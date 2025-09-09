Colombia

Gustavo Petro sobre las razones que llevaron a la intervención por la grave situación administrativa y financiera en Nueva EPS: “no aclara, pura “mala leche

El Contraloría General de la Nación advierte que las anomalías detectadas en la EPS intervenida involucran cifras billonarias y afectan directamente la gestión de la entidad

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El organismo de control fiscal
El organismo de control fiscal detectó anomalías financieras y administrativas por cifras millonarias en la Nueva EPS tras un operativo que recopiló miles de archivos y evidencia desde 2022 - crédito Fernando Vergara / AP Foto

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre graves irregularidades administrativas y financieras en la Nueva EPS, una de las principales Entidades Promotoras de Salud de Colombia.

Esta advertencia se produce tras un operativo de policía judicial que comenzó en 2022 y se extendió hasta el primer semestre de 2025, durante el cual se recopilaron miles de archivos con información técnica, administrativa, jurídica y financiera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

"Caracol (Radio) no aclara, pura ‘mala leche’ que la investigación casi judicial de la contraloría arranca desde el 2022 y recoge las razones que llevaron a la intervención. Anticipos extraños por centenares de miles de millones, falta de reservas técnicas billonarias y medicamentos con sobrecostos. La comisión séptima decidirá si continúa con su fracaso en la reforma pensional, ahora repetida en la de la salud. La corte constitucional debe permitir la auditoria forense a las EPS. La justicia está para develar el crimen", afirmó Petro en su cuenta oficial de X.

El organismo de control fiscal advierte que las anomalías detectadas involucran cifras billonarias y afectan directamente la gestión de la entidad.

El presidente subrayó la gravedad
El presidente subrayó la gravedad de los hallazgos y pidió a la Corte Constitucional permitir auditorías profundas para esclarecer el manejo de recursos y responsabilidades en la entidad de salud - crédito captura de pantalla / X

El comunicado oficial, difundido el 9 de septiembre de 2025 en Bogotá, detalla que la Contraloría llevó a cabo diligencias de policía judicial en la Nueva EPS con el objetivo de recolectar información que no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud, ni en estados financieros certificados y dictaminados.

Como resultado de este operativo, se recabaron 4.524 archivos que abarcan los componentes técnico, administrativo, jurídico y financiero de la entidad.

Entre las principales irregularidades identificadas, la Contraloría destaca el manejo de anticipos por montos que alcanzan centenares de miles de millones, la ausencia de reservas técnicas por valores billonarios y la existencia de medicamentos con sobrecostos.

Además, el análisis preliminar realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) señala problemas en la facturación, con facturas represadas sin auditar, un aumento considerable en las cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores de servicios y deficiencias en la constitución de reservas técnicas, que son los fondos que las EPS deben mantener para garantizar el pago de servicios médicos futuros.

Las anomalías administrativas y financieras
Las anomalías administrativas y financieras reveladas en la Nueva EPS abren un debate sobre la transparencia y la sostenibilidad del sistema de salud colombiano en un contexto de reformas y tensiones institucionales - crédito Procuraduría

El contexto de la investigación muestra que la Contraloría inició este proceso en 2022, abarcando las vigencias de 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.

El operativo incluyó entrevistas, inspecciones, recolección de evidencias físicas y obtención de imágenes forenses, con el fin de obtener un panorama completo de la situación financiera y administrativa de la Nueva EPS. La falta de información certificada y dictaminada por la Superintendencia Nacional de Salud motivó la intervención directa del organismo de control fiscal.

Las reacciones políticas surgieron rápidamente. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en la red social X, subrayó la gravedad de los hallazgos y la necesidad de una auditoría forense a las EPS.

Petro cuestionó la cobertura mediática del caso y enfatizó que la investigación de la Contraloría recoge las razones que llevaron a la intervención de la entidad, mencionando específicamente los anticipos irregulares, la falta de reservas técnicas y los sobrecostos en medicamentos.

Además, el mandatario hizo referencia a la comisión séptima del Congreso, que deberá decidir sobre el rumbo de la reforma de la salud, y a la Corte Constitucional, a la que instó a permitir la realización de auditorías forenses en las EPS.

El escándalo en la Nueva
El escándalo en la Nueva EPS reconfigura el debate sobre la reforma de la salud y pone a prueba la capacidad de las instituciones para responder ante desafíos de gobernanza y gestión pública - crédito Presidencia

En este escenario, la auditoría forense se plantea como una herramienta esencial para esclarecer las presuntas irregularidades y determinar responsabilidades.

Según lo expresado en el comunicado y en las declaraciones oficiales, el papel de la justicia resulta fundamental para investigar a fondo y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del sistema de salud.

De este modo, el proceso judicial y de control fiscal se perfila como el mecanismo clave para exponer y sancionar cualquier conducta ilícita que haya afectado la administración de la Nueva EPS.

Temas Relacionados

Nueva EPSContraloría General de la RepúblicaIrregularidades financierasSistema de salud en ColombiaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado de la familia de Valeria Afanador rechazó póliza como indemnización por la muerte de la menor

Esta medida está dispuesta por el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles para eventualidades en los estudiantes como lesiones de gravedad, incluso, de muerte, pero la familia exige justicia

Abogado de la familia de

Sinuano Día y Noche: resultados ganadores de este lunes 8 de septiembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día y Noche: resultados

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Super Astro Sol y Luna: resultados del 8 de septiembre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos premios

Super Astro Sol y Luna:

Investigan muerte de mujer en motel de Medellín después de una fiesta con alcohol y drogas: habría sufrido violencia

La víctima, sin identificar aun y de aproximadamente 35 años, fue hallada en una bañera de un motel en el municipio vecino a la capital de Antioquia

Investigan muerte de mujer en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la liberación de 45

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

ENTRETENIMIENTO

Karina García vivió momento incómodo

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre su ex Blessd y el cantante Feid en entrevista con Eva Rey: “Te has besuqueado con alguno”

Neider García propone a Karen Sevillano filtrar juntos un video íntimo en tono de broma tras el escándalo de Isabella Ladera y Beéle

Sebastián Villalobos se despachó ante la filtración del video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle: “Enfóquense en disfrutarlo”

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

Alofoke aseguró que su ‘reality’ tiene más impacto que el Stream Fighters y a Westcol no le gustó: “Yo no he visto un carajo de eso”

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en la cabeza de carrera con otros dos fugados

Video | Arquero colombiano Juan Moreno, de Miramar Misiones, denunciará por racismo a hincha en Uruguay que le gritó “negro de mierda”

Así ve la prensa venezolana el partido decisivo por Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia: “Una cita con la historia”

Él es Wilton Sampaio, el árbitro del partido de Venezuela contra Colombia:no es la primera vez que pita un partido de la Tricolor