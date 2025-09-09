Colombia

Gustavo Petro aceptó la renuncia del ministro TIC, radicada tras la dura derrota del Gobierno en la elección del nuevo magistrado de la Corte

Del grupo de tres titulares de cartera a los cuales el primer mandatario les pidió sus cargos, luego de consumarse la victoria del exdefensor Carlos Camargo Assis, se oficializó la salida de Julián Molina, del que se consideró era la cuota del partido de la U en el Ejecutivo

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Julián Molina venia desempeñándose como el ministro de las TIC - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, finalmente aceptó el martes 9 de septiembre de 2025 la renuncia del que venía desempeñándose como ministro de Tecnologías, Información y Comunicaciones (TIC), Julián Molina: solicitada en la jornada del miércoles 3 de septiembre, tras la dura derrota sufrida en el Senado durante la escogencia del nuevo magistrado de la Corte Constitucional; cargo para el que fue escogido el ex defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis.

Molina, del que se considera era la cuota del partido de Unión por la Gente (La U) en el gabinete de Gobierno, no continuará en el cargo luego de ocupar el cargo durante seis meses, en reemplazo de Mauricio Lizcano: cercano a esta colectividad y que dejó sus funciones en el Gobierno para lanzar su precandidatura presidencial. Un hecho que fue considerado como la cuenta de cobro del presidente a esta colectividad, por el revés encajado en el legislativo.

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional parece haber desatado un nuevo remezón ministerial - crédito Colprensa

Mientras se define un funcionario en propiedad fue encargada Carina Murcia, actual viceministra de Transformación Digital. En consecuencia, se marchó del cargo el tercer ministro solo en la cartera TIC, pues antes de Molina estuvo Lizcano, mientras que en el arranque del presente mandato había asumido Sandra Urrutia, que solo duró ocho meses en el puesto, al ser -en su momento- la última de las jefes de cartera designada por Petro, en septiembre de 2022.

En esta situación, el saliente ministro no ha entregado aún declaraciones sobre su abrupta salida del Ejecutivo, que apenas llegó a un semestre, pese a que se preveía que fuera hasta el final de la presente administración.

Julián Molina será el primero de los tres ministros que saldrá oficialmente de su cargos por la elección de Carlos Camargo - crédito MinComercio/Colprensa/MinTIC

¿Qué pasará con los otros dos ministros a los que Petro les pidió la carta de renuncia?

Los otros dos ministros en ‘capilla’ por parte del primer mandatario de los colombianos son Antonio Sanguino, de Trabajo, que confirmó en la tarde del lunes 8 de septiembre que Petro le pidió la carta de renuncia; y la de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales. El primero, ligado al partido Aianza Verde, en tanto que la segunda es la representación del grupo de liberales que venían apoyando las iniciativas promovidas desde la Casa de Nariño.

“La continuidad en el cargo depende de la aceptación de esa carta que está en manos del presidente de la República”, advirtió Sanguino, que en sus declaraciones a la prensa indicó que aspira a seguirlo acompañando hasta el final del Gobierno, pese a que su cargo era uno de los que estaba prácticamente sentenciado por el presidente: molesto por el desenlace de la elección del nuevo togado, en el que incluso apoyó la aspiración de María Patricia Balanta.

El presidente Gustavo Petro se había pronunciado el 3 de septiembre sobre la elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional - crédito @petrogustavo/X

La coalición de gobierno en el senado se rehace por completo. Su objetivo cambia”, había advertido Petro en su perfil de X en la misma noche del 3 de septiembre, en su reacción por el fracaso de la iniciativa para evitar la victoria de Camargo: que se impuso por 62 votos frente a 41 de su contendora; en una jornada en la que el sufragio fue secreto y, al parecer, aprovechado por algunos de los miembros del Pacto Histórico para no apoyar a la aspirante del oficialismo.

Frente a estas novedades, se espera conocer de parte del Gobierno si finalmente Sanguino y Morales dejarán sus cargos, en medio de lo que sería un nuevo remezón ministerial. Mientras tanto, Petro, en la tarde del martes 9 de septiembre, se encontraba en Manaos (Brasil), en cumplimiento de su viaje número 69 por el exterior: precedido del que protagonizó entre el 2 y 7 de septiembre por Tokio y Osaka (Japón), en la que participó en la feria local.

