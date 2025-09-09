Colombia

Gustavo Petro expresó apoyo a Catar tras bombardeo israelí: “La riqueza no debe ahogar la solidaridad”

El mandatario colombiano condenó el ataque israelí en territorio catarí y destacó el papel de Doha como mediador en las conversaciones de paz

Por Licsa Gómez

Petro resaltó la diversidad de Colombia y su vínculo histórico con la cultura árabe - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro manifestó su apoyo al Gobierno y al pueblo de Catar tras el ataque ejecutado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Doha, operación que, según medios internacionales, tuvo como objetivo a altos mandos de Hamás.

El hecho ha elevado la tensión en Medio Oriente y pone en riesgo las negociaciones para un alto el fuego en Gaza.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano rechazó la ofensiva, la calificó como un acto de cobardía y pidió la unidad de los países árabes en medio de la escalada del conflicto.

Doy toda mi solidaridad a nombre de Colombia al pueblo qatarí que cuida los niños bombardeados en Gaza en sus hospitales que visité y al Emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, mi hermano, que me prestó sus hermosos palacios, verdaderamente árabes, y su propio apartamento hermoso para estar dos días buscando que Qatar pueda con su experiencia de paz, ayudar a la paz de Colombia”, expresó Petro.

Llamado a la unidad árabe

Petro señaló que Catar ha sido un mediador clave en procesos de paz en Medio Oriente y en Colombia - crédito Europa Press

En su mensaje, el presidente colombiano también hizo un llamado a la memoria histórica y a la solidaridad entre naciones árabes. “Ha sido bombardeado Qatar por Netanyahu, en un acto de cobardía, precisamente el sitio donde se conversa sobre la paz de Palestina”, afirmó.

Petro instó a Israel a actuar conforme a principios éticos: “Israel haz gala de tu historia, y no permitas que el ‘no matarás’ de Moisés se vuelva el Baal y el Herodes moderno. Contra Hitler estamos con ustedes, con Hitler no estamos con ustedes”, expresó en su publicación.

El mandatario colombiano concluyó su mensaje subrayando la importancia de la unión regional y de la diversidad cultural: “Al pueblo árabe le pido máxima unidad, la riqueza no debe ahogar la solidaridad y el proyecto panárabe, democrático, respetuoso de las diferencias y de la diversidad humana”.

Finalmente, envió un mensaje en nombre de Colombia: “En nombre de Colombia, patria de Bolívar y país de la belleza, con sangre árabe, romana, indígena y negra en la sangre de cada colombiana y colombiano, les enviamos nuestra solidaridad de hermanos en una humanidad libre, unida y en paz”.

El presidente colombiano expresó solidaridad con el Emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, y con el pueblo catarí - crédito @petrogustavo/X

El ataque y la respuesta internacional

El Ejército israelí confirmó el martes 9 de septiembre, que realizó un “ataque preciso” contra miembros de Hamas ubicados en territorio qatarí. En un comunicado conjunto con la agencia de seguridad interior Shin Bet, las autoridades de Israel señalaron que la operación estaba dirigida contra los responsables de la “masacre del 7 de octubre y de la guerra contra Israel”.

Testigos citados por medios internacionales como Al Jazeera informaron sobre explosiones en un complejo residencial asociado a integrantes de Hamás, mientras un corresponsal de AFP constató daños materiales en instalaciones presuntamente utilizadas por el grupo islamista.

El Gobierno catarí reaccionó con firmeza, calificando el hecho como unaflagrante violación del Derecho Internacional y de la soberanía nacional”, además de describirlo como un acto cobarde”. Catar ha desempeñado un papel clave como mediador en las conversaciones para alcanzar una tregua en Gaza, en coordinación con Estados Unidos y Egipto, además de participar en negociaciones sobre la liberación de rehenes.

Netanyahu ordenó una nueva ofensiva para tomar el control de Ciudad de Gaza - crédito Kobi Gideon/GPO/dpa

Este ataque marca un punto sin precedentes en el conflicto, pues Israel extendió su ofensiva más allá de Gaza y la llevó a un país aliado de Estados Unidos, lo que podría complicar las relaciones diplomáticas y el desarrollo de un acuerdo de paz.

De acuerdo con Al Jazeera, la operación militar se produjo mientras una delegación de Hamás se encontraba en reuniones para discutir la última propuesta de alto el fuego, impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. El plan contemplaría una tregua inicial de 60 días a cambio de un intercambio progresivo de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

El grupo islamista confirmó a la agencia EFE que su equipo negociador sobrevivió al ataque. Sin embargo, la ofensiva ha generado incertidumbre sobre la viabilidad del proceso de mediación.

