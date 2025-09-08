Colombia

Suboficial apuñaló a un perro porque tuvo una fuerte pelea con su mascota

El caso generó protestas y reacciones de rechazo entre los habitantes del sector

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La situación se presentó en
La situación se presentó en medio de una pelea de perros - crédito Canva

Los habitantes de la comunidad del barrio Los Corales, ubicado en Cartagena (Bolívar) mostraron su indignación por un nuevo caso de maltrato animal, luego de que un suboficial de la Armada Nacional, vestido de civil, apuñaló en el cuello a un perro labrador de seis años, llamado Toby.

El hecho ocurrió en la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025 en una zona residencial destinada a viviendas militares, lo que desencadenó la intervención de las autoridades tras la denuncia de los vecinos, puesto que el caso desató la preocupación social ante la cantidad de actos de maltrato animal que se han presentado en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte hecho por la Policía Metropolitana de Cartagena y que fue difundido por medios locales como El Universal, la agresión se llevó a cabo luego de que se presentara un altercado entre el labrador y el perro del militar, lo que llevó al hombre a reaccionar de manera violenta.

Tras la alerta de los vecinos, los uniformados acudieron al lugar y confirmaron que el suboficial había atacado al animal con un arma blanca. Ante la gravedad de la situación, el presunto agresor fue capturado en el sitio y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de adelantar las investigaciones correspondientes.

El sujeto tomó un objeto
El sujeto tomó un objeto cortopunzante para apuñalar al animal - crédito Pixabay

Debido a lo sucedido, se pronunció el coronel Alejandro Salgado, comandante de la Localidad 2 de la Policía Metropolitana de Cartagena, que destacó la actuación de los agentes al señalar: “Gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados se logró la captura del presunto agresor”.

Además, el oficial expresó el rechazo institucional ante este tipo de hechos y realizó un enfático llamado a la ciudadanía a recurrir a mecanismos legales para resolver conflictos.

La Policía Nacional quiere manifestar rechazo absoluto a cualquier tipo de maltrato animal e invitar a toda la ciudadanía a buscar herramientas de resolución de conflicto con las autoridades competentes para evitar esos actos de intolerancia”, puntualizó el vocero.

Por su parte, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), encargada de manejar este tipo de situaciones, informó que, tras conocer el caso, activó el protocolo de atención por maltrato animal.

De esta manera, un equipo integrado por veterinarios, psicólogos y abogados fue desplazado al lugar para brindar atención integral y asegurar el bienestar del animal afectado. Según la unidad, el canino, que aparentemente pertenece a una funcionaria del poder judicial en Bolívar, permanece hospitalizado.

Los actos de violencia en
Los actos de violencia en contra de los animales tienen en alerta a la comunidad - crédito Pixabay

Las autoridades locales reafirmaron su condena hacia cualquier forma de maltrato animal y aseguraron que siguen avanzando con las investigaciones del caso.

Denuncia de abuso sexual contra un perro en Cartagena

Un presunto caso de zoofilia contra una perrita en Cartagena tiene en alerta a la comunidad, por lo que las autoridades adelantaron rápidas acciones de respuesta institucional, como la activación de la Ruta de Atención por parte de la Alcaldía de la capital de Bolívar y la Umata.

Desde el domingo 31 de agosto de 2025, día en el que se denunció el caso, las autoridades desplegaron un operativo en los alrededores de la bomba del Amparo y zonas cercanas, con el objetivo de localizar tanto a la víctima como al presunto responsable, que sería un habitante de calle.

La ciudadanía pide garantizar la
La ciudadanía pide garantizar la seguridad de los animales - crédito Freepik

Ante esta situación se pronunció el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, aseguró que su administración le otorga una prioridad a la protección animal: “La protección de los animales es un compromiso fundamental de nuestra gestión. No podemos permitir que se vulneren sus derechos y bienestar. Estamos trabajando incansablemente para asegurar que esta situación sea atendida con la seriedad que merece”, afirmó el mandatario.

Temas Relacionados

Los CoralesCartagenaMaltrato animalSuboficialArmadaColombia-Noticias

Más Noticias

Proyecto busca reformar la Ley seca durante las jornadas electorales en Colombia

La incitativa busca que la medida no afecte significativamente la actividad de los establecimientos que se dedican a la comercialización de bebidas embriagantes

Proyecto busca reformar la Ley

Ataque a bala en Barranquilla dejó gravemente herida a una bebé y dos adultos

El violento ataque movilizó a las autoridades locales para esclarecer los hechos

Ataque a bala en Barranquilla

Asonada contra el Ejército en Tumaco: al menos 150 civiles intervinieron en la captura de un presunto miembro de las disidencias

La institución confirmó que la comunidad, presuntamente presionadas por el GAO-r Oliver Sinisterra, impidió el avance militar durante el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína en zona rural de Nariño

Asonada contra el Ejército en

Trabajo sí hay: del 8 al 9 de septiembre Bogotá estará ofertando 300 vacantes laborales en diferentes sectores, así puede participar

La ciudad lanzó procesos de selección para asesores, auxiliares y operarios, con requisitos mínimos y atractivos incentivos, en jornadas organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico

Trabajo sí hay: del 8

El Sena anunció más de 220 vacantes laborales en el exterior para colombianos: conozca los requisitos y cómo participar

Empresas internacionales requieren técnicos, enfermeros, ingenieros y docentes, con requisitos específicos y beneficios integrales, postulaciones válidas únicamente mediante la plataforma digital de la entidad

El Sena anunció más de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le propuso matrimonio a su novia desde España

Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

DAY6 se lleva el primer lugar en el ranking k-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

Deportes

EN VIVO l DIM vs.

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

América ya tiene nuevo técnico y fue visto en el Pascual Guerrero, en el clásico ante Deportivo Cali: así vio a su equipo, en el empate 0-0

El triste panorama en el estadio Pascual Guerrero para el clásico vallecaucano: hubo menos de 3.000 hinchas

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali