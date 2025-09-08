Gobierno Petro le renovó millonarios contratos a negociadores con grupos armados: Vera Grave, delegada con el ELN, fue beneficiada aunque los diálogos están suspendidos

Vera Grabe lidera la delegación oficial en la mesa de conversaciones con el ELN bajo un contrato de $175 millones - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

Delegados del Gobierno colombiano para las conversaciones de paz con grupos armados ilegales firmaron nuevos contratos para que continúen con su actividad, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Entre los contratos más recientes se destaca el firmado con Vera Grabe, que lidera la delegación oficial en la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual está fijado en un monto de $175.000.000 con una duración de siete meses, con término previsto para el 28 de febrero de 2026.

Lo relevante del caso es que las conversaciones con ese grupo guerrillero se encuentran suspendidas, desde enero de 2025, luego de que la organización armada estuviera involucrada en una serie de ataques en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

“El contratista se obliga aprestar a la entidad, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales especializados para adelantar las actividades que le corresponden como jefa de la delegación del Gobierno en el proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en virtud de la designación presidencial y según las instrucciones del presidente de la República y el consejero comisionado de paz”, se lee en la descripción del contrato publicado en la página oficial de la Presidencia de la República.

Sin embargo, Vera Grabe no fue la única negociadora que firmó nuevos contratos con el Gobierno.

A ella, se suma Fabio Valencia Cossio, delegado en los diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz, alias Calarcá, que suscribió un contrato por $117.000.000 con una vigencia de seis meses, también bajo régimen especial.

En términos similares, Feliciano Valencia, también negociador del Gobierno con las disidencias de alias Calarcá, fue contratado por $117.000.000 para un periodo de siete meses, con finalización el 28 de febrero de 2026.

Por último, Genny Calvo Olmos, delegada del Gobierno con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, también firmó un contrato de $117.000.000 por seis meses, con vencimiento el 2 de marzo de 2026.