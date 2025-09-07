Colombia

La tierna reacción de Thiago, el hijo mayor de Cintia Cossio y Jhoan López, al conocer a su nuevo hermanito

Las imágenes del nacimiento y la cálida bienvenida al bebé generaron una ola de comentarios positivos, destacando la crianza respetuosa y el ambiente amoroso que rodea a la familia de los creadores de contenido

Iván Gaitán

Iván Gaitán

Guardar
El menor quedó sorprendido por la llegada del pequeño que integrará su familia - crédito @jhoanlopez/IG

La llegada del segundo hijo de Cintia Cossio y Jhoan López generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente tras difundirse el video que muestra el primer encuentro entre Thiago, el hijo mayor de la pareja, y su nuevo hermanito.

Las imágenes, compartidas recientemente por López padre del recién nacido, capturaron el momento en que el niño se aproxima con cautela a la cama de su madre y, al ver al recién nacido, exclama que está “muy lindo”.

Cuando sus padres le piden que le dé un beso, Thiago pregunta con inocencia en qué parte puede hacerlo, buscando actuar con el mayor cuidado posible.

El emotivo pedido de Yeferson
El emotivo pedido de Yeferson Cossio tras el nacimiento de Lucca, el hijo de Cintia Cossio - crédito @soycintiacossio/IG

La actitud del menor, quien también toma la mano del bebé y expresa su alegría por la llegada del nuevo miembro de la familia, provocó una oleada de comentarios positivos entre los seguidores de Cossio y López.

Muchos usuarios destacaron el comportamiento de Thiago, señalando que refleja una crianza basada en el respeto y la sensibilidad.

Entre los mensajes más destacados se encuentran: “Thiago es mi viejito atrapado en el cuerpo de un niño. 🥰🥰🥰🥰”, dijo Cintia Cossio al ver el video replicado en redes y “es tan noble y educado, que antes de darle un besito a su hermanito pregunta, por qué a pesar de todo, sabe lo sensible que son los bebés”.

La pareja reveló en redes
La pareja reveló en redes sociales que serán padre de un nuevo niño - crédito @soycintiacossio / Instagram

Otros comentarios resaltaron la labor de los padres, afirmando: “qué gran trabajo el de sus padres, va a ser un excelente hermano mayor”.

El video también muestra a Jhoan López diciéndole a Thiago cómo se veía él cuando era un recién Nacido y que comía mucho más de lo que come su hermano menor, que sorprendido le dice: “¿Ah si?”, y entre risas, desata ternura entre los seguidores de sus padres.

Ante estos comentarios, Cintia abordó la situación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores.

La emoción de Cintia Cossio con su segundo hijo

Cintia y Jhoan celebran la
Cintia y Jhoan celebran la llegada de su segundo hijo y responden a quienes hablaron de un supuesto secreto - crédito @soycintiacossio/IG

En sus propias palabras, aclaró: “Tengo mil cosas por contarles, pero no, no oculté ningún nacimiento. El bebé nació hace 48 horas”.

Además, la creadora explicó que, aunque esperaba tener un parto natural, las circunstancias llevaron a otro desenlace: “Me preparé mucho para parto natural, no todo en la vida es como uno quiere, sino como mejor le conviene a la salud de la madre y del bebé. Lo importante es que ambos estamos 10/10”, escribió acompañando sus palabras con una fotografía que mostraba su recuperación tras el nacimiento.

Jhoan y Cintia Cossio comenzaron su amor en la adolescencia, etapa en la que se conocieron y establecieron una relación que duró más de 10 años antes de convertirse en matrimonio.

Se casarán por segunda vez

Fue el mismo Johan quien, durante una entrevista en el programa Impresentables de Los40, confirmó que no solo retomó su relación con Cintia, sino que además están en la dulce espera de su segundo hijo y atraviesan un buen momento. También reveló que han decidido mantener ciertos aspectos de su vida íntima en la privacidad.

Cintia Cossio dio el sí
Cintia Cossio dio el sí por segunda vez a Jhoan López y confirmaron reconciliación - crédito @soycintiacossio/Instagram

“Nosotros ya volvimos hace algunos meses, estamos esperando un segundo bebé, ya creo que quedan como cuatro semanas para que nazca. Nosotros volvimos, yo le cogí la vena, quedó en embarazo, no dijimos nada de lo del embarazo como por seis meses. Hemos estado hablando muy poco del tema del embarazo. Estamos, pues, esperando que nazca el niño y ya ver cómo nos sigue yendo”, confesó el creador de contenido.

Este anuncio vino después de que se produjera la separación de la pareja y esta nueva oportunidad que se dieron con la llegada de su segundo bebé.

