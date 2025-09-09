Carla Giraldo contó cómo conoció a su nuevo novio y dio detalles de sus planes futuros en pareja: “Llevamos un buen tiempo”

Carla Giraldo confesó que ya lleva un buen tiempo de noviazgo con su actual pareja Roberto Asís - crédito @carlagiraldo/Instagram

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Colombia, habló por primera vez sin tapujos de su actual relación sentimental con el fotógrafo y modelo Roberto Asís.

Tras meses de especulaciones y apariciones públicas juntos, la también actriz confirmó que ya cumplió cerca de un año compartiendo su vida con su nueva pareja, una etapa que, según sus propias palabras, ha estado marcada por la felicidad, la complicidad y la tranquilidad que le dio el hecho de que él no supiera que ella es una figura pública.

“Ninguno sabía quién era el otro, entonces eso fue genial para poder construir de cero y sin preguntas”, afirmó Carla.

En recientes declaraciones con el programa de entretenimiento del Canal Uno llamado Lo sé todo, la conductora ofreció detalles inéditos sobre su convivencia, la dinámica de su relación y sus perspectivas a futuro, dejando claro que ambos priorizan el disfrute del presente por encima de cualquier plan formal.

La relación entre Giraldo y Asís, que comenzó hace aproximadamente un año, se ha caracterizado por una convivencia flexible.

Aunque comparten gran parte de su tiempo, cada uno mantiene sus propios espacios: él, en su entorno personal, y ella, junto a sus hijos, fruto de su anterior relación con Mauricio Fonnegra.

Giraldo destacó la importancia de este equilibrio, señalando que ambos han logrado acoplarse de manera armoniosa.

“Nos hemos acoplado felices, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”, expresó la presentadora, subrayando el respeto mutuo que define su día a día.

El inicio de la historia entre Giraldo y Asís se remonta a un evento social, donde ambos coincidieron por primera vez.

La actriz relató que la conexión fue inmediata, aunque el primer beso tardó en llegar, ya que prefirieron tomarse el tiempo para conocerse a fondo.

“(El beso) fue mucho después, nos dimos un beso y quedé flechadísima… me enamoré de ese hombre, es divino”, confesó Giraldo, quien admitió sentirse atraída desde el primer encuentro. La relación, según relató, se desarrolló de manera natural, sin presiones ni expectativas externas, algo que valora especialmente en la actualidad.

En sus declaraciones, Giraldo no escatimó elogios hacia su pareja. “Como no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino… él es coquetísimo, si yo fuera así de divina coquetearía todo el día“, afirmó, dejando ver la admiración y el cariño que siente por Asís.

Además, resaltó la autenticidad de su vínculo, destacando lo poco común que resulta encontrar a alguien genuino y amoroso que no se deje influenciar por la fama o el reconocimiento público. Para la actriz, este aspecto ha sido fundamental en la consolidación de su relación.

En cuanto a los planes de pareja, Giraldo fue enfática al señalar que, por el momento, no contemplan el matrimonio ni compromisos formales. Tanto ella como Asís prefieren dejar que la relación evolucione de manera espontánea, disfrutando de cada momento juntos. “No hay planes de matrimonio o anillo, pues los dos están de acuerdo en que prefieren dejar que todo fluya disfrutando del día a día”, explicó.

La pareja se dedica a compartir actividades cotidianas como salir a cenar, viajar o simplemente disfrutar de la compañía mutua, como lo evidencian las imágenes de sus viajes, entre ellos uno a Marruecos junto a la ex Miss Colombia Catalina Robayo.

La vida pública de Giraldo ha estado acompañada de una notable apertura sobre su vida personal, tanto en entrevistas como en redes sociales. No obstante, la presentadora también ha enfrentado comentarios negativos en plataformas digitales, a los que suele responder con humor y franqueza. Esta actitud directa y desenfadada ha sido una constante en su manera de manejar la exposición mediática, reafirmando su decisión de vivir su relación con naturalidad y sin ocultamientos.

Para Giraldo, este nuevo capítulo junto a Roberto Asís representa una etapa de plenitud y satisfacción, marcada por la autenticidad y el disfrute compartido.