Sandra Ramírez explicó por qué abrazó a Carlos Camargo tras su elección como magistrado de la Corte Constitucional: “¿Es un delito?”

La senadora del Partido Comunes reitera que su voto fue para María Patricia Balanta y defiende su postura

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional ha generado diferentes reacciones en la clase política colombiana.

Mientras que algunos celebraron la llegada al cargo del exdefensor del Pueblo, al considerar que se mantiene la independencia del alto tribunal frente al Gobierno nacional, otros han cuestionado la actitud de algunos congresistas afines al proyecto del presidente Gustavo Petro, debido a un gesto solidario de varias senadoras con el nuevo magistrado de la Corte.

Una de ellas fue Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes que, tras aparecer en el video dándose un abrazo con Camargo, salió en sus redes sociales a defenderse de las críticas.

En su cuenta de Instagram, la congresista inició su explicación ofreciendo disculpas a quienes se sintieron afectados por el gesto, recalcando que su apoyo fue para María Patricia Balanta.

“Ofrezco mis disculpas por quienes se han sentido en cierta medida defraudados y afectados por la foto que circula en redes en la que le doy un abrazo al doctor Camargo. Debo aclarar que mi voto fue por la doctora Balanta, hemos sido leales a este Gobierno, este es un acto de diplomacia que sucede en el Congreso cuando ocurre un acto de esta magnitud”, expresó Ramírez en el video subido a la red social.

Del mismo modo, cuestionó que esté en medio del escarnio público cuando, según ella, su saludo al exdefensor no implica una eventual traición al progresismo colombiano.

“En medio de la elección del magistrado Camargo son muchas las especulaciones que han lanzado en mi contra, la última es por una foto en la que aparezco saludando al elegido magistrado. ¿Es un delito? No. Sencillamente, es un acto de diplomacia, democracia, respeto y sencillez”, expresó.

Sin embargo, recalcó que su gesto no significa que se hayan minado las diferencias políticas con el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

“Es de público conocimiento que mi voto fue por la doctora Balanta, quien lamentablemente no fue elegida. Pero eso no significa que emprendamos una guerra contra el doctor Camargo (…) tendremos muchas diferencias y las resolvemos en la medida en que profundicemos la democracia y construyamos un país en el que quepamos todas, todos y todes”, indicó.

La elección de Carlos Camargo como magistrado se resolvió en la Plenaria del Senado del miércoles 3 de septiembre de 2025, donde obtuvo 62 votos, superando a la abogada María Patricia Balanta, quien alcanzó 42 votos. Este resultado le otorga a Camargo un puesto en el alto tribunal durante los próximos ocho años.