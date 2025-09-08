Suboficial apuñaló a un perro porque tuvo una fuerte pelea con su mascota

La situación se presentó en medio de una pelea de perros - crédito Canva

Los habitantes de la comunidad del barrio Los Corales, ubicado en Cartagena (Bolívar) mostraron su indignación por un nuevo caso de maltrato animal, luego de que un suboficial de la Armada Nacional, vestido de civil, apuñaló en el cuello a un perro labrador de seis años, llamado Toby.

El hecho ocurrió en la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025 en una zona residencial destinada a viviendas militares, lo que desencadenó la intervención de las autoridades tras la denuncia de los vecinos, puesto que el caso desató la preocupación social ante la cantidad de actos de maltrato animal que se han presentado en la ciudad.

De acuerdo con el reporte hecho por la Policía Metropolitana de Cartagena y que fue difundido por medios locales como El Universal, la agresión se llevó a cabo luego de que se presentara un altercado entre el labrador y el perro del militar, lo que llevó al hombre a reaccionar de manera violenta.

Tras la alerta de los vecinos, los uniformados acudieron al lugar y confirmaron que el suboficial había atacado al animal con un arma blanca. Ante la gravedad de la situación, el presunto agresor fue capturado en el sitio y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de adelantar las investigaciones correspondientes.

Debido a lo sucedido, se pronunció el coronel Alejandro Salgado, comandante de la Localidad 2 de la Policía Metropolitana de Cartagena, que destacó la actuación de los agentes al señalar: “Gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados se logró la captura del presunto agresor”.

Además, el oficial expresó el rechazo institucional ante este tipo de hechos y realizó un enfático llamado a la ciudadanía a recurrir a mecanismos legales para resolver conflictos.

“La Policía Nacional quiere manifestar rechazo absoluto a cualquier tipo de maltrato animal e invitar a toda la ciudadanía a buscar herramientas de resolución de conflicto con las autoridades competentes para evitar esos actos de intolerancia”, puntualizó el vocero.

Por su parte, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), encargada de manejar este tipo de situaciones, informó que, tras conocer el caso, activó el protocolo de atención por maltrato animal.

De esta manera, un equipo integrado por veterinarios, psicólogos y abogados fue desplazado al lugar para brindar atención integral y asegurar el bienestar del animal afectado. Según la unidad, el canino, que aparentemente pertenece a una funcionaria del poder judicial en Bolívar, permanece hospitalizado.

Las autoridades locales reafirmaron su condena hacia cualquier forma de maltrato animal y aseguraron que siguen avanzando con las investigaciones del caso.

Denuncia de abuso sexual contra un perro en Cartagena

Un presunto caso de zoofilia contra una perrita en Cartagena tiene en alerta a la comunidad, por lo que las autoridades adelantaron rápidas acciones de respuesta institucional, como la activación de la Ruta de Atención por parte de la Alcaldía de la capital de Bolívar y la Umata.

Desde el domingo 31 de agosto de 2025, día en el que se denunció el caso, las autoridades desplegaron un operativo en los alrededores de la bomba del Amparo y zonas cercanas, con el objetivo de localizar tanto a la víctima como al presunto responsable, que sería un habitante de calle.

Ante esta situación se pronunció el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, aseguró que su administración le otorga una prioridad a la protección animal: “La protección de los animales es un compromiso fundamental de nuestra gestión. No podemos permitir que se vulneren sus derechos y bienestar. Estamos trabajando incansablemente para asegurar que esta situación sea atendida con la seriedad que merece”, afirmó el mandatario.