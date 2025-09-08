Con llaves maestras y ensayando varias puertas: así hurtaron delincuentes en Medellín $60 millones en objetos de valor de un apartamento

El hurto se produjo cuando un residente ingresó a la edificación y, al abrir la puerta con sus propias llaves, permitió inadvertidamente que los dos individuos impidieran que esta se cerrara por completo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El uso de llaves maestras para vulnerar la seguridad de viviendas quedó de nuevo en evidencia tras un reciente hurto millonario en la Loma de los Bernal, ubicada en la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de Medellín.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que dos hombres, tras varios intentos en distintas puertas, lograron abrir la cerradura de un apartamento y sustrajeron objetos de alto valor, según pudo establecer El Colombiano.

El hurto se produjo a las 3:15 p. m. del miércoles 3 de septiembre de 2025, cuando un residente ingresó a la edificación y, al abrir la puerta con sus propias llaves, permitió inadvertidamente que los dos individuos impidieran que esta se cerrara por completo.

Al aprovechar la distracción del habitante, los desconocidos accedieron al interior y comenzaron a probar la eficacia de su llave maestra en diferentes cerraduras. Finalmente, al conseguir abrir una de las puertas, entraron al apartamento y seleccionaron los bienes que podían transportar sin dificultad, dejando atrás aquellos que requerían vehículos de mayor tamaño.

De acuerdo con el relato del afectado, recogido por El Colombiano, los delincuentes se llevaron dos computadores, dos juegos de llaves de un carro, 20 lociones de distintas referencias, cuatro cargadores de iPhone, un bafle de lujo y dos bolsos que utilizaron para empacar el botín. La víctima descubrió el robo al regresar a su domicilio y, al notar la ausencia de sus pertenencias, presentó la denuncia ante las autoridades competentes.

Las denuncias ciudadanas citadas por el medio precisan que los dos sujetos entraron a una edificación que no tiene vigilancia y, después de ensayar en varias puertas, lograron entrar a uno de los apartamentos y sustrajeron cerca los objetos de valor, avaluados en alrededor de 60 millones de pesos.

Gracias a los registros de las cámaras de seguridad, la Policía ya dispone de imágenes claras de los rostros de los dos presuntos responsables. Actualmente, se investiga si estos individuos forman parte de alguna estructura criminal dedicada a cometer robos en viviendas de esta zona de la ciudad.

Hurtos en Medellín durante 2025, con tendencia descendente

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) reportó que, en lo que va del año 2025, se han denunciado 898 hurtos a residencias en Medellín, cifra que representa una disminución del 16 % respecto al año anterior, con 173 casos menos. A pesar de esta reducción, el promedio se mantiene en cuatro viviendas robadas cada día en la ciudad.

En cuanto a la distribución geográfica de estos delitos, la comuna 16 (Belén) ocupa el tercer lugar con 112 casos reportados, solo por detrás de la comuna 14 (El Poblado), que registra 129 robos, y la comuna 11 (Laureles-Estadio), donde se han contabilizado 138 incidentes.

Las autoridades insisten en la importancia de reforzar la seguridad en los hogares mediante la mejora de puertas y ventanas, la instalación de sistemas de protección adicionales y el fortalecimiento de la comunicación entre vecinos para prevenir este tipo de delitos.

Así cayeron Los Cerrajeros, peligroso grupo de apartamenteros en Medellín

Por su parte, el 21 de agosto de 2025 las autoridades consolidaron un contundente golpe a una estructura criminal dedicada al robo de apartamentos en varias ciudades de Colombia, dejó al descubierto el nivel de sofisticación y el alcance económico de sus operaciones.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estimó que, en solo 22 escenas del crimen, los responsables habrían sustraído $5.416 millones, aunque que la Secretaría de Seguridad de Medellín estima que el monto total de lo hurtado podría ascender a $9.000 millones.

La investigación, que se extendió por varios meses, permitió identificar el modus operandi de la presunta banda conocida como Los Cerrajeros. Según información recabada por la Policía y citada por El Colombiano, los integrantes del grupo lograban infiltrarse en empresas de seguridad privada.

Esta estrategia les brindaba acceso a datos confidenciales sobre los residentes y facilitaba el ingreso a conjuntos residenciales de alto perfil en la capital antioqueña, así como en municipios cercanos como Envigado, Sabaneta y Guarne.

Uno de los miembros del grupo, tras obtener empleo en estas compañías, tenía la tarea de identificar a los propietarios y coordinar el acceso de los demás integrantes. Para evitar levantar sospechas, los delincuentes utilizaban vehículos de alta gama, lo que les permitía integrarse sin dificultad al entorno de los complejos residenciales exclusivos.

El operativo que permitió la desarticulación de Los Cerrajeros se llevó a cabo de manera simultánea en Medellín, Bogotá y Cali. Como resultado, fueron capturadas ocho personas, entre ellas tres supuestos coordinadores del grupo. La acción conjunta de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad de Medellín se apoyó en una investigación que abarcó al menos 22 escenas del crimen, según informó El Colombiano.