Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

La publicación del video fue rechazada por la modelo y sus abogados - crédito X

Isabella Ladera se pronunció públicamente tras la difusión de un video íntimo en redes sociales y plataformas digitales con su ex Beéle. La modelo venezolana aseguró que la grabación fue filtrada sin su consentimiento y precisó que únicamente dos personas tenían acceso al citado material: ella y su excompañero sentimental, el artista barranquillero.

A través de un comunicado oficial firmado por el equipo jurídico Sonus Legal, se explicó que Isabella Ladera no participó en la divulgación del contenido. El documento señala: “Toda aseveración que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”.

El comunicado advierte que la filtración de las imágenes se convierten en un acto que vulnera derechos fundamentales, no solo de la modelo sino de su familia: “La acción tiene afectaciones directas en ámbitos personal, laboral, psicológico y social”, indicó el equipo jurídico.

Asimismo, el despacho legal anunció que solicitará la eliminación inmediata del material y emprenderá acciones legales contra quienes resulten responsables. Además de advertir que iniciarían procedimientos judiciales ante autoridades nacionales e internacionales en defensa de la privacidad de Isabella Ladera.

Finalmente, el comunicado indica que la gravedad de los hechos y el daño ocasionado colocan este caso bajo la máxima atención del entorno legal y mediático, por lo que el equipo legal solicita respeto tanto para la afectada como para su entorno cercano, y rechaza cualquier especulación sin fundamentos sobre la situación.

Comunicado del equipo legal de Isabella Ladera - crédito Instagram

