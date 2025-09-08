Diana Diago denunció que alcaldías locales de Bogotá han ejecutado menos del 50% del presupuesto de inversión

Según explicó Diago, las localidades con peores resultados fueron San Cristóbal, Bosa y Usme- crédito Daniel Ruiz Vera/IDT

Mientras proyectos clave para mejorar la calidad de vida en Bogotá permanecen con ejecución nula, la prioridad de las Alcaldías Locales bajo la administración de Carlos Fernando Galán parece estar puesta en las contrataciones de personal.

Y es que, según la concejala Diana Diago, hasta el 31 de agosto de 2025, únicamente el 49,65% del presupuesto de inversión había sido comprometido, una cifra que calificó de alarmante.

Este porcentaje representa 928.915 millones de pesos, de un total de 1.871.077 millones disponibles para gasto de inversión, pese a que faltan pocos meses para el cierre de la vigencia fiscal.

La cabildante sostuvo que con una mejor planeación y un ritmo de ejecución estable ya deberían haberse comprometido al menos el 70% de los recursos a estas alturas, lo que permitiría evitar la recurrente “feria de contratos” que ocurre en diciembre, cuando la administración acelera procesos con el fin de cumplir metas.

Esta es la tabla de ejecución presupuestal por localidad- crédito Dirección para la Gestión de Desarrollo Local - Secretaría de Gobierno

Diago recordó que esta situación no es nueva y que se repite desde administraciones anteriores; en octubre del año anterior, la concejala señaló que bajo el mandato de Galán las Alcaldías Locales tenían un billón de pesos sin ejecutar, denuncia que generó una alerta de la Personería de Bogotá.

No obstante, la concejala explicó que la administración respondió atribuyendo el bajo avance a un periodo inicial: “Galán se excusó diciendo que era su primer año, que los Alcaldes Locales se estaban posesionando, que necesitaban tiempo y que su gobierno estaba mejorando la gestión y la transparencia en las Alcaldías Locales. Sin embargo, tras año y nueve meses, la ejecución sigue siendo deficiente y la planeación brilla por su ausencia, mientras los ciudadanos piden resultados a las diferentes problemáticas”, afirmó.

Hay proyectos que tienen el 0% de ejecución- crédito Dirección para la Gestión de Desarrollo Local - Secretaría de Gobierno

En respaldo a estas advertencias, la Personería dio la razón a Diago en 2024 al manifestar preocupación por la falta de planeación en la ejecución y asignación de recursos de las Alcaldías Locales.

Paralelamente, la concejala cuestionó el énfasis de la administración Galán en la contratación de órdenes de prestación de servicios (OPS), señalando que se han firmado más de 8.000 OPS, por encima de los 281.000 millones de pesos, mientras permanecen sin avances programas fundamentales, como el fortalecimiento del sector rural, proyectos de acueductos veredales, movilidad sostenible y renovación de parques públicos.

Diago criticó abiertamente: “¿Para qué contratan a tantos funcionarios si ni siquiera ejecutan los proyectos que la ciudadanía necesita? Es urgente organizar la microgerencia en la ciudad, hoy, después de un año y nueve meses, varias localidades están sin alcaldes en propiedad”.

Estas son las localidades con menor ejecución- crédito Dirección para la Gestión de Desarrollo Local - Secretaría de Gobierno

La cabildante añadió que, mientras crece la inversión en contratos, datos suministrados por la Secretaría de Gobierno confirman que las localidades de San Cristóbal, Bosa, Usme, Sumapaz, Chapinero y Santa Fe se ubican entre las más rezagadas y aún no alcanzan el 50% de ejecución de su presupuesto anual.

Ante la posibilidad de una ejecución acelerada e improvisada a final de año para cumplir metas, Diago advirtió el riesgo de incurrir nuevamente en la “feria del contrato”: “Si los alcaldes locales de Galán no ejecutan el presupuesto de manera ordenada y planificada, se corre el riesgo de repetir la ‘feria del contrato’ en diciembre, ejecutar por ejecutar, al último minuto, antes de terminar la vigencia fiscal, solo para decir que se cumplió”.

La concejal cerró sus observaciones señalando que la gestión de los alcaldes locales no ha respondido a los retos de la microgerencia, al calificar la baja ejecución de una “vergüenza y una traición al mandato ciudadano”: “los bogotanos quieren resultados, no promesas y politiquería en las alcaldías locales que continúan con las mismas prácticas que en gobierno de Claudia López”.