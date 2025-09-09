Colombia

Jota Pe Hernández se defendió luego de que la Corte Suprema abrió una investigación en su contra: “Soy un símbolo de transparencia”

El proceso que mantiene como protagonista al senador santandereano está basado en una denuncia que interpuso Roy Barreras en 2023 por calumnia y hostigamiento privado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Jota Pe Hernández ha protagonizado
Jota Pe Hernández ha protagonizado múltiples controversias en el Senado de la República- crédito @JOTAPEHERNANDEZ/Instagram

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dio un giro inesperado al proceso que desde 2023 enfrentan el senador Jota Pe Hernández y el excongresista Roy Barreras.

A raíz de testimonios de varios testigos, que acusan al santandereano de haber orquestado un plan de manipulación en contra del que sería uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, el alto tribunal ordenó compulsar copias para abrir una investigación formal en contra de Hernández.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de esta situación, el senador bumangués compareció ante los medios con una declaración contundente: calificó al caso como el “tercer intento de Roy Barreras por enfrentarnos judicialmente”, resaltando que en los dos anteriores procesos obtuvo victorias, tanto en la denuncia inicial por calumnia y hostigamiento agravado como en un recurso de reposición.

Con toda seguridad vamos a ganar porque Jota Pe Hernández es un símbolo de transparencia en la nueva política colombiana”, afirmó con firmeza Jota Pe Hernández.

El legislador rechazó de forma categórica las acusaciones, asegurando: “En ningún momento hemos manipulado ningún testigo, estamos tranquilos… puedo dar completamente certeza de que en ningún momento hubo ninguna manipulación, ningún soborno. Estos testimonios son falsos”.

Roy Barreras ha sostenido un
Roy Barreras ha sostenido un enfrentamiento con Jota Pe Hernández desde 2023- crédito Congreso de la República

Asimismo, el santandereano adelantó que presentaría una denuncia contra Roy Barreras y su abogado, por lo que considera una falsa denuncia que busca perjudicarlo políticamente.

Jota Pe Hernández se mostró optimista frente a este nuevo episodio judicial y reiteró su total confianza en la justicia: “Será la tercera victoria que obtendremos en la Corte Suprema de Justicia contra Roy Barreras”.

El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando Roy Barreras demandó al entonces senador Jota Pe Hernández por calumnia y hostigamiento agravado tras un video en el que el hoy senador señalaba a Barreras de liderar una red corrupta entre el Senado y la empresa Dicitec S.A.S., encargada del servicio de televisión del Congreso.

Jota Pe Hernández será investigado
Jota Pe Hernández será investigado por la Corte Suprema de Justicia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Aunque inicialmente la Corte archivó la denuncia en favor de Hernández, argumentando que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión, nuevos testimonios recientes incluyeron acusaciones de manipulación y soborno.

Los testigos—entre ellos Kilian Torres Rojas, ex camarógrafo del Canal Congreso; John Jairo Uribe Muñoz, ex productor y asesor de Barreras; y Catherine Torres Rojas—alegan que Jota Pe les ofreció beneficios como conservar su salario sin trabajar o incluso agilizar procesos migratorios, a cambio de testimonios falsos contra Barreras.

Tras estas declaraciones, el despacho del magistrado Farfán consideró que había méritos suficientes para investigar posibles delitos de soborno, hostigamiento y calumnia, y ordenó la compulsa de copias para iniciar la fase preliminar del proceso.

Jota Pe Hernández confirmó que
Jota Pe Hernández confirmó que presentará una acción penal contra Roy Barreras, luego de que la Corte Suprema abrió una investigación en su contra - crédito @SenadoGovCo/X - Colprensa

Este caso añade un nuevo capítulo al debate sobre la politización del sistema judicial en Colombia, en especial por el rol que desempeñan las denuncias públicas y video-acusaciones en escenarios de confrontación política. El episodio también remite al histórico caso de Álvaro Uribe Vélez, quien enfrentó acusaciones similares por manipulación de testigos y terminó implicado penalmente, configurándose como una advertencia sobre los riesgos de este tipo de estrategias políticas.

La investigación se convierte en un momento crítico para Jota Pe Hernández, que ha construido una fuerte imagen pública como representante de una nueva generación de políticos comprometidos con la transparencia; su ascenso —en parte impulsado por su presencia en redes y discursos anticorrupción desde el estallido social de 2021— podría verse seriamente afectado si se comprueba algún tipo de manipulación en este caso.

Hoy, mientras la Corte Suprema recopila evidencia y avanza en la instrucción, el senador Hernández se mantiene firme, refuerza su defensa pública y tilda el proceso como una manipulación política más por parte de Roy Barreras.

Temas Relacionados

Jote Pe HernándezSenado de la RepúblicaRoy BarrerasInvestigación Jota Pe HernándezColombia-Noticias

Más Noticias

Del amor a los tribunales: Day Vásquez festejó que Nicolás Petro se quiera divorciar de ella tras más de dos años separados

La barranquillera ya había compartido su intención de concretar el divorcio; aunque en un comienzo no estaba dispuesta a firmarlo, con el tiempo cambió de postura

Del amor a los tribunales:

Anuel AA suma una nueva fecha en Medellín tras agotar entradas en Bogotá: conozca precios de boletería

El puertorriqueño sumó un nuevo destino del “Real Hasta la Muerte 2 Tour”, que tendrá lugar una vez culmine sus compromisos en Estados Unidos con Blessd

Anuel AA suma una nueva

Decomisaron cervezas vencidas hace casi un año en un bar en Fontibón: Policía ordenó vaciarlas y lanzó advertencia a consumidores

El hallazgo se produjo en un bar ubicado en el barrio Versalles, donde las autoridades encontraron varias latas y botellas no aptas para el consumo

Decomisaron cervezas vencidas hace casi

Compañero de celda de Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, hizo terrible confesión: “No solo fue esa niña, hay más”

La condena de 58 años, que en su momento fue vista como un precedente ejemplar, ahora se percibe insuficiente por la sospecha de que la violencia pudo alcanzar a más víctimas

Compañero de celda de Brayan

Tren del Metro de Bogotá descansará en Villeta: la ciudad ya se prepara para recibir los primeros seis vagones

Equipos de movilidad y logística ultiman detalles para recibir los primeros trenes, que serán ensamblados en el Patio Taller de Bosa, marcando un hito en la infraestructura de transporte urbano

Tren del Metro de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La Procuraduría lanzó una dura

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Andy Rivera:

El regreso de Andy Rivera: resiliencia y transformación con ‘Un día a la vez’ en el Movistar Arena

Yina Calderón criticó la relación de Isabella Ladera y Beele:“Si se lo hizo a usted se lo va a hacer al otro”

La prueba reina: usuarios creen que el video íntimo de Beéle e Isabella fue grabado en el cuarto que compartía con el papá de su hija

Novio de Isabella Ladera se pronunció tras la filtración del video íntimo de la modelo con Beéle

Karina García confesó que un empresario le ofreció hasta $100 millones por salir a cenar: “Me encantan los lujos”

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga el minuto a minuto en directo del último partido de la Eliminatoria Sudamericana

Esta es la formación de la selección Colombia para enfrentar a Venezuela por eliminatorias: muchas sorpresas en Maturín

Diosdado Cabello le puso picante a la previa del partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”

La selección Colombia en la Copa del Mundo: así fueron las seis participaciones de la Tricolor en el certamen