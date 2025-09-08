Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le propuso matrimonio a su novia desde España

El anuncio fue hecho entre lágrimas por la famosa - crédito Koral Costa / Instagram

Durante la jornada del 7 de septiembre de 2025 se confirmó que uno de los participantes más reconocidos de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se casará con su pareja y no lo hará en territorio nacional, sino en Europa, donde decidió iniciar una nueva vida tras su paso por el concurso.

El anuncio de su boda en España se convirtió en un nuevo capítulo en la vida de Omar Murillo, conocido por su participación en destacadas producciones de la televisión colombiana, como es el caso de El man es Germán, La Selección y Chepe Fortuna.

El actor, modelo y comediante decidió sorprender a su pareja, Koral Costa, con un gesto que llamó la atención del mundo del entretenimiento colombiano, pues le envió desde el país europeo un anillo de compromiso acompañado de una carta en la que le propuso matrimonio, mientras espera que ella pueda reunirse con él.

La relación entre Omar Murillo y Koral Costa se ha consolidado a lo largo de los años, siendo considerada una de las más estables dentro del ámbito artístico nacional, aunque también una de las más polémicas por sus excentricidades y modo de vida.

Cabe mencionar que, actualmente, el actor reside en España, donde decidió iniciar una nueva etapa personal y profesional, incluso abriendo un negocio propio. Sin embargo, la distancia con su pareja se ha prolongado debido a los trámites necesarios para que Koral Costa pueda viajar desde Colombia junto a su mascota, lo que ha obligado a la pareja a posponer el reencuentro.

En un video difundido por la propia cantante, se aprecia el momento en el que decidió compartir la noticia con sus seguidores, pues leyó la carta que recibió y mostró el anillo que le envió Omar Murillo.

En la grabación, la artista leyó emocionada las palabras de su prometido, que le aseguró que “ya tiene todo listo para que se casen como ella quiere en España” y le recordó que, aunque ya están casados por lo civil, la ceremonia soñada está preparada.

La reacción de Koral Costa, que no pudo contener las lágrimas y expresó su alegría con un grito, fue celebrada por sus seguidores en redes sociales que dejaron comentarios como: “Que viva el amor y esas personas que te hacen llorar pero de felicidad. Todas las bendiciones para ustedes que la han guerreado juntos”, “Que hermoso mi reina te lo mereces 😍 tienes un corazón hermoso ❤️ Dios te bendiga”, “Independiente que a muchos le moleste esta mujer puedo decir que ella y su esposo son unas grandiosas personas” y “Esos grititos que le salen jajaja todos tiernos, ay no que bonito”.

Cabe mencionar que el anillo que recibió la famosa no es el primero que Omar Murillo le entrega. Según confesó la cantante, se trata del tercer anillo que él le obsequia, un detalle que refuerza la solidez de su vínculo.

Del mismo modo, Koral Costa resaltó que ha tenido que retrasar su viaje debido a los permisos requeridos para trasladar a su perro fuera de Colombia. Esta situación la llevó a compartir recientemente un video en Instagram donde, entre lágrimas, relató que una desconocida la calificó de “mala esposa” por priorizar los trámites de su mascota antes que la reunión con su prometido.

Por ahora, Omar Murillo continúa su vida en España y aguarda la llegada de Koral Costa, debido a que la pareja mantiene la esperanza de celebrar próximamente su ceremonia nupcial en el país europeo, una vez que se resuelvan los trámites pendientes para hacer de su sueño una realidad.