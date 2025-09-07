Colombia

Pizarro arremetió contra Cabal por críticas a impuestos saludables y la retó a revelar supuestos aportes de ingenios a sus campañas

La congresista y precandidata presidencial por el Pacto Histórico enfiló baterías contra la también aspirante a la Casa de Nariño, por los señalamientos que hizo frente a los tributos que se reglamentaron para productos con excesos en azúcares y grasas

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Las senadoras María Fernanda Cabal
Las senadoras María Fernanda Cabal y María José Pizarro protagonizaron una discusión en redes sociales sobre los impuestos saludables - crédito Colprensa

El debate sobre los impuestos saludables en Colombia causó el domingo 7 de septiembre una fuerte polémica que involucra a las senadoras María Fernanda Cabal y María José Pizarro, del Pacto Histórico y Centro Democrático, en torno a los efectos de la medida y la transparencia en la financiación de campañas. En medio de la controversia, la Agencia Nacional de Tierras intervino para aclarar informaciones sobre la relación de la senadora Cabal con ingenios azucareros.

Durante una intervención pública, en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Cabal criticó de forma abierta la política fiscal sobre alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. “Me regalaron un turrón y empieza uno a mirar y ve todos esos rombos, esos sellos horribles de todos esos que nos dicen: ‘Ay, el azúcar es malo, todo es malo’. Esa mametería vino de Chile, de Perú, después la adoptaron aquí. Pero lo más grave, el impuesto saludable", advirtió Cabal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La senadora del Centro Democrático, que aspira a la presidencia, quiere eliminar los impuestos saludables en Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

El impuesto saludable, según Cabal, tiene más de 20.000 tenderos quebrados. “Pero la marihuana sí es muy saludable pa’ los mamertos, ¿no es cierto? Cuando yo sea presidente, hay que tumbar el impuesto saludable, lo tenemos que tumbar. Quebró los tenderos. Imagínese pues ahora uno pedirle permiso a los mamertos a ver si se puede comer algo. Nos falta que nos claven el sello aquí. Como le he dicho, uno se come lo que le da la gana”, agregó la precandidata.

La dura respuesta de María José Pizarro frente a los señalamientos de Cabal

Frente a esta controversia, la respuesta de Pizarro no tardó en llegar, pues puso el foco en la financiación política y en los problemas de acceso a alimentos saludables. “Mejor aclare, María Fernanda, ¿Cuál ha sido el monto TOTAL de la financiación de los ingenios azucareros a sus campañas? El problema real no son los dulces. Es que el agua cueste más que la gaseosa, que la gente no tenga agua potable y que solo pueda pagar comida ultraprocesada”, dijo.

Con esta publicación, la senadora
Con esta publicación, la senadora María José Pizarro acusó a María Fernanda Cabal de ser incoherente con respecto a los impuestos saludables - crédito @PizarroMariaJo/X

El contexto normativo de los impuestos saludables, cabe destacar, se centra en el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, que forma parte de la reforma tributaria 1.0, aprobada por el Congreso al Gobierno Petro. Esta legislación establece que la tarifa del impuesto será del 10% en 2023, del 15% en 2024 y del 20% a partir de 2025 sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

Es válido precisar que frente a los comentarios sobre presuntos nexos de Cabal con ingenios azucareros y terrenos baldíos, la Agencia Nacional de Tierras, el 4 de agosto de 2025, emitió una declaración para desmentir informaciones que circulaban en medios; en especial, sobre la supuesta vinculación la senadora y su familia con predios en el Valle del Cauca, relacionados con los ingenios azucareros Providencia y Pichichi.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal ha sido vinculada a las actividades de ingenios azucareros - crédito REUTERS

“En el marco de las actividades técnicas del barrido predial realizadas en zona rural del departamento del Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Tierras identificó predios sin información catastral. Conforme a los procedimientos establecidos, se adelanta un estudio detallado para determinar su naturaleza jurídica, a través de un proceso de clarificación de la propiedad”, precisó la entidad en su comunicado, en el que enfatizó en su pronunciamiento.

La Agencia subrayó que “a la fecha, no existe ningún proceso agrario activo sobre dichos predios”. Por esta razón, la ANT no cuenta con información sobre su situación jurídica ni sobre su tenencia y fue enfática al afirmar que, hasta la fecha, no se ha identificado ninguna relación entre la senadora, su núcleo familiar y los predios objeto del barrido predial. “Asimismo, no es correcto afirmar que los Ingenios Pichichi y Providencia estén haciendo uso de predios baldíos”, agregó.

Temas Relacionados

María José PizarroMaría Fernanda CabalCentro DemocráticoPacto HistóricoImpuestos saludables ColombiaReforma tributariaSenado ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l América vs. Deportivo Cali: los dirigidos por Alberto Gamero se enfrentan a un cuadro Escarlata en crisis

Una nueva edición del clásico vallecaucano enfrenta a un conjunto Azucarero con ganas de levantar cabeza frente a su máximo rival, ubicado en la última casilla en la tabla de posiciones

EN VIVO l América vs.

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Netflix busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estos personajes

Las mejores películas en Netflix

Vía al llano permanecerá cerrada por varios días: ANI aún no tiene fecha de apertura

El corredor permanece cerrado en sus dos carriles luego de un deslizamiento que implica varios días de trabajo

Vía al llano permanecerá cerrada

Qué es la Ley de Garantías y por qué tiene en vilo a más de 200.000 trabajadores antes de las elecciones de 2026

El inicio del periodo de restricciones impone límites inéditos a la contratación y modifica la dinámica laboral en el sector público antes de los comicios

Qué es la Ley de

Anuncian nuevos cierres viales y desvíos en varios puntos de la avenida Primero de Mayo por obras del Metro de Bogotá

Las intervenciones incluyen reubicación de paraderos, rutas alternas para vehículos y peatones, y modificaciones en el tránsito de buses

Anuncian nuevos cierres viales y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas en Netflix

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Yina Calderón genera caos tras romper su contrato con Westcol y cancelar su pelea con Andrea Valdiri: “Es mi problema y mis motivos tendré”

Papá de Dayro Moreno aclaró cómo es la relación con su hijo tras viralizarse frase en la que afirman que “no lo quiere”

Shakira agradeció las muestras de afecto de sus seguidores por la reciente dedicatoria a su padre en concierto en México

La tierna reacción de Thiago, el hijo mayor de Cintia Cossio y Jhoan López, al conocer a su nuevo hermanito

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Deportivo Cali: los dirigidos por Alberto Gamero se enfrentan a un cuadro Escarlata en crisis

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

Hay indignación por volantes burlándose de la muerte de Sergio Blanco, fallecido tras desmanes en Movistar Arena

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán

Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia