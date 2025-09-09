Colombia

El regreso de Andy Rivera: resiliencia y transformación con ‘Un día a la vez’ en el Movistar Arena

En diálogo con Infobae Colombia, el cantante colombiano reveló cómo la música lo ayudó en su proceso de salud mental. Su show en el emblemático escenario refleja su evolución personal y musical tras 14 años de carrera

Lina Muñoz Medina

La influencia de la música popular y la apertura a colaboraciones diversas delinean el presente y futuro de Andy Rivera, quien explora nuevas fronteras sin perder su identidad artística - crédito Infobae Colombia

La noche del 18 de octubre de 2025, Andy Rivera subirá por primera vez como artista principal al escenario del Movistar Arena de Bogotá para presentar Un día a la vez.

El evento, que marca el regreso en grande del pereirano tras un receso impulsado por cuestiones de salud mental, representa para “El Flecho” una oportunidad para consolidarse ante su público y explorar nuevos matices musicales.

Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir a través de TuBoleta, alcanzando altos niveles de demanda y motivando la apertura de nuevas localidades en la arena. Es de mencionar que este concierto agotó la mitad de su capacidad en apenas quince días.

El artista colombiano explicó en entrevista con Infobae Colombia que este show es el primer paso de una etapa profundamente vinculada a su proceso personal y creativo. “Después del proceso de salud mental que pasé, puedo decirles como: ‘Mi gente, me fui un tiempo, pero volví, volví con más ganas que nunca’”, señaló Rivera.

Andy Rivera regresa a los escenarios con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá tras superar un receso por salud mental - crédito Johan Manuel Largo / Infobae Colombia

Reconoció la importancia de esta cita para reafirmar su carrera y como una forma de mantener el equilibrio emocional. La neuropsicóloga que acompaña al cantante lo animó a asumir el reto, considerándolo una vía adecuada para canalizar energía, orientar su rutina y continuar su proceso de recuperación.

La influencia de Jhonny Rivera y la música popular

La relación de Andy con la música popular, influenciado por su padre Jhonny Rivera, ha sido un tema recurrente a lo largo de su carrera. Consultado sobre si se atrevería a lanzar un sencillo de este género en solitario, Rivera aseguró:

“Va a llegar un momento en el que me voy a animar. Cuando esté en algún campamento, en algún estudio, si surge una canción y no le encuentro el colega y me gusta mucho, va a ser una canción de música popular del ‘Flechito’ solo”, expresó a este medio.

El artista, conocido por su habilidad para sumar colegas de distintos géneros a sus colaboraciones, afirmó que cada tema con tintes populares como Jessi Uribe, Yeison Jiménez y Sebastián Ayala, ha surgido de manera espontánea y natural.

La influencia de Jhonny Rivera y la música popular se refleja en la trayectoria y colaboraciones de Andy Rivera - crédito Instagram

14 años de trayectoria musical

El camino recorrido por Andy Rivera abarca catorce años de carrera, y en Un día a la vez propone una retrospectiva que conecta éxitos tempranos como Te pintaron pajaritos y logros recientes como Alguien más, canción que superó 100 millones de reproducciones en Spotify.

El cantante declaró a Infobae Colombia que canciones como Espina de rosa, Salgamos y Alguien me gusta forman parte imprescindible de su repertorio para el show, ilustrando la evolución de su música y su madurez interpretativa.

Un día a la vez dará nombre también al nuevo álbum que prepara el intérprete de Pereira. El disco incluirá entre 15 y 16 temas, pensados para recoger las emociones y aprendizajes obtenidos tras cuatro años de desafíos personales.

El nuevo álbum de Andy Rivera, 'Un día a la vez', recogerá aprendizajes y emociones de cuatro años de desafíos personales - crédito Infobae Colombia

Andy explicó: “Este Movistar me ha hecho pararme de la cama con ganas, con aliento, con motivación de ir a ensayar, encontrarme con los músicos, crear”. De acuerdo con el cantante, este proyecto busca recoger los cambios de estilo y lenguaje que han marcado el presente del artista.

Sobre el futuro de su carrera después de esta presentación, Rivera hizo énfasis en la necesidad de continuar trabajando sin interrupciones y en mantener una visión pausada sobre su propio proceso.

“Andy, un día a la vez. Lo malo también va a pasar… Nunca es tan oscuro como cuando está a punto de amanecer”, aconsejó a su versión de hace cinco años, en diálogo con Infobae Colombia.

