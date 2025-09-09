Colombia

Dumek Turbay explicó por qué no viajó a EE. UU. y aclaró su postura frente al presidente Petro

El alcalde de Cartagena señaló que su ausencia en Washington obedece a un trámite de visa y precisó que no busca confrontar al Gobierno nacional

Por Mauricio Villamil

Guardar
- crédito Lina Gasca-Colprensa
- crédito Lina Gasca-Colprensa

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aclaró las razones por las que no hizo parte del viaje a Washington junto a sus colegas de Medellín y Cali.

Según explicó, la decisión estuvo relacionada con un trámite personal ante la embajada de Estados Unidos y con su posición respecto a los temas que iban a tratarse en la capital norteamericana.

Fico Gutiérrez aseguró que su
Fico Gutiérrez aseguró que su viaje a Washington fue una misión para beneficiar a Medellín - crédito Fico Gutiérrez/Facebook

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario local indicó que actualmente se encuentra en proceso de renovación de su visa, por lo que no pudo desplazarse a territorio estadounidense. Al respecto, explicó que las gestiones ante la embajada norteamericana tienen procedimientos estrictos.

“El protocolo con la embajada americana es rígido. Ya yo tenía visa, pero había que enviar el pasaporte a la embajada y ese trámite se hace por correo certificado. Traté de resolver que me llegara antes, pero no fue posible”, manifestó Turbay en declaraciones citadas por Caracol Radio.

Además de esa circunstancia administrativa, Turbay expresó un segundo motivo para no sumarse a la agenda en Washington. Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, donde señaló que los asuntos discutidos en ese escenario no son competencia de los mandatarios locales.

Dumek Turbay | crédito @dumek_turbay
Dumek Turbay | crédito @dumek_turbay / X

“Ni idea quien se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre ‘certificación antidrogas’, un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar. En lo personal, no tengo la intención de desafiar al Presidente de la República, ni mucho menos, así algunos insistan en tal propósito”, escribió el alcalde, de acuerdo con Caracol Radio.

En ese mismo mensaje, Turbay añadió que su administración no busca involucrarse en divisiones políticas con el Ejecutivo. “Al jueguito provocador de ‘quien parte la patilla’, no le apostamos en #Cartagena. Cuando alzamos la voz lo hacemos para reclamar por lo justo. De resto, respetamos la figura constitucional del Presidente y siempre estaremos dispuestos al trabajo aunado con el Gobierno Nacional en pro del desarrollo”, manifestó.

Respuesta de Dumek Turbay a
Respuesta de Dumek Turbay a Petro - crédito captura de pantalla X

El alcalde recalcó en su comunicación que su prioridad está en aportar a la unidad institucional y evitar enfrentamientos innecesarios. “Suficientes conflictos tiene este país como para atizar otra llama peligrosa, innecesaria y dañina. Si es para sumar y multiplicar acá estaremos; allá quienes insistan en dividir para sumas particulares”, puntualizó Turbay en su publicación en redes, citada por Caracol Radio.

Sobre los viajes internacionales, el mandatario local recordó que su participación en encuentros fuera del país requiere autorización formal del Concejo Distrital. En ese sentido, aseguró que está dispuesto a viajar a Estados Unidos cuando se cumplan los requisitos legales. “Iremos a Estados Unidos -cuando el Concejo me faculte-, con el mismo propósito al que hemos viajado en otras ocasiones al extranjero con invitación formal, a afianzar lazos de cooperación internacional, a traer inversión para Cartagena, y a promovernos como un Destino seguro para el comercio y el turismo responsable”, afirmó.

Turbay también manifestó que mantiene disposición para trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo en iniciativas que beneficien a Cartagena. Según explicó, su administración ha procurado mantener el respeto por la institucionalidad nacional y, al mismo tiempo, abrir espacios de cooperación que permitan atraer recursos para el desarrollo de la ciudad.

Pese a no estar físicamente en Washington, el alcalde confirmó que espera intervenir de manera virtual en las reuniones programadas por sus homólogos de Medellín y Cali. La idea, según informó, es participar en las discusiones y compartir la visión de Cartagena frente a los proyectos de cooperación internacional que se están promoviendo.

De igual manera, Turbay indicó que contempla asistir a una nueva cita internacional prevista para finales de septiembre, siempre que cuente con la autorización correspondiente. Esa participación tendría como objetivo continuar con las gestiones para consolidar alianzas estratégicas que permitan impulsar la inversión extranjera en el distrito.

El pronunciamiento del alcalde se produjo luego de que se conociera que los mandatarios de Medellín y Cali sí viajaron a Estados Unidos para adelantar reuniones con entidades y funcionarios en Washington. La ausencia de Cartagena generó interrogantes que el propio Turbay decidió aclarar tanto en entrevistas con medios de comunicación como en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Alcalde de CartagenaEstados UnidosViajeVisa estadounidenseDumek TurbayColombia-noticias

Más Noticias

“Usar armas en extremidades”: la medida que evalúa Colombia para frenar secuestros de militares

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se estudian experiencias internacionales, como la de Perú, para enfrentar los secuestros de militares en zonas críticas

“Usar armas en extremidades”: la

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barranquilla

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son

Bogotá: el pronóstico del clima para este 9 de septiembre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Bogotá: el pronóstico del clima

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de septiembre en Medellín

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima: las temperaturas que predominarán

¿Cuál es la temperatura promedio en Cali?

El clima en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cuál es la temperatura promedio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN presentará propuesta para reactivar

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

El cantante Beéle inunda el

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Ricardo Quevedo arremetió contra reconocida aerolínea por la pérdida de su equipaje: “Una porquería de servicio”

Las voces que sacuden el estigma: celebridades colombianas que le dijeron no a la maternidad y fueron fuertemente criticadas

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Deportes

Selección Colombia será jueza de

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

Técnico de Venezuela calificó duelo con Colombia como la “final de un mundial”: “Hemos crecido en carácter y en juego”

Colombia vs. Venezuela: el drama de las tarjetas y el debut en el mundial de 2026, esto señala la FIFA

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería