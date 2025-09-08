Colombia

Con duro comunicado, magistrada Natalia Ángel desmintió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras sobre presunto favorecimiento al Gobierno

La togada, con una extensa misiva, denunció al exfuncionario del Gobierno de ejercer una campaña de estigmatización en su contra, pues no llegó al alto tribunal con el apoyo de un partido político, sino por sus méritos académicos

Mario Alejandro Rodríguez

Mario Alejandro Rodríguez

La magistrada de la Corte
La magistrada de la Corte Constitucional Natalia Ángel le respondió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que la acusó de favorecer los intereses del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Con un fuerte comunicado de prensa, la magistrada de la Corte Constitucional Natalia Ángel Cabo respondió de manera pública a lo que serían, según expuso, las constantes acusaciones efectuadas por el exvicepresidente de la República y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras: que la acusó en su columna de opinión de favorecer las iniciativas del presidente Gustavo Petro, pese a que remarcó que llegó al alto tribunal por su gestión académica y no política,

De acuerdo con la togada, existe de parte del exvicepresidente un patrón de estigmatización y señala la falsedad de diversas aseveraciones difundidas en sus escritos durante meses. De hecho, explicó que -hasta la fecha- había optado por no responder públicamente a críticas o señalamientos, al considerar que los jueces deben expresarse principalmente mediante sus sentencias; no obstante, que los señalamientos del político bogotano la obligaron a defender su honra.

En efecto, Ángel indicó que el reciente nivel de aseveraciones falsas ha alcanzado tal gravedad que la llevaron “por primera vez a pronunciarme públicamente”. Declaró, además, que respeta profundamente la libertad de expresión y reconoce que los funcionarios públicos están sometidos a mayor escrutinio, pero remarcó la diferencia constitucional entre opinar e informar a la ciudadanía, al enfatizar que la información de estos personajes debe ser veraz e imparcial.

La columna de Germán Vargas Lleras que colmó la paciencia de la magistrada Natalia Ángel

En su comunicado, la togada rechazó lo expresado en la columna Sucios Mentirosos, publicada el 7 de septiembre de 2025 por Vargas Lleras en el diario El Tiempo. En ese texto, el columnista sostuvo que la magistrada habría intervenido en el proceso de elección del magistrado de la Corte Constitucional, que finalmente tuvo como ganador a Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo, que se impuso por un total de 62 votos, frente a 41 de María Patricia Balanta.

Ángel negó toda participación en dicho proceso. “Nunca he hablado con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (…) ni con senadores, senadoras o miembros del Gobierno para promover o atacar alguna candidatura a la Corte Constitucional”, indicó la togada, que reiteró que no ha hecho publicaciones ni manifestaciones públicas referidas a la elección mencionada y solicitó que la ciudadanía tenga claro que su trayectoria es académica, sin vínculos con la política.

La magistrada también mencionó de manera específica su relación con otras figuras del escenario judicial y político. Si bien reconoció conocer a los señores Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar, que también aspiró a ser magistrado de la Corte, afirmó que no conoce ni ha tenido contacto con la señora Balanta: con lo que refutó así otra aseveración de Vargas Lleras, que en ese orden de ideas también consideró como totalmente falsa y perjudicial para su trayectoria.

A lo largo de su pronunciamiento, Ángel respondió a otras columnas del mismo autor, como El Decretazo, publicada el 6 de julio de 2024, en la que el columnista la señalaba junto al magistrado Juan Carlos Cortés de favorecer al Gobierno nacional en varias sentencias específicas, entre ellas las decisiones C-262 de 2023, C-363 de 2023, C-525 de 2023, C-542 de 2023, C-035 de 2024, Auto-705 de 2024 y C-161 de 2024.

La Corte Constitucional afronta serios
La Corte Constitucional afronta serios cuestionamientos sobre las posiciones políticas, de las que se desmarcó la magistrada Natalia Ángel - crédito Corte Suprema de Justicia

Magistrada Natalia Ángel ‘desempolvó’ las columnas de opinión de Vargas Lleras en las que habría sido atacada

Según la togada, la columna sugería que únicamente ella y Cortés votaron a favor de tales decisiones, lo cual desmintió al argumentar que su voto coincidió con el de otros magistrados de la Corte como Cristina Pardo, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y Paola Meneses; así como con el de Alejandro Linares Cantillo en seis de esos siete casos. Un motivo más para desmarcarse de los señalamientos sobre su favorecimiento al Gobierno Petro.

Sobre la columna Todo por el Todo, del 30 de agosto de 2025, la magistrada desmintió varias afirmaciones registradas por Vargas Lleras como información que, aseguró, era falsa. En ese escrito, el columnista denunció posibles demoras en la resolución de asuntos pendientes por parte de la Corte y sugirió una cercanía de los magistrados Ángel y Cortés con el Ejecutivo. Afirmaciones que Ángel negó, pues precisó que jamás ha radicado un proyecto fuera de tiempo.

Y que, del mismo modo, todos han sido decididos conforme a los términos establecidos por el artículo 241 de la Constitución. A su vez, explicó que las demoras observadas en algunos fallos se deben a los términos judiciales, la complejidad de los procesos y la carga de trabajo de la Corte; no por intereses ocultos tras los mismos, pues detalló que es común que se prioricen proyectos con vencimientos próximos y, específicamente en su despacho.

Mencionó que los casos más demorados están relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Plan de Desarrollo (Apas), para los cuales se han solicitado pruebas adicionales y están programadas audiencias públicas. Y en cuanto al señalamiento sobre el silencio ante el incumplimiento de fallos, recordó que el seguimiento de las decisiones de control abstracto no corresponde a los jueces y que la vocería de la Corte corresponde a su presidente, Jorge Ibáñez.

La escogencia de Carlos Camargo
La escogencia de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional también fue motivo para que Natalia Ángel se defendiera de sus señalamientos - crédito Colprensa

Respondió de igual manera a las insinuaciones sobre la expedición de fallos que conceden plazos para subsanar procedimientos inconstitucionales. Y enfatizó que esta es una opinión sobre la que no se pronunciaría directamente y advirtió que existe un proceso en curso al respecto. Agregó, sin embargo, que en decisiones previas, como la Sentencia C-161 de 2024 y el Auto 705 de 2024, la mayoría de la Corte se pronunció a favor de permitir subsanaciones, con votaciones de 7-1, con lo que desvirtuó la idea de que su posición fuera excepcional o reveladora de favoritismo.

Asimismo, en un aparte del comunicado, la magistrada denunció que las aseveraciones de Vargas Lleras no son hechos aislados, sino que reflejan un patrón de conducta destinado a desacreditar su labor y su independencia. Sostuvo que “hacer afirmaciones falsas en contra mía, que presenta como información” es una forma de acoso dirigida a deslegitimar a la judicatura, por lo que advirtió que menoscaba el respeto por las instituciones y es presión indebida.

Finalmente, la togada expresó que anticipa la continuidad de ataques y desinformación en el contexto de la campaña política, y denunció que se busca generar dudas sobre su independencia y sus actuaciones como magistrada. En su comunicado concluyó con un señalamiento que deja una constancia histórica ante la opinión pública, defendiendo su apego a los principios de transparencia y autonomía judicial.

