Del amor a los tribunales: Day Vásquez festejó que Nicolás Petro se quiera divorciar de ella tras más de dos años separados

La reacción de Daysuris “Day” Vásquez fue inmediata luego de conocerse que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, presentó una demanda de divorcio ante los juzgados de familia.

La noticia, que circuló con rapidez entre medios judiciales y portales digitales, recibió una respuesta clara por parte de Vásquez: “¡Al fin!”, escribió en su cuenta oficial en la red social X. Dos palabras que no dejaron lugar a dudas.

Durante meses, el país presenció una ruptura marcada por acusaciones graves, publicaciones ofensivas y un proceso judicial en curso que arrastró a la esfera pública los asuntos más íntimos del matrimonio Petro-Vásquez. La demanda presentada ahora por el exdiputado del Atlántico intenta cerrar una historia que ya terminó hace mucho tiempo.

La frase que publicó Vásquez no se trata solo de una expresión de alivio, también marca un punto de quiebre definitivo. Nicolás Petro, que enfrenta los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ahora intenta desvincularse de forma formal de una mujer que pasó de ser su compañera de vida a convertirse en una de las testigos clave en el proceso judicial que lo afecta.

La demanda ya fue radicada en el sistema judicial, aunque aparece como reservada. Aún no se conoce el contenido del documento ni los argumentos que presentó la defensa del exdiputado del Atlántico, lo que sí está claro es que se trata de un intento de definir su situación legal, tras meses de una relación marcada por escándalos públicos, revelaciones mediáticas y decisiones personales que no encontraron punto común.

“Por favor, Nicolás”: lo que había dicho Day sobre el divorcio

En marzo de 2024, durante una entrevista con la periodista española Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva, Day Vásquez habló sin filtros sobre su vínculo con Nicolás Petro. En ese momento, todavía no existía una solicitud formal de divorcio, pero el deseo de separarse legalmente ya estaba presente.

Cuando la periodista le preguntó por qué aún no se habían divorciado, Day respondió con claridad: “Yo al principio obviamente sí, como creo que cualquier mujer, yo le decía que no quería firmar el divorcio, o sea, no me iba a divorciar, pero ya, ya yo quiero divorciarme. Por favor, Nicolás”.

Esa declaración, que circuló en medios nacionales durante semanas, mostró que Vásquez ya no veía ninguna posibilidad de reconciliación. El daño estaba hecho. No solo por las presuntas infidelidades, sino por el trato que ella denunció a través de entrevistas, publicaciones y declaraciones judiciales.

Un matrimonio sin retorno

Durante varios años compartieron una relación sentimental y un matrimonio, pero todo cambió cuando surgió una supuesta infidelidad que marcó el inicio de su ruptura y del proceso judicial que los enfrenta actualmente.

Se reveló que Nicolás Petro habría engañado a Day Vásquez con Laura Ojeda, que era considerada su amiga cercana y con la mujer que ahora sostiene una relación. Ella, además, es la madre de su primer hijo, Luka.

Esa infidelidad habría sido el detonante para que Day decidiera hablar públicamente, en una revista de amplia circulación, sobre la supuesta entrada irregular de dinero durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Sus declaraciones dieron pie a la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía, en la cual ella ahora figura como testigo clave.

Además, durante la entrevista con Eva Rey, Day también reveló detalles profundos sobre su relación con Nicolás Petro. Uno de los momentos más fuertes de la conversación ocurrió cuando habló sobre su decisión de no tener hijos con él. “Nosotros tuvimos dos pérdidas de bebés (...) yo empecé a cuidarme, él no sabía que yo me estaba cuidando, ahora se va a enterar”, dijo entre risas.

Eva Rey le preguntó si lo hacía porque no quería tener un hijo con Nicolás Petro. La respuesta fue directa: “Porque no quería tener un hijo con él (...) no sé, uno siente cosas”. Esa confesión mostró que el vínculo estaba roto desde dentro, mucho antes de que la opinión pública lo supiera.