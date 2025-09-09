Dumek Turbay explicó por qué no viajó a EE. UU. y aclaró su postura frente al presidente Petro

- crédito Lina Gasca-Colprensa

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aclaró las razones por las que no hizo parte del viaje a Washington junto a sus colegas de Medellín y Cali.

Según explicó, la decisión estuvo relacionada con un trámite personal ante la embajada de Estados Unidos y con su posición respecto a los temas que iban a tratarse en la capital norteamericana.

Fico Gutiérrez aseguró que su viaje a Washington fue una misión para beneficiar a Medellín - crédito Fico Gutiérrez/Facebook

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario local indicó que actualmente se encuentra en proceso de renovación de su visa, por lo que no pudo desplazarse a territorio estadounidense. Al respecto, explicó que las gestiones ante la embajada norteamericana tienen procedimientos estrictos.

“El protocolo con la embajada americana es rígido. Ya yo tenía visa, pero había que enviar el pasaporte a la embajada y ese trámite se hace por correo certificado. Traté de resolver que me llegara antes, pero no fue posible”, manifestó Turbay en declaraciones citadas por Caracol Radio.

Además de esa circunstancia administrativa, Turbay expresó un segundo motivo para no sumarse a la agenda en Washington. Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, donde señaló que los asuntos discutidos en ese escenario no son competencia de los mandatarios locales.

Dumek Turbay | crédito @dumek_turbay / X

“Ni idea quien se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre ‘certificación antidrogas’, un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar. En lo personal, no tengo la intención de desafiar al Presidente de la República, ni mucho menos, así algunos insistan en tal propósito”, escribió el alcalde, de acuerdo con Caracol Radio.

En ese mismo mensaje, Turbay añadió que su administración no busca involucrarse en divisiones políticas con el Ejecutivo. “Al jueguito provocador de ‘quien parte la patilla’, no le apostamos en #Cartagena. Cuando alzamos la voz lo hacemos para reclamar por lo justo. De resto, respetamos la figura constitucional del Presidente y siempre estaremos dispuestos al trabajo aunado con el Gobierno Nacional en pro del desarrollo”, manifestó.

Respuesta de Dumek Turbay a Petro - crédito captura de pantalla X

El alcalde recalcó en su comunicación que su prioridad está en aportar a la unidad institucional y evitar enfrentamientos innecesarios. “Suficientes conflictos tiene este país como para atizar otra llama peligrosa, innecesaria y dañina. Si es para sumar y multiplicar acá estaremos; allá quienes insistan en dividir para sumas particulares”, puntualizó Turbay en su publicación en redes, citada por Caracol Radio.

Sobre los viajes internacionales, el mandatario local recordó que su participación en encuentros fuera del país requiere autorización formal del Concejo Distrital. En ese sentido, aseguró que está dispuesto a viajar a Estados Unidos cuando se cumplan los requisitos legales. “Iremos a Estados Unidos -cuando el Concejo me faculte-, con el mismo propósito al que hemos viajado en otras ocasiones al extranjero con invitación formal, a afianzar lazos de cooperación internacional, a traer inversión para Cartagena, y a promovernos como un Destino seguro para el comercio y el turismo responsable”, afirmó.

Turbay también manifestó que mantiene disposición para trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo en iniciativas que beneficien a Cartagena. Según explicó, su administración ha procurado mantener el respeto por la institucionalidad nacional y, al mismo tiempo, abrir espacios de cooperación que permitan atraer recursos para el desarrollo de la ciudad.

Pese a no estar físicamente en Washington, el alcalde confirmó que espera intervenir de manera virtual en las reuniones programadas por sus homólogos de Medellín y Cali. La idea, según informó, es participar en las discusiones y compartir la visión de Cartagena frente a los proyectos de cooperación internacional que se están promoviendo.

De igual manera, Turbay indicó que contempla asistir a una nueva cita internacional prevista para finales de septiembre, siempre que cuente con la autorización correspondiente. Esa participación tendría como objetivo continuar con las gestiones para consolidar alianzas estratégicas que permitan impulsar la inversión extranjera en el distrito.

El pronunciamiento del alcalde se produjo luego de que se conociera que los mandatarios de Medellín y Cali sí viajaron a Estados Unidos para adelantar reuniones con entidades y funcionarios en Washington. La ausencia de Cartagena generó interrogantes que el propio Turbay decidió aclarar tanto en entrevistas con medios de comunicación como en sus redes sociales.