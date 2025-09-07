Este fue el motivo por el que alias Kevin y alias Giovanni se entregaron a las autoridades: ‘Iván Mordisco’ estaría involucrado

Tanto alias Kevin como alias Giovanni estaban al mando de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc que opera en el suroccidente colombiano - crédito Capturas de Pantalla redes sociales

El frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, grupo que está bajo las órdenes de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, ha tenido dos importantes bajas en su comando general.

Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, y Brayan Jair Delgado Rojas, alias Giovanni, dos de sus cabecillas principales, se entregaron a las autoridades, en medio de la operación militar denominada como Perseo, que busca recuperar el control territorial en la región del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca.

Sin embargo, detrás de estos sometimientos, existiría un episodio de fuego amigo en el interior del grupo armado.

Alias Iván Mordisco acusó a alias Giovanni y alias Kevin de robar 40 toneladas de cocaína, desatando una guerra interna - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Según información recopilada por Noticias Caracol, uno de los motivos de las entregas de los dos cabecillas de la estructura Carlos Patiño, se debe a la ofensiva de las fuerzas militares en el sur occidente colombiano.

Sin embargo, la desmovilización de alias Kevin y alias Giovanni se completó cuando, según información de inteligencia militar citada por el medio de comunicación, alias Iván Mordisco acusó a los dos líderes de la facción guerrillera de haber sustraído un cargamento de más de 40 toneladas de cocaína, lo que habría motivado la orden de asesinarlos. Esta acusación, sumada a la persecución militar, desencadenó una guerra interna que terminó por fracturar la cúpula de confianza del jefe disidente.

Las dificultades logísticas también han contribuido al deterioro de la organización. Según fuentes de inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Militares, en diálogo con el noticiero nacional, aseveraron que los hombres de “Iván Mordisco” enfrentan carencias en armamento y abastecimiento, pese a que el máximo líder de las disidencias en el país recibe mensualmente cerca de 20.000 millones de pesos provenientes de la minería ilegal.

Inteligencia militar detalla que la organización de alias Iván Mordisco enfrenta carencias logísticas pese a recibir 20.000 millones de pesos mensuales de minería ilegal - crédito AFP

Del mismo modo, el debilitamiento de la red de apoyo de “Iván Mordisco” se evidenció aún más con la reciente captura de su hermano, Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, en el municipio de Peñón, Cundinamarca.

Según información oficial, alias Mono Luis era el encargado de suministrar armas y alimentos a la organización, por lo que su detención representa un golpe adicional a la capacidad operativa del grupo.

La combinación de traiciones internas, presión militar y problemas de abastecimiento ha dejado a la estructura de alias Iván Mordisco en una situación de vulnerabilidad, con deserciones y capturas que afectan directamente a su círculo más cercano.

La captura de alias Mono Luis, hermano de alias Iván Mordisco, afecta el suministro de armas y alimentos del grupo disidente - crédito Policía

Alias Marlon, líder disidente que está en la mira de las autoridades

Tras la entrega de alias Kevin y alias Giovanni, la fuerza pública ha puesto su foco hacia Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon, otra de las figuras centrales de las disidencias de las Farc y apodado el “amo de Jamundí”.

Según las autoridades, este hombre sería cabecilla del Bloque Isaías Pardo y líder de la estructura Jaime Martínez de las disidencias, que opera en el departamento del Valle del Cauca.

Más de $3.200 millones se ofrecen de recompensa por alias Marlon - crédito Ministerio de Defensa

De hecho, las Fuerzas Militares lo acusan como autor intelectual y coordinador del atentado con camión bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, ocurrido el 21 de agosto de 2025, una acción que dejó seis personas muertas y 72 heridas.

Además, es responsable de controlar rutas del narcotráfico en el norte del Cauca, sectores de Nariño y Jamundí, desplazando a otras estructuras y ejerciendo extorsión en la región. Actualmente, el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 3.200 millones de pesos por información que permita su captura, mientras se mantienen operativos intensivos en las zonas bajo su influencia.

Cómo quedaría la estructura Carlos Patiño

De otro lado, tras el sometimiento de los dos cabecillas, el hombre que asumiría el liderazgo del frente Carlos Patiño sería alias Farley, que venía de ser cabecilla de la compañía Jaison Cardona de la misma estructura criminal y sería responsable de los ataques contra la fuerza pública en esta región.

A su vez, le sigue un sujeto identificado como alias Kike, que se desempeña como líder de la compañía Fray León. Posteriormente, el que continúa en la estructura criminal se encuentra alias Gafas, conocido por ser el carcelero de Ingrid Betancourt durante su secuestro (2002-2008).

Organigrama del grupo Carlos Patiño disidencias de las Farc - crédito Captura de Pantalla

La otra persona al mando de la estructura Carlos Patiño es alias Janer, señalado de ser el encargado de los negocios ilegales de la organización en El Tambo, Rosas y La Sierra (Cauca).

Finalmente, las autoridades también identificaron a dos hombres que siguen en el liderazgo del frente Carlos Patiño, como lo son alias Julio, cabecilla de la compañía Edinson Leal, y alias Zamora, líder del frente Fardey Díaz.