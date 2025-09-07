Colombia

Carlos Fernando Galán confirmó que no viajará a Washington, en medio de la polémica por amenazas de Gustavo Petro: esto dijo

El alcalde de Bogotá, en sus redes sociales, indicó los motivos por los cuales no se desplazará el domingo 7 de septiembre a territorio norteamericano, para hacer parte de la comisión que tenía previsto hablar con autoridades del país del norte; en medio de las amenazas por una posible descertificación en la lucha antidrogas

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Aunque precisó que no se
Aunque precisó que no se desplazará a suelo norteamericano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la autonomía de sus colegas frente al Ejecutivo - crédito Johan Largo/Infobae

Con un mensaje en sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán comunicó en la noche del sábado 6 de septiembre de 2025 su decisión de no participar en la delegación que viajaría a Washington, que buscaba interceder ante el Gobierno de Donald Trump frente a un posible escenario de descertificación en la lucha antidrogas. Una comisión que desató la furia del presidente de la República, Gustavo Petro, que amenazó con una serie de medidas.

En su cuenta de X, Galán -que ha expresado de manera abierta sus desavenencias con el jefe de Estado en diferentes temas, entre ellos el metro de Bogotá- explicó que por motivos de agenda no asistirá a suelo norteamericano. Con lo que se sumaría a otros de sus colegas que también se han ‘bajado’ de este viaje a los EE. UU., pes a que en principio habían expresado su intención de integrar esta comisión, que buscaría estrechar los lazos bilaterales con este país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta publicación, Carlos Fernando
Con esta publicación, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó que canceló su viaje a Washington - crédito @CarlosFGalan/X

“No viajaré esta semana a Washington por compromisos de agenda en Bogotá, como desde el miércoles pasado les manifesté a los alcaldes que viajarán a Estados Unidos”, afirmó Galán en su perfil, aunque defendió la legitimidad de las gestiones internacionales de los mandatarios locales frente a lo que serían las intimidaciones del presidente, con acciones legales a los mandatarios que insistan en su presencia en el territorio estadounidense.

La dura respuesta de Carlos Fernando Galán a Gustavo Petro: “Estamos facultados para viajar”

Según sus palabras, que fueron replicadas por sus seguidores, en una dura réplica al gobernante, “los alcaldes estamos facultados para viajar y adelantar gestiones internacionales en pro de los intereses de nuestras ciudades, como, por ejemplo, atraer inversiones o buscar cooperación en seguridad”. Tal y como sería el objetivo de esta visita, que ha causado especial controversia en la Casa de Nariño; y que incluso ameritó un comunicado de la embajada de EE. UU.

Y es que el pronunciamiento del burgomaestre de los bogotanos se conoció en medio de un ambiente de tensión entre el jefe de Estado y los alcaldes de las principales ciudades del país, que empezó a alimentarse con intensidad por las amenazas de Petro, que los acusó de violar la constitución; pues, en su concepto, la política exterior es solamente de su resorte y no de gobernantes locales que tienen, a su juicio, limitadas sus facultades constitucionales.

La relación entre el alcalde
La relación entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro no atraviesa por su mejor momento - crédito Presidencia de la República

Al respecto, Petro, frente a los señalamientos de los mandatarios sobre la injerencia en su autonomía, recordó que sí es una obligación del funcionario público para salir al país el solicitar permiso a su despacho, y de no ser así “iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”. Una declaración que marcó el tono del enfrentamiento y puso en duda la autonomía de los mandatarios locales para llevar a cabo gestiones internacionales

“Tenemos el deber de representar los intereses de nuestras ciudades”, Galán

Frente a esta controversia, una más entre el Gobierno nacional y los alcaldes, en lo que sería una disputa más entre el poder central y regional, el alcalde de Bogotá indicó que, siempre que el viaje se financie con recursos de la ciudad, “no requiere permiso o autorización del presidente ni del Gobierno nacional”. No obstante, reconoció los límites de su función como mandatario local frente a las facultades del jefe de Estado en el orden internacional.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, sí viajará a Estados Unidos; contrario a Carlos Fernando Galán - crédito Colprensa

“Está claro que los alcaldes no podemos suplantar al presidente en su función de representar al país, liderar las relaciones internacionales de Colombia ni hablar a nombre del Estado colombiano, pero sí tenemos el deber de representar los intereses de nuestras ciudades. Eso hacemos y seguiremos haciendo”, refirió el burgomaestre en su mensaje en las redes sociales, con lo que sentó su posición frente a estos diferendos.

La delegación original incluía, además de Galán, a los alcaldes Federico Fico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), que habían anunciado su intención de viajar a Washington para exponer ante la administración de Donald Trump la importancia de la cooperación en la lucha antidrogas y buscar la recertificación de Colombia. Sin embargo, solo Éder y Gutiérrez han ratificado su participación en el viaje.

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánGustavo PetroGobierno PetroAlcalde de BogotáGobierno Estados UnidosAlcaldes en Estados UnidosDesertificación de ColombiaLucha antidrogas ColombiaDonald TrumpEE. UU. y ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Junior Zamora, Zoé, Lola Young y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Los primeros días de septiembre trajeron un aluvión de estrenos a nivel nacional e internacional, incluyendo trabajos largamente esperados

Junior Zamora, Zoé, Lola Young

Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, desde la lejanía apoyo a su hijo en plena competencia: “Mamá siempre te acompaña”

Durante el evento, la presentadora utilizó una videollamada para transmitir ánimo y cariño a su hijo, y expresó públicamente sus sentimientos

Melina Ramírez, de ‘Yo me

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: formaciones confirmadas en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda abrió negociación en el Congreso y advirtió posible ajuste al presupuesto

El Ejecutivo proyecta un gasto histórico, pero advierte que sin la ley de financiamiento habrá recortes drásticos. El desenlace dependerás de la negociación política y la respuesta legislativa

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda

Ejército abatió a alias Frank, cabecilla del componente urbano del Clan del Golfo en Bolívar: heredó el negocio criminal de su madre

El señalado criminal murió en una operación llevada a cabo en el municipio de San Martín de Loba. Su pareja sentimental, alias la Veneca, también fue neutralizada

Ejército abatió a alias Frank,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Junior Zamora, Zoé, Lola Young

Junior Zamora, Zoé, Lola Young y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, desde la lejanía apoyo a su hijo en plena competencia: “Mamá siempre te acompaña”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Isabela Córdoba relató la historia detrás de su participación en ‘Miss Universe Colombia’: “No me sentía preparada”

Daniela Ospina, expareja de James, lanzó contundente reflexión tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: formaciones confirmadas en El Campín

Ramón Jesurún aclaró el tema de la sede de la selección Colombia para las eliminatorias 2030: Barranquilla tiene su plan

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, DT de El Salvador, no aguantó y se enfrentó a los hinchas: “Nunca vamos a ir a un Mundial”

Técnico de Venezuela le manda duro mensaje a la selección Colombia: “El martes tenemos una final”

Esta sería la razón por la que Leonardo Castro no jugará contra Santa Fe: Hernán Torres tendría un plan