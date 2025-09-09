Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

Westcol le respondió a Alofoke tras acusaciones en redes sociales y el paisa cuestionó su papel en redes sociales - crédito @westcol @alofoke/ Instagram

Westcol protagonizó un “encontrón” en redes sociales con Santiago Matías, conocido en redes sociales como Alofoke, un productor musical dominicano que ha ganado notoriedad recientemente por el estreno del reality La casa de Alofoke, que imita el formato de La casa de los famosos.

En medio de una de las transmisiones del programa, el dominicano aprovechó una de las cámaras para arremeter contra Westcol, pues asegura que el paisa no tiene el impacto de su programa y lo comparó con el evento de boxeo Stream Fighters, que ha logrado audiencia y que es organizado por el colombiano.

En las declaraciones de Alofoke asegura que el streamer presume una fama que no tiene, pues dice que no “tiene el poder” para hacer a alguien famoso.

“Yo respeto mucho cuando la gente hace cosas diferentes, pero en tu país, tú no eres influyente bro, es más… No viste que la policía te para y te hacen así (da una patada hacia atrás), tú no influyes en nada ya, pero tú sabes quién es Alofoke en las redes cuando tú paralices el país con un evento, hablamos", dijo Alofoke, comparando su programa con el evento del colombiano.

Las palabras de Alofoke llegaron a Westcol, por lo que decidió responderle desde un en vivo de Kick, donde aseguró no conocer los proyectos del Dominicano.

“Uy, la verdad Foke, yo no quiero hablar sin saber, pero más paralizado está el brazo mío que no lo puedo mover, yo no he visto un carajo de esa casa Foke, con todo respeto pues, yo lo único que he visto es este clip, pero porque usted me mencionó”, dijo el paisa.

El streamer colombiano aseguró que aunque respeta la trayectoria que tiene el dominicano. “Yo respeto la trayectoria de Alofoke y el que diga que no ha hecho cosas grandes, también está hablando mierda, pero es que Alofoke, de esa casa suya, yo no ha visto una puta mierda, pero a mí no me ha salido un puto clip, este el primer clip que veo y cuando lo vi, me tiré tantas carcajadas”, añadió Westcol.