Colombia

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

El productor dominicano aseguró que el ‘streamer’ paisa no tiene la fama que presume en redes sociales, lo que desató un cruce de palabras entre los creadores de contenido

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Westcol le respondió a Alofoke
Westcol le respondió a Alofoke tras acusaciones en redes sociales y el paisa cuestionó su papel en redes sociales - crédito @westcol @alofoke/ Instagram

Westcol protagonizó un “encontrón” en redes sociales con Santiago Matías, conocido en redes sociales como Alofoke, un productor musical dominicano que ha ganado notoriedad recientemente por el estreno del reality La casa de Alofoke, que imita el formato de La casa de los famosos.

En medio de una de las transmisiones del programa, el dominicano aprovechó una de las cámaras para arremeter contra Westcol, pues asegura que el paisa no tiene el impacto de su programa y lo comparó con el evento de boxeo Stream Fighters, que ha logrado audiencia y que es organizado por el colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las declaraciones de Alofoke asegura que el streamer presume una fama que no tiene, pues dice que no “tiene el poder” para hacer a alguien famoso.

“Yo respeto mucho cuando la gente hace cosas diferentes, pero en tu país, tú no eres influyente bro, es más… No viste que la policía te para y te hacen así (da una patada hacia atrás), tú no influyes en nada ya, pero tú sabes quién es Alofoke en las redes cuando tú paralices el país con un evento, hablamos", dijo Alofoke, comparando su programa con el evento del colombiano.

Las palabras de Alofoke llegaron a Westcol, por lo que decidió responderle desde un en vivo de Kick, donde aseguró no conocer los proyectos del Dominicano.

“Uy, la verdad Foke, yo no quiero hablar sin saber, pero más paralizado está el brazo mío que no lo puedo mover, yo no he visto un carajo de esa casa Foke, con todo respeto pues, yo lo único que he visto es este clip, pero porque usted me mencionó”, dijo el paisa.

El streamer colombiano aseguró que aunque respeta la trayectoria que tiene el dominicano. “Yo respeto la trayectoria de Alofoke y el que diga que no ha hecho cosas grandes, también está hablando mierda, pero es que Alofoke, de esa casa suya, yo no ha visto una puta mierda, pero a mí no me ha salido un puto clip, este el primer clip que veo y cuando lo vi, me tiré tantas carcajadas”, añadió Westcol.

Temas Relacionados

WestcolAlofokeWestcol le responde a AlofokeStream FightersStream Fighters westcolColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

La colaboración entre los artistas urbanos se trasladó al gimnasio, donde compartieron una exigente rutina y mensajes de motivación

Daddy Yankee entrenó en Estados

Desaparición Yudi Castellanos en Meta: estas son las últimas imágenes antes de ser arrastrada por el río Güejar

La joven de 21 años, oriunda de Tunja (Boyacá) realizaba un recorrido por el río, junto con 29 personas más, cuando fue sorprendida por la fuerte corriente del río

Desaparición Yudi Castellanos en Meta:

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Harold Tejada es el mejor colombiano en la clasificación general, mientras que el líder del Team Ineos Grenadiers cambió su estrategia para ir en busca de victorias de etapa

Etapa 16 de la Vuelta

Resultados ganadores del Baloto y Revancha del lunes 8 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Baloto y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras liberación de 45 soldados

Tras liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa reveló lista de militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee entrenó en Estados

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

Isa Vargas, hija de Karina García, se pronunció sobre el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “¿Y si ellos lo disfrutan, qué?”

Yina Calderón se burló de Isabella Ladera tras el video que se filtró teniendo intimidad con Beéle: “Vaca muerta”

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Deportes

Etapa 16 de la Vuelta

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Diosdado Cabello le puso picante previo al partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Fabián Vargas se fue en contra del periodismo deportivo, tras la clasificación de Colombia al Mundial: “Se sintió aludido el prepago”

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”