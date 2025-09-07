Papá de Dayro Moreno aclaró cómo es la relación con su hijo tras viralizarse frase en la que afirman que “no lo quiere”

El video viral tomó relevancia tras el regreso del goleador a la Tricolor - crédito El Olfato / TikTok

La reaparición de un video viral que involucra a Dayro Moreno, delantero colombiano de 39 años, reavivó el debate sobre su relación familiar precisamente cuando el futbolista celebra su regreso a la selección Colombia y la clasificación al Mundial de 2026. En medio de la atención mediática, Edinael Moreno, padre del jugador, decidió pronunciarse para aclarar públicamente el vínculo con su hijo.

El papá del famoso decidió desmentir los rumores generados en redes sociales después de que la expresión “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere” volviera a circular en redes sociales. En diálogo con El Olfato, Edinael Moreno se refirió al tema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe mencionar que el origen de la frase se remonta al 27 de febrero de 2024, tras un partido disputado en el estadio El Campín de Bogotá entre Millonarios y Once Caldas. Aquella noche, Dayro Moreno fue protagonista al asistir el primer gol y marcar el segundo, logrando la victoria 0-2 para el equipo visitante.

La actuación del delantero, que había vestido previamente la camiseta de Millonarios, generó frustración entre la hinchada local. A la salida del estadio, un medio entrevistó a los aficionados y un niño, hincha de Millonarios, expresó su enojo ante las cámaras, calificando a Dayro de “traicionero” y afirmando que su papá no lo quería. El video volvió a retomar fuerza en redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

Las palabras del niño se convirtieron en un dicho popular - crédito Dayro Moreno / Instagram

Con miles de usuarios compartiendo el video y generando debates sobre la relación entre el futbolista y su padre, este último decidió hablar y aclarar la realidad de su vínculo con Dayro en declaraciones recogidas por El Olfato.

El padre del delantero desmintió cualquier distanciamiento después de que el periodista le preguntara: “¿Es verdad que a Dayro Moreno no lo quiere el papá?”, por lo que él le dijo: “De ninguna manera. Un niño hincha de Millonarios salió con eso una vez en un partido. Con Dayro nos pusimos a comentarlo y yo le dije: ‘hagamos una cosa, ¿usted no se puede contactar con ese niño que dijo que yo no lo quería?’“, explicó ante la repercusión que tuvo el video en el país.

“Él me preguntó para qué y yo le dije que para que diga lo contrario, que el papá de Dayro sí quiere a Dayro”, así Edinael reiteró que siente mucho cariño hacia su hijo y que la cercanía de la familia para el jugador es constante y ha sido fundamental en la vida del futbolista.

Y es que desde los primeros años de su carrera, Edinael acompañó a su hijo a los entrenamientos y lo alentó a perseguir su sueño en el fútbol profesional, convirtiéndose en un pilar en la trayectoria de Dayro.

El jugador volvió a la Tricolor y al pisar la cancha el Metropolitano se estremeció - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Richard Ríos también reaccionó a la frase

Las palabras del pequeño hincha de Millonarios volvieron a tomar relevancia en medio de la clasificación directa de la selección Colombia al Mundial 2026 y los compañeros de equipo del deportista no dudaron en tomar como broma el video y hacerle bromas al delantero tolimense.

Uno de ellos fue Richard Ríos, que le comentó una publicación con las siguientes palabras: “Su papá no lo quiere, pero nosotros sí. Goleador”, demostrando así la figura tan importante que tiene su compañero para las figuras más destacadas de la selección.

Las palabras de Richard Ríos causaron gracia entre los hinchas - crédito Dayro Moreno / Instagram

En la actualidad, Dayro Moreno atraviesa un momento positivo para su carrera tras su regreso a la Selección Colombia, nueve años después de su última convocatoria. Sin embargo, el delantero, oriundo de Chicoral, Tolima, dejó huella en equipos como Once Caldas, Atlético Nacional, Millonarios y Junior en Colombia, así como en conjuntos extranjeros, en los que demostró su capacidad goleadora, convirtiéndose así en una figura del fútbol colombiano.

Pese a las bromas por el video viral, Dayro Moreno sigue escribiendo con éxito su historia en las canchas, respaldado por el apoyo de su familia y el reconocimiento de la afición, que le tiene gran cariño al récord de ser el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, con 370 goles marcados hasta el 5 de septiembre de 2025.