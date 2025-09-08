Colombia

Rebecca Castillo, de Amazonas, explica las razones de su retiro de ‘Miss Universe Colombia: el reality’

La joven aclaró que su salida no se debió a presiones externas ni a críticas en redes sociales, sino a la necesidad de dedicar más tiempo a su formación antes de asumir nuevos retos

Rebeca Castillo actual Miss Universe
Rebeca Castillo actual Miss Universe Amazonas generó polémica tras avanzar a la siguiente ronda del 'reality' del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

La representante del departamento de Amazonas, Rebeca Castillo, anunció el 7 de septiembre su retiro del certamen Miss Universe Colombia: el reality.

La noticia generó numerosas reacciones entre seguidores y espectadores del concurso, que no comprendían cómo la joven formó parte del grupo de aspirantes a la corona.

Durante la emisión del cuarto capítulo del reality, las participantes asumieron un reto fotográfico realizado en el agua. El episodio captó la atención de los seguidores de los certámenes de belleza no solo por la competencia, sino por la decisión inesperada de Castillo, que hasta entonces se había destacado como una de las aspirantes más reales de la competencia.

La joven se pronunció a
La joven se pronunció a través de sus redes sociales para explicar su renuncia - crédito @rebeca.castillo29/IG

A pocas horas de haber comunicado su decisión, a través de sus redes sociales Rebecca Castillo expuso de manera clara los motivos que la llevaron a abandonar el concurso.

En su cuenta oficial de Instagram, la joven manifestó0 inicialmente su gratitud con la producción y por el canal que organiza el reality.

Quiero comenzar expresando mi gratitud a RCN por brindarme esta gran oportunidad. Haber sido parte de esta producción fue un verdadero privilegio y siempre llevaré en mi corazón el cariño con el que me acogieron desde el primer día”.

Castillo señaló que la decisión responde a motivos personales y al reconocimiento de que aún requiere más preparación para representar a su región en un evento de este tipo.

“La decisión de mi renuncia fue completamente personal. No me sentía preparada y comprendí que aún necesito más tiempo y formación. Tomé la decisión de dejar mi banda porque no deseo ser una reina sin preparación; quiero hacer las cosas bien, con disciplina y entrega”.

Rebecca Castillo confirmó que se
Rebecca Castillo confirmó que se debió a una decisión de carácter personal - crédito @rebeca.castillo29/IG

En su mensaje, la excandidata anticipó un periodo de crecimiento y formación: “Estos próximos cinco años los dedicaré a mi crecimiento, a formarme y a evolucionar, para poder volver mucho más fuerte”.

Asimismo, también desestimó las especulaciones sobre supuestas presiones externas o críticas en redes sociales como motivo de su renuncia: “Quiero dejar claro que no fue por críticas ni comentarios en redes. En ese momento nadie sabía de mi participación, más allá de mi familia. Fui con el apoyo incondicional de mis padres y con la ilusión de vivir una experiencia que guardaré para siempre”.

La joven dejó abierta la posibilidad de regresar a las pantallas en el futuro y expresó su disposición a retomar el camino en el certamen si se da una nueva oportunidad:

“Si en un futuro RCN me abre nuevamente las puertas para otras producciones, estaré profundamente feliz y lista para asumirlo con toda la preparación que merecen ustedes y la organización”.

Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas
Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 aceptó que se equivocó al presentarse al certamen del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

Dirigiéndose a sus seguidores, quienes han mostrado su respaldo ante la decisión, Castillo expresó: “Y a mis fans, gracias infinitas por acompañarme en este camino. Esto apenas comienza... ¡Vamos con toda por esa corona en el 2029!”.

La renuncia de Rebeca Castillo despertó muestras de apoyo en redes sociales y abrió el debate sobre los desafíos y la preparación que enfrentan las candidatas en estos concursos.

Y me siento superfeliz, creo que no pude haber tomado una mejor decisión, por mi parte nunca hablaré mal de ninguna de mis compañeras ni de la producción, y tampoco quiero que todo se vuelva a malinterpretar y le tiren hate a alguna, esta decisión me quito un peso de encima, y orgullosamente volví a ser Rebeca Castillo y nada me hace más feliz que eso”, concluyó la joven en sus historias de Instagram.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que nuevamente expresaron mensajes de apoyo por su decisión tan apresurada, pero celebran que la resiliencia de Castillo le permita soñar que volverá en otro año a competir por su departamento.

