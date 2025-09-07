Estas son las duras consecuencias legales a las que se podría enfrentar Juliana Guerrero por graduarse sin presentar Saber Pro

La joven funcionaria del Gobierno Petro se enfrentaría a problemas legales - crédito redes sociales/Colprensa

La designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes generó controversia tras revelarse que su título profesional de contadora pública, incluido recientemente en su hoja de vida, no cuenta con la acreditación de las pruebas requeridas.

La Fundación Universitaria San José, institución donde Guerrero cursó sus estudios, confirmó que la joven de 23 años obtuvo el título en junio de 2025, pero no presentó los exámenes Saber Pro T&T ni Saber Pro, indispensables para la validación académica en Colombia.

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación Universitaria San José, explicó en diálogo con W Radio que Guerrero completó 18 meses de estudios y recibió el título sin haber presentado el examen correspondiente. Pareja consideró que “tal vez” se trató de un error administrativo por parte de la Secretaría General de la universidad. Según la información proporcionada por el medio, Guerrero se inscribió el 26 de julio para rendir la prueba Saber Pro, programada para el 9 de noviembre de este año, y lo haría de manera individual, a diferencia del procedimiento habitual que se realiza grupal.

La situación fue denunciada públicamente por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que señaló: “Sabemos que la señora Juliana Guerrero, a quien le apareció en 15 días y de manera express en su hoja de vida un título profesional de contadora pública, no presentó nunca ni las pruebas T y T, que son requeridas para el título tecnólogo que ella reportó en su hoja de vida, ni tampoco presentó las Pruebas Saber Pro que son requeridas para un título profesional de contadora pública, que presentó en la tercera versión de su hoja de vida”.

El Colombiano consultó a un abogado para analizar las posibles consecuencias legales que enfrentaría Guerrero si se comprueba alguna irregularidad. El primer escenario contempla que, si Guerrero engañó a la universidad alterando información, podría incurrir en el delito de obtención de documento público falso, sancionado en Colombia con penas de 48 a 108 meses de prisión, conforme al artículo 288 del Código Penal.

En un segundo escenario, si tanto Guerrero como la universidad estaban al tanto de la situación, ambos podrían ser responsables de falsedad documental o fraude a la administración pública. La falsedad documental, regulada por el artículo 287 del Código Penal colombiano, implica la alteración de documentos públicos o privados —como un título universitario— para obtener beneficios indebidos, con penas de 64 a 144 meses de prisión en caso de comprobarse. Por su parte, el fraude a la administración pública, tipificado en el artículo 397, se configura cuando se manipulan requisitos oficiales para acceder a un cargo, induciendo al Estado a error o engaño.

La coincidencia entre la actualización de la hoja de vida de Juliana Guerrero y su nombramiento como viceministra de Juventudes intensificó las dudas sobre la legitimidad de su designación.

¿Qué dijo Juliana Guerrero sobre la polémica sobre sus estudios?

En respuesta a las acusaciones, Juliana Guerrero se pronunció en una entrevista con la emisora W Radio, donde anunció que emprenderá acciones legales contra Jennifer Pedraza. Guerrero sostuvo: “Iniciaré acciones legales contra la representante Jennifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el Icfes, que investiga un posible hackeo de datos”.

La designada viceministra argumentó que se vulneró el derecho al “habeas data” y calificó las declaraciones de Pedraza como una “calumnia”. Además, negó cualquier inconsistencia en el proceso que le permitió obtener su título en la Fundación de Educación Superior San José. Guerrero. Enfatizó su compromiso con la juventud: “Yo estoy comprometida con la juventud y, por eso mismo, defenderé mi honra y el debido proceso”.