (Ejército de Liberación Nacional) “tuvo lugar en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales” el martes 9 de septiembre de 2024, y los uniformados fueron identificados como Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de los municipios de Oporapa y Tello, ambos situados en el Huila.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un segundo hecho que ocurrió con pocas horas de diferencia, pero en jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander, Yamid Araque Cely (natural de Floresta, Boyacá), en medio de combates que se registraron entre las Fuerzas Militares y el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en la vereda Las Delicias.

crédito @COMANDANTE_EJC/X

Además de conocerse mayores detalles sobre la ofensiva del ELN en esta zona estratégica (sur de Bolívar), debido a su cercanía a la región de Santander (limita de forma directa) y Norte de Santander, zona de tránsito y punto clave porque se encuentra ubicado el Catatumbo —uno de los puntos claves en el país por que allí se disputan el territorio por el control de producción y envío de coca— el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, repudió ambos casos y aseguró que la muerte de los tres soldados profesionales “no será en vano”.

Así lo dio a conocer el alto oficial por medio del mensaje que publicó a través de su cuenta de X la mañana del mismo miércoles, y en el que le envió un mensaje de condolencias a las tres familias que hoy lloran la partida de sus integrantes, y que “luchan día a día por la protección de los colombianos”, agregó el general Cardozo.

“Nos duele el asesinato de nuestros soldados”, inicia el mensaje por parte del comandante del Ejército, en el que declara como responsable de ambos casos al “grupo narcoterrorista del ELN”, sigue la publicación.

“Como comandante del @COL_EJERCITO (Ejército Nacional de Colombia) rechazo estos actos terroristas de los grupos al margen de la ley”, continúa la misiva, en la que el alto oficial añadió que acompañan a las “familias en este dolor”, y de paso aclaró que “un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento (a cada uno de los tres allegados del los soldados Muñoz, Hernández y Araque) en este difícil momento”.

Los soldados Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, víctima del ataque con Dron en Santa Rosa, sur de Bolívar, eran oriundo del departamento del Huila - crédito Ejército Nacional

Detalle sobre las dos acciones terroristas del ELN en el sur de Bolívar y Norte de Santander

En el documento oficial, el Ejército precisó que la arremetida del ELN se dio “en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus”, y provocó que “tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados, lanzados desde un sistema UAS (dron) por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN“, señaló el documento, en el caso del ataque en Santa Rosa, sur de Bolívar.

“En esta acción terrorista, y pese a los esfuerzos de los enfermeros de combate, lamentablemente fallecieron en el lugar dos de nuestros soldados profesionales”, menciona el reporte oficial, en el que también se destacó que “cuatro soldados profesionales más resultaron heridos por las esquirlas”.

Mientras que en el caso que se notificó desde Tibú, Norte de Santander, “soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantaban operaciones de control territorial para neutralizar las confrontaciones de los grupos armados organizados, sostuvieron combates de encuentro contra integrantes del GAO ELN, Frente Juan Fernando Porras Martínez, en la vereda Las Delicias”.

En ambos casos, el general Cardozo calificó los actos como “infames”, y que “atentan contra la vida e integridad de nuestras tropas y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil”.

Yamid Araque Cely, nacido en el municipio de Floresta, Boyacá, fue la víctima de los combates con el ELN en jurisdicción de Tibú, Norte de Santander - crédito Ejército Nacional

Asimismo, el alto oficial confirmó que “este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, y “serán recordados como hombres comprometidos con la defensa y seguridad de Colombia”, cerró el comandante del Ejército.

En ambos sucesos se concluyó que las acciones militares seguirán en campo con el fin de seguir impactando a este grupo armado ilegal.