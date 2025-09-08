Paloma Valencia afirmó que Gustavo Petro estaría planeando tomar posesión de los medios de comunicación

Paloma Valencia salió en defensa de los medios de comunicación- crédito Colprensa

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció este lunes, 8 de septiembre de 2025, que el Gobierno nacional estaría planeando la toma de posesión de medios de comunicación a través de un proyecto de ley presentado como borrador.

Valencia difundió el documento denominado “proyecto de ley 193 de 2025”, el cual, dijo, sería impulsado desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La senadora expresó su preocupación ante lo que describió como un intento del Gobierno por “tomar posesión de los medios de comunicación en plena época electoral. Además, espera recaudar casi medio billón anual a través de una sobretasa al internet fijo a los hogares y las empresas”.

La legisladora también compartió fragmentos del artículo 10 del borrador, donde se plantea otorgar a MinTIC la facultad de reglamentar y ejercer inspección, vigilancia y control sobre proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y, eventualmente, sobre medios de comunicación.