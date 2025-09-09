Revelan quién es el contratista que lidera el falso sindicato que funciona en discoteca de Bogotá a la que asistieron varios funcionarios

Radio Estrella, club nocturno ubicado en la carrera 15 con calle 99 en Chapinero, es investigado por su presunto uso de un sindicato para evadir la restricción de horarios - crédito Google Maps

La realización de una fiesta electrónica en la reconocida discoteca Radio Estrella de Bogotá, que se extendió desde las 3:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., puso en el centro del debate la legalidad de ciertos eventos nocturnos y la posible implicación de funcionarios en actividades fuera del horario permitido.

La celebración, que se registró el domingo 7 de septiembre de 2025, violó el horario legal de la rumba en la ciudad, establecido por decreto, y contó con la presencia de figuras como el concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, Julián Triana, el edil de Chapinero Félix Millán y el personero delegado para los derechos humanos de Bogotá, Diego Valero Mateus.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El trasfondo de este caso se remonta al 21 de agosto, cuando la alcaldía local de Chapinero y la Estación de Policía de la localidad recibieron una solicitud formal del sindicato Unión Nacional de Promotores de Eventos y Trabajadores de la Noche (Unpronoc).

El evento, que tuvo lugar en la madrugada del domingo 7 de septiembre, fue promocionado como el “after party” oficial de un concierto celebrado en Bogotá los días 5 y 6 de septiembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@trianavjuli(Instagram

En el documento, la organización pidió que Radio Estrella, ubicada en la calle 99 con carrera 15, fuera reconocida como una de sus sedes de domicilios de trabajo. El Tiempo accedió a los documentos presentados por Unpronoc, en los que se argumenta el derecho a la libertad sindical para justificar la petición de reconocimiento del establecimiento como sede sindical.

El establecimiento, registrado oficialmente como Cien Club, habría solicitado a través de Unpronoc el reconocimiento de fuero sindical para garantizar su operación en la noche bogotana . crédito Google Maps

La gestión de esta solicitud estuvo a cargo de Osnaider Palacios Palacios, abogado chocoano que figura como apoderado de Unpronoc. Palacios es un contratista de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y, desde marzo de 2023, suscribió contratos por más de $134 millones.

El archivo presentado ante la alcaldía local identifica a la sede sindical con el nombre La Cien Club, el mismo que utiliza la matriz de la discoteca Radio Estrella, y señala que la apertura oficial de la sede tuvo lugar el 21 de agosto.

En el expediente, la organización sindical sostiene que su misión principal es “la búsqueda del mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y de trabajo de los promotores de eventos y de los trabajadores de la noche en aquellas actividades lícitas, legales y debidamente permitidas por la Corte Constitucional”.

La denuncia, en poder del medio citado, solicita a la Contraloría y a la Fiscalía que investiguen si la participación de funcionarios en el evento podría constituir alguna falta o delito, dado que se trató de una actividad realizada fuera del horario legalmente permitido.

A estas indagaciones se sumó la Personería Distrital. Consultado por El Tiempo, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, confirmó que se evaluarán posibles acciones internas respecto a la conducta del delegado para los derechos humanos, Diego Valero Mateus. “Se va a investigar y a hacer un análisis para revisar si por la dignidad que él representa, su asistencia a ese evento tiene alguna conducta disciplinaria”, declaró Castro Franco.

Por su parte, Valero Mateus confirmó su presencia en la fiesta: “Sí, asistí con mi novia al espacio convocado por los promotores del concierto de Funk Tribu. Estaba publicado en sus redes sociales”.

Y agregó: “No tengo la competencia ni soy la autoridad que define o no la legalidad de un espacio cuya naturaleza desconozco y que está organizado por unos privados. Asistí en calidad de ciudadano y en uso de mi tiempo libre”.

El concejal Julián Triana fue señalado de asistir a una fiesta en Radio Estrella, club nocturno de Chapinero que habría usado un sindicato para operar fuera del horario permitido - crédito Julián Triana/X y Google Maps

Días antes de la fiesta, el DJ Funk Tribu, mencionado en la convocatoria, fue condecorado en el cabildo distrital por el concejal Julián Triana. El medio citado intentó obtener la versión de la discoteca Radio Estrella, que continúa promoviendo nuevos eventos, pero no ha recibido respuesta.