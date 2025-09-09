Colombia

Motociclista manejó por la carrilera del tren para evitar trancón en Bogotá: todo quedó en video

El conductor de la moto decidió evadir el trancón tomando la carrilera del tren, sin importarle los riesgos para su vida: no se sabe en qué parte de Bogotá sucedió el hecho

Ante el fuerte trancón, el
conductor decidió ir por los carriles del tren - crédito Captura video

Mientras un motociclista avanzaba temerariamente por la carrilera del tren para sortear un trancón, distintos usuarios reaccionaron con asombro y críticas en redes sociales ante el video del incidente ocurrido en Bogotá.

En las imágenes —cuyo lugar exacto dentro de la ciudad no se ha podido identificar— se aprecia un denso embotellamiento vehicular, lo que habría motivado al conductor a buscar una alternativa peligrosa y poco convencional para continuar su trayecto.

La maniobra consistió en ingresar con la motocicleta a la línea férrea, tomando rumbo por el espacio entre los rieles del tren, donde las condiciones del terreno representan un notable riesgo.

Según el registro visual, la moto comenzó una serie de saltos involuntarios al pasar sobre los durmientes, los elementos transversales dispuestos bajo los rieles que permiten mantenerlos firmes y a distancia constante.

Cientos de internautas rechazaron ese hecho, pero otros lo respaldaron - crédito @PasaenBogota/X

Esta situación obligó al motociclista a mantener las piernas estiradas y separadas, intentando estabilizarse y evitar una caída frente a la inestabilidad del recorrido.

La escena fue difundida ampliamente en plataformas digitales y provocó reacciones divididas: mientras algunos usuarios respondieron con humor ante la habilidad y el arrojo del conductor, otros actores viales expresaron su preocupación por el comportamiento imprudente.

“No existen vías por donde andar en Bogotá. Nos toca acudir a lo que haya“;”Que ante el afán y la decadencia vial… toca inventar, ¿no? Ya tendría uno que ser muy miserable para señalar al laburante que va a su trabajo o al estudiante, a su instituto o academia”; “Se acuerdan cuando hacían retenes de motos en todos lados y luego se los llevaban al campin a verificar antecedentes? En esa época la policía no era perezosa ni cobarde”; “Bogotá es otro nivel, mucho ninja suelto”; “Ya están practicando cuando estén listas las vías del metro de Bogotá…”: fueron algunos de los mensajes.

Registraron extraña maniobra de motociclista que resultó accidentado en Bogotá: “Yo buscando la incapacidad para no ir a camellar”

En medio de la congestión vehicular registrada en una calle de doble sentido del barrio La Granja, al occidente de Bogotá, imágenes captadas y difundidas masivamente en redes sociales exhibieron el momento en que un motociclista impactó de frente contra un carro particular la tarde del jueves 31 de julio.

El conductor no evitó chocar con el vehículo particular y generó todo tipo de reacciones - crédito @PasaenBogota/X

En los videos divulgados por distintos usuarios, se aprecia cómo ambos vehículos circulaban mientras numerosos autos permanecían estacionados en ambos lados, dificultando el paso fluido.

El registro audiovisual muestra que, ante el inminente choque, el conductor de la motocicleta no realizó maniobra alguna para evitar el impacto directo, mientras que el automovilista afectado sí intentó frenar, sin lograr evitar la colisión.

Como resultado, surgió un intenso debate en plataformas digitales. Varios comentarios señalaron que “la intención del conductor no pareció evitar el impacto contra el carro”, expresión que rápidamente se transformó en una de las frases más citadas en los foros y publicaciones relacionadas con este caso, incrementando las especulaciones sobre el desarrollo y las eventuales motivaciones del accidente.

La escena, grabada desde uno de los costados de la vía, permite observar con claridad cómo el motociclista mantiene su trayectoria y velocidad constante hasta el momento del choque, mientras el conductor del carro frena sin que esto impida la colisión frontal.

Al hacerse viral el video, decenas de usuarios replicaron comentarios irónicos y críticos, y el tono de incredulidad y burla predominó en la conversación digital sobre el accidente registrado en Engativá.

La discusión en línea derivada de la difusión del incidente abordó temas de responsabilidad, imprudencia y el estado del tráfico en esa zona de la capital. Usuarios y testigos pusieron de relieve los factores que agravaron la situación, entre ellos el estacionamiento irregular y la falta de acciones por parte del motociclista, elementos que amplificaron la polémica en torno a este hecho inusual.

Motociclista en BogotáImprudencia BogotáCarrilera de trenMovilidad BogotáVideo viralColombia-Noticias

