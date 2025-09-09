Colombia

Miguel Uribe Londoño confirmó que llevará a instancias internacionales a Petro por posibles delitos electorales: “Mi hijo lo denunció”

El precandidato presidencial sostuvo que es inaceptable que no se haga justicia contra el primer mandatario que, según él, convirtió en su forma de vida, saltarse la ley

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El ahora precandidato Miguel Uribe
El ahora precandidato Miguel Uribe Londoño habló de la campaña de Gustavo Petro en 2022 - crédito Colprensa/Presidencia

El debate sobre la actuación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes frente a las denuncias contra el presidente Gustavo Petro cobró fuerza, luego de que sectores políticos señalaron que existen pruebas suficientes para que el organismo avance en las investigaciones por presuntas irregularidades en la campaña presidencial 2022. La percepción de inacción generó críticas, especialmente desde la oposición, que exige respuestas concretas y mayor celeridad en el proceso.

El precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño ha sido uno de los más insistentes en cuestionar el papel del órgano del Congreso. “La Comisión de Acusación tiene pruebas de los delitos electorales cometidos por Petro y no ha hecho nada”, afirmó en diálogo con los medios. Uribe Londoño recordó que su hijo, Miguel Uribe, presentó varias denuncias contra el mandatario, las cuales, según él, no han tenido avances significativos al interior de la Corporación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Miguel Uribe Turbay denunció la
Miguel Uribe Turbay denunció la presunta alianza entre Petro y el denominado Zar del Contrabando - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

En detalle, Uribe Londoño expuso que el 5 de junio de 2023, su hijo Miguel interpuso una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra Gustavo Petro por supuesta violación de topes electorales, financiación por fuentes prohibidas y lavado de activos. Posteriormente, el 17 de agosto del mismo año, se presentó una segunda denuncia con más pruebas sobre los mismos delitos, y el 13 de febrero de 2025 se amplió el caso, incorporando el denominado “escándalo de Papá Pitufo”.

“El 5 de junio de 2023, mi hijo Miguel formuló ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra Gustavo Petro por violación de topes electorales, financiación por fuentes prohibidas y lavado de activos. El 17 de agosto de ese mismo año mi hijo Miguel interpondría otra denuncia con más pruebas de los mismos delitos y el 13 de febrero de 2025 ampliaría el caso con el escándalo de Papá Pitufo”, recordó.

El precandidato presidencial sostuvo que
El precandidato presidencial sostuvo que es inaceptable que no se haga justicia contra el primer mandatario que, según él, volvió su forma de vida saltarse la ley - crédito @migueluribel/X

Por la falta de avances, Uribe Londoño planteó la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales, argumentando que los presuntos delitos electorales por los que se denunció a Petro requieren una respuesta efectiva. En sus palabras, “los delitos son claros y evidentes, dos años y nada, solo comunicados vacíos que avocan el conocimiento para terminar en una gaveta archivados. No puedo aceptar que en un país que reclama justicia en años no se haga nada contra alguien que volvió su forma de vida saltarse la ley, eso es Petro”, manifestó.

El precandidato también transmitió la postura de su hijo, en la que sostuvo que ya se le perdonaron delitos a Petro en el pasado y que esa situación no debería repetirse. “Decía mi hijo Miguel que a Petro ya le perdonamos una vez sus delitos, que no lo olvide porque eso no volverá a pasar. La Comisión de Acusación le tiene que responder al país y no hacerle más conejo. Haré seguimiento de este caso todos los días y lo llevaré a las instancias internacionales si no actúan con celeridad y seriedad”, afirmó Uribe Londoño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia confirmó que la fecha en la que, en sala plena, tomará decisión sobre una ponencia que pidió duras sanciones económicas y administrativas para los responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro durante las elecciones de 2022 - crédito www.ramajudicial.gov.co/Andrea Puentes/Presidencia/Flickr

Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la investigación relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro sí ha mostrado avances. Según lo informado, ya se radicó la ponencia del caso, la cual propone sancionar al gerente de campaña, Ricardo Roa, y a otros miembros del equipo, por una supuesta violación de los topes electorales.

La discusión se llevará a cabo el 11 de septiembre de 2025 cuando los ocho magistrados habilitados para ejercer su derecho al voto y debatir el material probatorio que contempla que la campaña superó los topes de gasto por más de $3.042 millones de pesos, y habría recibido financiación prohibida por más de $2.118 millones.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoGustavo PetroCampaña PetroPetro presidentealias Papá PitufoCNECortes internacionalesColombia-Noticias

Más Noticias

Lina Garrido criticó imagen del ministro del Interior, Armando Benedetti con el presidente de la Cámara de Representantes

La congresista de Cambio Radical cuestionó la aprobación de la reforma pensional y criticó una imagen que se dio después de la decisión, en la que Armando Benedetti abrazaba a Raúl Salamanca

Lina Garrido criticó imagen del

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda abrió negociación en el Congreso y advirtió posible ajuste al presupuesto

El Ejecutivo proyecta un gasto histórico, pero advierte que sin la ley de financiamiento habrá recortes drásticos. El desenlace dependerás de la negociación política y la respuesta legislativa

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda

La JEP falló a favor de exFarc en tutela que busca unificar procesos: esto pasará con la primera sentencia por secuestros

Los conjueces de la Sección de Revisión acogieron parcialmente una tutela presentada por Rodrigo Londoño y otros exintegrantes del secretariado

La JEP falló a favor

Cuánto valdrá el iPhone 17 en Colombia: precios y características del nuevo lanzamiento

La versión básica del iPhone 17 con 256 GB de almacenamiento tiene un precio desde 799 USD equivalente, aproximadamente, a $3.130.881

Cuánto valdrá el iPhone 17

Lina María Garrido envió mensaje desafiante a Armando Benedetti tras triunfo en la Corte: “Aquí estoy parada en la raya”

La representante fue denunciada penalmente por el ministro por señalarlo de ser un “agresor de mujeres”. El alto tribunal inadmitió la acción legal

Lina María Garrido envió mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Abogado aclaró las consecuencias judiciales

Abogado aclaró las consecuencias judiciales de filtrar o compartir un video sexual en Colombia

Sofía Avendaño se refirió al video de Isabella Ladera y Beéle con pulla contra la venezolana: “No solo se necesita ser linda para quitar un marido…”

Una carta, tres anillos y un testigo famoso: así preparó Omar Murillo la boda soñada de Koral Costa en España

Desde la mejor amiga de Shakira hasta una exconejita Play Boy: estos serían algunos de los participantes en ‘La casa de los famosos’ en su tercera temporada

Aleska Génesis publicó mensaje de apoyo a Isabella Ladera, tras escándalo de video con Beéle, y las redes especularon sobre Nicky Jam: “Yo también fui traicionada y expuesta”

Deportes

América de Cali tiene un

América de Cali tiene un nuevo entrenador para lo que queda de 2025: tiene un problema para la Liga BetPlay y Copa Colombia

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: el minuto a minuto del último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se agudiza la crisis en el Deportivo Pereira: los jugadores se negaron a entrenar porque no les han pagado

Periodista boliviano arremetió contra Carlos Antonio Vélez: “Eruditos comentaristas que creen que inventaron la pólvora”

Este es el amargo recuerdo de James Rodríguez jugando en Venezuela en las Eliminatorias para Qatar 2022: “Hay que asumir la responsabilidad”