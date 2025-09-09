Alcaldesa de Mosquera, Nariño, acusó a los hombres de la Armada Nacional del incidente que le costó la vida a uno de sus asesores: “Nos dispararon desde atrás”

La mandataria señaló que trataron de auxiliar a Luis Fernando Sánchez Caicedo, pero debido a la gravedad de las heridas falleció en el lugar - crédito Alcaldía Municipal de Patía, Cauca / sitio web | @karenpineda_kp/IG | @indepaz/IG

La madrugada del 8 de septiembre de 2025, la embarcación en la que se desplazaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda Pineda, junto a su comitiva, fue atacada a tiros por miembros de la Armada Nacional.

En el hecho falleció su asesor, Luis Fernando Sánchez Caicedo, y otro funcionario resultó herido.

El caso ha generado conmoción y motivó la apertura de una investigación oficial para esclarecer las circunstancias del ataque.

“Nos dispararon desde atrás sin ninguna advertencia, fuimos atacados por la Armada Nacional y uno de mis asesores murió”, declaró Karen Lizeth Pineda Pineda durante una entrevista que concedió a W Radio.

La alcaldesa explicó que iban en la lancha cumpliendo funciones oficiales cuando de manera sorpresiva fueron agredidos.

“Iba con mi equipo de trabajo cuando sentimos los disparos. No hubo ninguna advertencia verbal ni visual. De repente, nos dispararon desde atrás”, resaltó la mandataria municipal en su relato de lo ocurrido.

"Luis Fernando fue un defensor incansable de los derechos humanos, un trabajador comunitario comprometido con las juventudes, y un promotor de la paz en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Durante más de 15 años, caminó al lado de las comunidades afrodescendientes y campesinas, apoyando procesos sociales, iniciativas de resistencia civil y mecanismos de protección territorial", señaló en su comunicado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) - crédito @indepaz/IG

Tras el ataque, la alcaldesa expresó que intentaron socorrer a Sánchez Caicedo, pero las heridas que recibió le causaron la muerte de manera casi inmediata. “Intenté ayudar a Luis Fernando cuando cayó malherido, pero fue imposible salvarle la vida”, compartió Pineda Pineda.

Según la mandataria, la identificación ante la Armada Nacional solo ocurrió después de los disparos: “Nos reconocieron fue después, cuando ya habían disparado. Nunca hubo un pare o una señal”, añadió.

Pineda también recalcó la gravedad de que la fuerza pública sea responsable de poner en riesgo la vida de funcionarios y ciudadanos.

Además, la mandataria exigió a las autoridades nacionales y departamentales una investigación rigurosa. “La justicia debe actuar y esclarecer por qué la Armada abrió fuego contra nosotros”, sostuvo, al tiempo que aclaró que la comitiva no huía de controles ni transportaba elementos ilícitos: “No llevábamos nada ilegal, íbamos identificados y cumpliendo nuestras funciones”.

Pineda Pineda finalizó su intervención pidiendo garantías y verdad para Mosquera. “Vamos a exigir hasta las últimas consecuencias que la muerte de Luis Fernando no quede sin respuesta”, concluyó Pineda.

Qué dijo el ministro de Defensa tras lo ocurrido

“Quiero expresar nuestro profundo dolor, así como las sentidas condolencias por la muerte del señor Luis Fernando Sánchez Caicedo. Un asesor de nuestra alcaldesa en Mosquera, Nariño, quien murió esta mañana en un incidente no deseado cuando unas embarcaciones de nuestra Armada Nacional realizaban una misión de control territorial en esa zona”, fueron las palabras expresadas en rueda de prensa el mismo día que se reportaron los hechos por parte del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Sumado a lo anterior, el jefe de cartera precisó: “Acompañamos a la familia de todo corazón, de Luis Fernando Sánchez Caicedo. Y se han activado todos los protocolos, tanto jurídicos como de investigación, para que se conozca exactamente qué pasó y se tomen todas las acciones pertinentes”.

Adicional a esto, la Armada Nacional destacó en su documento oficial: “La Armada de Colombia se permite informar a la opinión pública que, en hechos que son materia de investigación, en cumplimiento de su misión constitucional y en desarrollo operaciones de acción decisiva fluvial y apoyo institucional, en la madrugada del 8 de septiembre de 2025 y en área donde se tiene injerencia de Grupos Armados Organizados, una unidad de la Infantería de Marina se encontró en ruta de colisión con una embarcación desconocida hasta ese momento”.

La embarcación, en palabras del documento oficial “navegaba en el río Patía Guandipa, en sentido contrario a alta velocidad, en la oscuridad, sin luces de navegación, ante lo cual, el personal Militar en observancia a las reglas del uso fuerza y los procedimientos, activaron sus armas para salvaguardar su integridad física y su vida”.

Por este caso, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación han pedido investigaciones a fondo para que se conozco a fondo lo que en realidad pasó aquella madrugada.

