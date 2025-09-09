Colombia

Vladimir Padrino se defiende y responsabiliza a Colombia por la violencia en la frontera: “Quieren ver a Venezuela como si fuera un problema”

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, asegura que los grupos armados que operan en la frontera con Colombia son un problema que nació “al otro lado”

Santiago Cifuentes Quintero

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante su intervención sobre el refuerzo militar en la frontera con Colombia y la lucha contra grupos armados irregulares - crédito red social X

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, emitió una declaración contundente sobre la situación en la frontera con Colombia.

Padrino aseguró que el país es víctima de los grupos armados que operan desde el vecino país (Colombia) y rechazó que responsabilicen a Venezuela por la violencia y el narcotráfico que afectan la región.

“Nosotros somos víctimas de los grupos armados que nacieron al fragor de la lucha por la justicia social, al otro lado, allá en Colombia, no somos el centro”, afirmó el alto mando militar venezolano durante una intervención pública en la que hizo énfasis en que el país mantiene operaciones constantes para enfrentar estas organizaciones.

“Venezuela no es responsable de la violencia fronteriza”

Padrino López insistió en que, a pesar de la percepción que algunos sectores internacionales buscan transmitir, la violencia en la zona fronteriza no se origina en territorio venezolano.

“Quieren hacer ver a Venezuela como si fuese el problema, como si protegiéramos o diéramos albergue a grupos armados, cuando la realidad es que los enfrentamos diariamente”, indicó.

El ministro apuntó directamente a medios de comunicación internacionales y a sectores opositores dentro de Venezuela, a quienes acusó de trasladar la responsabilidad hacia Caracas.

“Siempre intentan presentar a Venezuela como el epicentro del problema, cuando la verdad es que somos víctimas de un fenómeno que nació al otro lado de la frontera”.

“El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al presidente Nicolás Maduro, durante la supervisión del despliegue militar en la frontera con Colombia para reforzar la seguridad - crédito Reuters

Según Padrino López, los grupos armados que operan en el límite fronterizo colombiano-venezolano surgieron al “fragor de la lucha por la justicia social” en Colombia, y su actividad delictiva, incluyendo el narcotráfico y la incursión en zonas rurales, constituye una amenaza para la soberanía y seguridad de Venezuela.

Estrategia militar y vigilancia constante

Aunque la declaración se centra en deslindar la responsabilidad de Venezuela, el ministro subrayó que la Fanb mantiene una vigilancia constante en toda la frontera y la región caribeña, como parte de la estrategia del Estado para proteger la soberanía nacional.

Según Padrino, el país no produce drogas a gran escala ni cuenta con cultivos ilícitos significativos, pero la presencia de grupos irregulares exige operativos permanentes.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana actúa diariamente para neutralizar a los grupos armados que cruzan hacia Venezuela sin consentimiento del gobierno. No somos cómplices ni toleramos su presencia”, enfatizó.

Contexto de tensión internacional

La declaración se produce en un momento de tensión con Estados Unidos y con denuncias internacionales sobre narcotráfico y movilidad de grupos armados en la región.

Padrino López aseguró que Venezuela monitorea todas las operaciones extranjeras en el Caribe y se mantiene alerta ante cualquier intento de vulnerar la soberanía del país. “No estamos asustados, no tenemos miedo, pero permanecemos vigilantes frente a cualquier amenaza”, afirmó.

Zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, donde se realizan operativos para neutralizar grupos armados y combatir el narcotráfico - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El ministro reforzó que la línea de acción militar no es improvisada, sino parte de una estrategia doctrinaria que busca garantizar la seguridad del país y preparar a la Fanb ante cualquier eventualidad.

“Ningún grupo armado, llámese como se llame, puede operar en territorio venezolano; sería una violación a la soberanía nacional”, señaló.

El ministro insistió en que Venezuela es “víctima de los grupos armados que nacieron al fragor de la lucha por la justicia social del otro lado de la frontera, en Colombia”, y recalcó: “Somos víctimas, no somos el centro”.

Operativos y resultados en la frontera

Durante una intervención pública, un general del ejército venezolano presentó un balance de los operativos en la zona fronteriza, informando sobre la incautación de 20 tambores plásticos con capacidad de 200 litros cada uno, cuatro pistolas calibre 9 milímetros, 1.149 cartuchos de diferentes calibres y 8.029 gramos de cocaína.

Tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegadas en patrullajes terrestres, fluviales y aéreos como parte de la estrategia de vigilancia en la frontera con Colombia - crédito Europa Press

El oficial también reportó la detención de una ciudadana que habría ingresado desde Colombia con sustancias ilícitas.

En el contexto de la Operación Escudo Bolivariano, el comandante general de la Guardia Nacional, Elio Estrada Paredes, detalló el despliegue de 415 puntos de atención al ciudadano en todo el país.

