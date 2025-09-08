Colombia

Conductor de un bus en Medellín protegió a sus pasajeros tras frustrado intento de robo: hecho quedó registrado en video

El hombre detuvo el vehículo y se acercó a las mujeres para recuperar las pertenencias de los pasajeros afectados, que aprovecharon para grabar la peculiar escena en el transporte público

Katerin Leguizamón Viasus

Katerin Leguizamón Viasus

El conductor del vehículo abordó a las presuntas ladronas ne medio del trayecto - crédito @ojo_quilla/instagra,

Un episodio inusual alteró la rutina de un autobús en Medellín cuando el conductor decidió enfrentar directamente a dos mujeres a las que acusó de intentar robar a los pasajeros mediante la modalidad conocida como cosquilleo. El incidente, captado en video y difundido en redes sociales, mostró cómo el hombre, tras identificar a las presuntas ladronas, optó por tomar la justicia por mano propia.

En el momento en que el conductor quiso hacer justicia se encontraban varios usuarios que quedaron atónitos ante el hecho, pues minutos antes las implicadas se habían acercado a varios pasajeros con el fin de hurtar sus pertenencias.

“¡A ver el bolso, que usted es una...!”, le gritó el conductor a una de las mujeres que estaba ubicada en la parte trasera del vehículo, cerca a la puerta posterior del bus de servicio público.

En el video se ve como el hombre abordó a las mujeres y luego le propinó una bofetada a una de las señaladas, mientras las cuestionaba sobre el paradero de las pertenencias de los demás usuarios. Luego de agredirlas, el hombre les rapó los bolsos a ambas, en los que, además, se encontraban los objetos hurtados.

Por su parte, una de las mujeres, al verse agredida por el conductor, le pidió a los demás pasajeros que llamaran a la policía para que aprehendieran al hombre. En ese momento, uno de los pasajeros abandonó su lugar para intervenir en el hecho y evitar que las señaladas ladronas siguieran siendo agredidas.

El hombre abandonó sus labores
El hombre abandonó sus labores para confrontar a dos mujeres que había hurtado a los demás pasajeros - crédito Captura de video

Críticas al conductor por golpear a las presuntas ladronas

Pese a la reacción del sujeto, le reprocharon por la agresión en contra de las dos mujeres. Todo esto, mientras el nerviosismo y la confusión por la repentina interrupción del trayecto se apoderaban de cada uno de los pasajeros del automotor.

El video, que rápidamente circuló en plataformas digitales, suscitó un fuerte debate sobre los límites de la autodefensa y el papel de los ciudadanos frente a la delincuencia en el transporte público. La acción del conductor fue registrada por varios pasajeros y posteriormente difundida, lo que permitió que el caso cobrara notoriedad en la opinión pública.

No obstante, los usuarios en redes sociales respaldaron la actitud del conductor, pero señalaron que los primeros segundos de la grabación también les generó confusión por las expresiones de los demás pasajeros, así como la agresión a las mujeres que, según sus gestos, quedaron disgustadas ante el abordaje del hombre.

El hecho obligó a la
El hecho obligó a la intervención de las autoridades - crédito Captura de video

Incluso, varios comentarios señalaron que todos los conductores del servicio público de las ciudades deberían actuar de manera similar ante hurtos en el transporte público, lo que, aseguraron los internautas, fortalecería la seguridad en los vehículos de transporte público.

“Menos mal leí el contexto del video, merecidas las cachetadas bye 😌“, escribió una de las usuarias sobre la confusión de que suscito los primeros momentos del material audiovisual.

A estos comentarios se le sumaron mensajes que, con tono irónico, señalaban que las palabras del conductor fueron el llamado de atención pertinente para las mujeres señaladas de hurtar a los demás pasajeros.

Los comentarios de los internautas
Los comentarios de los internautas denotaron opiniones divididas - crédito @ojo_quilla/instagram

“Solo le faltó decirles a los pasajeros que no se junten con esa chusma”, escribió un usuario.

No obstante, los comentarios de los internautas en redes sociales también fueron en contra del conductor. En los mensajes no defendieron a las mujeres, pero tampoco justificaron la agresión: que fue una clara muestra de hacer justicia por mano propia en lugar de informar a las autoridades para que ejecuten el respectivo procedimiento.

“No tiene por qué pegarle y si está la policía 👮‍♀️ que ellos hagan su trabajo y listo", escribió otra internauta en una de las plataformas en donde fue difundido el video de la confrontación.

