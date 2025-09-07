Detuvieron a Maluma con su nuevo Ferrari por las calles de Medellín en un operativo de tránsito

El paisa fue detenido en un operativo de rutina en la vía Las Palmas - crédito @fuleteonoticias/IG

Maluma sorprendió al recorrer las calles de Medellín con un Ferrari Purosangue verde menta, un modelo exclusivo que, según El Colombiano, habría sido fabricado especialmente para el cantante y podría superar los 1,2 millones de euros, que supera los 5.600 millones de pesos.

El vehículo lleva la inscripción “Don Juan 1/1” en la maleta, lo que refuerza su carácter único y de colección. El fabricante italiano diseñó este modelo para combinar rendimiento, comodidad y placer de conducción, dotándolo de un motor V12 de 6,5 litros, 725 caballos de fuerza, tracción total y una velocidad máxima superior a 310 kilómetros por hora.

El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar el único Ferrari Purosangue personalizado en verde menta, un auto de lujo que refleja su estilo y el éxito que ha cosechado en la música - crédito @maluma / Instagram

El precio comercial en Colombia para versiones estándar es de 480.000 euros, aproximadamente 2.100 millones de pesos, pero solo en colores tradicionales como blanco Italia, blu corsa, grigio italiano y nero purosangue.

Durante uno de sus recorridos, dos agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín detuvieron a Maluma en la vía Las Palmas para un control de rutina. Tras verificar que la documentación estaba en regla, el artista continuó su trayecto sin inconvenientes

Maluma celebró con champaña por su nuevo Ferrari

El viernes 5 de septiembre, el cantante celebró la llegada de su nuevo automóvil con una botella de champaña y compartió en redes sociales el mensaje: “Si puede soñarlo, puedes lograrlo”, convirtiéndose en uno de los pocos colombianos en poseer el exclusivo vehículo.

El SUV de lujo Ferrari Purosangue, único por su color y detalles, forma parte de las más recientes adquisiciones del cantante colombiano - crédito @maluma / Instagram

Las imágenes de Maluma siendo detenido por los agentes de tránsito, generó opiniones divididas entre sus seguidores, quienes afirmaron que los uniformados solamente lo detuvieron para apreciar el lujoso automóvil y otros para comprobar que toda su documentación estaba en orden: “Ufffff, bello. Disfrutátelo bro, que para eso trabajas”, “Felicidades mi hermano que naveeee carro 🥵“, ”Lanchotaaaa felicidades mi niño ❤️“, ”creo que los agentes de tránsito querían ver de cerca el carrito de Maluma”, fueron algunas de las reacciones.

La colección de autos de lujo de Maluma

El Ferrari F8 Tributo en tono morado es una de sus adquisiciones - crédito @maluma/IG

Además de su Ferrari F8 Tributo en tono morado adquirid recientemente en el color que representa la gira mundial que ha anunciado, cuyo valor estaría aproximadamente en los 1.800 millones de pesos colombianos; Maluma sacó de su cochera aquellos autos de lujo que ha adquirido a lo largo de su carrera como artista.

Destacó su Porsche 911 Turbo S en color negro, aquel vehículo del que la empresa alemana tan solo hizo 500 unidades para su distribución. Se desconoce cuánto pagó el artista paisa por este vehículo, pero en su momento se especuló que el valor del mismo rondaba los 300 mil euros, cercano a los mil cuatrocientos millones de pesos colombianos en 2017.

De la misma marca se vieron salir de la casa de Maluma otros vehículos como un Porsche 911 993 en negro; un Porsche 911 GT3 RS y un Porsche 718 Cayman GT4, ambos en tonos verdes. El que más llamó la atención y el que sus fanáticos más reconocen por las calles de Medellín como ‘el carro de Maluma’ es el Porsche Boxster Amarillo, su favorito; aunque en ese tono también tiene un Porsche 911 GT3.

Maluma tiene una colección de más de 10 autos de lujo - crédito @maluma/IG

“El primer Porsche que conseguí fue un Boxster, cuando tenía 19 años. Y luego obtuve una Ferrari, y me encanta Ferrari, y obtuve otra Ferrari antigua, una Mondial de los años 80. Pero para ser honesto, no cambiaría Porsche, porque es una marca con la que me siento muy conectado”, expresó en sus redes sociales en años anteriores el famoso colombiano.

Dentro de la colección de Maluma también llama la atención su exclusivo Mercedes Benz G63 AMG. Por otro lado, también hacen parte un Ferrari 488 GTB, un Jeep Wrangler, un Lamborghini Huracány un ATV marca Can-Am.