Colombia

Mujeres protagonizaron pelea a golpes y “mechonazos” en el centro de Barranquilla: esta fue la razón

Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, decenas de transeúntes llegaron hasta el lugar donde se registraba el enfrentamiento para ver de cerca lo que sucedía

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Mujeres se pelearon en pleno centro de Barranquilla- crédito @ColombiaOscura/X

En una de las escenas más virales de la tarde del lunes 8 de septiembre de 2025, dos mujeres protagonizaron un fuerte enfrentamiento en pleno casco urbano de Barranquilla, al parecer, por uno de los llamados “líos de faldas”.

Los hechos se registraron en el Paseo Bolívar, uno de los puntos más concurridos de la capital atlanticense. Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, dos mujeres comenzaron a golpearse y a “mechonearse” ante la atenta mirada de decenas de personas que permanecían en ese sector de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que fueron decenas de transeúntes los que llegaron a atestiguar la escena, que dejó golpes e insultos, en lo que sería un ataque de celos por parte de una de las involucradas.

Al parecer, una de las mujeres que participaba de la pelea permanecía en ese sector de La Arenosa con el esposo de la otra persona. Así las cosas, al percatarse de lo que sucedía, la ciudadana “afectada” habría optado por golpearla, lo que generó la discusión.

Luego de golpearse mutuamente durante algunos segundos, las dos mujeres cayeron al suelo, donde continuaron su enfrentamiento, que se extendió hasta que algunos de los sujetos que atestiguaban lo que sucedía decidieron detenerlas.

La escena dejó decenas de comentarios en redes sociales, donde hubo internautas que se mostraron en contra de la posición de las decenas de personas que observaban con atención la pelea.

El enfrentamiento se registró a
El enfrentamiento se registró a plena luz del día- crédito @ColombiaOscura/X

Por ejemplo, un usuario comentó: “Más de un minuto de pelea, y ningún ciudadano quiso intervenir para parar la pelea y casi al minuto un señor trató de intervenir de pacificador y no lo dejaron. Gozaban los “caballeros” como las 2 mujeres se golpeaban mutuamente. Todo un circo“.

Así mismo, otro internauta explicó: “Y la gente gozando, que sociedad con tan poco valor…Entonces usted piense bien antes de hacer un reclamo y exponerse a la burla, ya que no ganaste nada, le diste un motivo más a la sociedad para seguir en su actitud Estupida!!!“.

Y es que no es para menos; con el paso de los meses, la intolerancia se ha convertido en una de las principales causas de muerte en todo el territorio nacional. De hecho, Barranquilla es una de las ciudades más afectadas por esta problemática.

Barranquilla afronta una compleja situación
Barranquilla afronta una compleja situación de inseguridad- crédito EFE

La violencia no para en Barranquilla

Por ejemplo, la capital atlanticense enfrenta desafíos significativos en materia de violencia con distintos rostros. Entre enero y octubre de 2024, la ciudad registró 986 casos de violencia intrafamiliar, cifra que la posiciona como la cuarta capital con más casos en el país, solo detrás de Bogotá, Medellín.

En materia de violencia interpersonal, fueron reportados 1.463 incidentes, también ubicándose en una posición preocupante entre las ciudades más afectadas.

La violencia homicida no cede en Barranquilla. En 2024, el Atlántico cerró el año con 948 muertes violentas, de las cuales 871 ocurrieron en el área metropolitana de Barranquilla—es decir, más del 90% del total.

Las autoridades libran una verdadera
Las autoridades libran una verdadera batalla contra los criminales en Barranquilla- crédito EFE

Entre el 15 de noviembre de 2024 y el 17 de julio de 2025, se contabilizaron 307 homicidios en la ciudad, representando el 64% de los asesinatos del área durante ese periodo. Solo en mayo de 2025, ocurrieron 36 homicidios en Barranquilla, contribuyendo al acumulado de 372 muertes violentas en todo el departamento al cierre de ese mes.

La violencia de pareja es otra expresión grave del problema de intolerancia. En el 2022, de los 4.999 casos de violencia de pareja reportados en la región Caribe, 1.858 correspondieron al departamento del Atlántico, y 1.101 se concentraron en Barranquilla, lo que significa que más del 59% de estos casos ocurrieron en la ciudad.

Además, entre enero y abril de 2024, se reportaron 177 homicidios de niños, niñas y adolescentes en Colombia, gran parte en capitales como Barranquilla, según alertas de la Procuraduría.

Temas Relacionados

Líos de faldasPeleas entre mujeresInfidelidadesBarranquillaIntolerancia en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 9 de septiembre

La restricción vehicular en Medellin cambia todos los días y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa en Medellín:

Explosión con granada en vivienda de Cali dejó tres heridos: esto es lo que se sabe

Las autoridades investigan las causas del ataque ocurrido en el barrio Unión de Vivienda Popular, que generó pánico entre los vecinos y requirió el despliegue de la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cali

Explosión con granada en vivienda

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

El cantante Beéle inunda el

Desde el Concejo de Bogotá piden que Carlos Fernando Galán declare la emergencia por las basuras en la ciudad

Una serie de recomendaciones fueron enviadas a las entidades distritales para atender la crisis, que ya supera los esfuerzos institucionales

Desde el Concejo de Bogotá

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

El murciano celebró con un baño de champán, una cena privada en Chez Margaux y una fiesta en Amber Room junto al reguetonero paisa

Así fue la farra de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN presentará propuesta para reactivar

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

El cantante Beéle inunda el

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Ricardo Quevedo arremetió contra reconocida aerolínea por la pérdida de su equipaje: “Una porquería de servicio”

Las voces que sacuden el estigma: celebridades colombianas que le dijeron no a la maternidad y fueron fuertemente criticadas

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Deportes

Selección Colombia será jueza de

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

Técnico de Venezuela calificó duelo con Colombia como la “final de un mundial”: “Hemos crecido en carácter y en juego”

Colombia vs. Venezuela: el drama de las tarjetas y el debut en el mundial de 2026, esto señala la FIFA

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería