Miguel Uribe Londoño confirmó que llevará a instancias internacionales a Petro por posibles delitos electorales: “Mi hijo lo denunció”

El debate sobre la actuación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes frente a las denuncias contra el presidente Gustavo Petro cobró fuerza, luego de que sectores políticos señalaron que existen pruebas suficientes para que el organismo avance en las investigaciones por presuntas irregularidades en la campaña presidencial 2022. La percepción de inacción generó críticas, especialmente desde la oposición, que exige respuestas concretas y mayor celeridad en el proceso.

El precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño ha sido uno de los más insistentes en cuestionar el papel del órgano del Congreso. “La Comisión de Acusación tiene pruebas de los delitos electorales cometidos por Petro y no ha hecho nada”, afirmó en diálogo con los medios. Uribe Londoño recordó que su hijo, Miguel Uribe, presentó varias denuncias contra el mandatario, las cuales, según él, no han tenido avances significativos al interior de la Corporación.

En detalle, Uribe Londoño expuso que el 5 de junio de 2023, su hijo Miguel interpuso una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra Gustavo Petro por supuesta violación de topes electorales, financiación por fuentes prohibidas y lavado de activos. Posteriormente, el 17 de agosto del mismo año, se presentó una segunda denuncia con más pruebas sobre los mismos delitos, y el 13 de febrero de 2025 se amplió el caso, incorporando el denominado “escándalo de Papá Pitufo”.

Por la falta de avances, Uribe Londoño planteó la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales, argumentando que los presuntos delitos electorales por los que se denunció a Petro requieren una respuesta efectiva. En sus palabras, “los delitos son claros y evidentes, dos años y nada, solo comunicados vacíos que avocan el conocimiento para terminar en una gaveta archivados. No puedo aceptar que en un país que reclama justicia en años no se haga nada contra alguien que volvió su forma de vida saltarse la ley, eso es Petro”, manifestó.

El precandidato también transmitió la postura de su hijo, en la que sostuvo que ya se le perdonaron delitos a Petro en el pasado y que esa situación no debería repetirse. “Decía mi hijo Miguel que a Petro ya le perdonamos una vez sus delitos, que no lo olvide porque eso no volverá a pasar. La Comisión de Acusación le tiene que responder al país y no hacerle más conejo. Haré seguimiento de este caso todos los días y lo llevaré a las instancias internacionales si no actúan con celeridad y seriedad”, afirmó Uribe Londoño.

Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la investigación relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro sí ha mostrado avances. Según lo informado, ya se radicó la ponencia del caso, la cual propone sancionar al gerente de campaña, Ricardo Roa, y a otros miembros del equipo, por una supuesta violación de los topes electorales.

La discusión se llevará a cabo el 11 de septiembre de 2025 cuando los ocho magistrados habilitados para ejercer su derecho al voto y debatir el material probatorio que contempla que la campaña superó los topes de gasto por más de $3.042 millones de pesos, y habría recibido financiación prohibida por más de $2.118 millones.