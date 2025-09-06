Colombia

Patrulla de la Policía fue atacada con fusil en Cali: un muerto, un capturado y varios heridos

En uno de los videos que circula por medio de las redes sociales, en el momento de los hechos se ve como varias personas se agrupan alrededor del vehículo de la institución intentando auxiliar las personas heridas

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Ataque a patrulla de Policía
Ataque a patrulla de Policía en Cali, los delincuentes tenían en su poder un fusil - crédito captura de pantalla redes sociales/Facebook

En horas de la noche del 5 de septiembre de 2025 se presentó un ataque armado a miembros de la Policía Nacional en Cali, Valle del Cauca.

Los hechos se presentaron luego de que las unidades recibieran una alerta por homicidio en el barrio Manuela Beltrán, al oriente de la ciudad. Las autoridades atendieron el llamado y, al llegar al lugar, la patrulla en la que se movilizaban los uniformados fue atacada con ráfagas de fusil por varios delincuentes, según informó Blu Radio.

El ataque fue respondido y se produjo un intercambio de disparos que generó pánico en la ciudadanía durante varios minutos. El medio informó que uno de los uniformados presentes en el lugar fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego.

El hospital Carlos Holmes Trujillo habría recibido a varios de los heridos. Las autoridades confirmaron que uno de los presuntos delincuentes falleció en el cruce de disparos y otro fue detenido.

En uno de los videos que circula por medio de las redes sociales, en el momento de los hechos se ve como varias personas se agrupan alrededor del vehículo de la institución intentando auxiliar las personas heridas, mientras algunos de los policías incautan el fusil, un proveedor y 27 cartuchos sin percutir, en medio de la confusión.

Sin embargo, el medio local Cali Informa, comunicó en su cuenta de X que el enfrentamiento se dio en medio de una diligencia de registro y control a la ciudadanía en el sector mencionado anteriormente.

Infobae Colombia intentó comunicarse con el Policía de Cali para corroborar los hechos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no había sido posible establecer comunicación.

Los hechos se presentaron luego de que las unidades recibieran una alerta por homicidio en el barrio Manuela Beltrán, al oriente de la ciudad - crédito redes sociales/Facebook

Patrullera de la Policía fue herida en la cabeza en un operativo

Una patrullera de la Policía Nacional identificada como Karol Ruiz resultó gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo en el barrio El Triunfo, en Puerto Tejada, Cauca, la noche del 1 de septiembre, según información recogida por El País de Cali. La uniformada, de 21 años, fue trasladada de urgencia a la clínica Valle de Lili en Cali, donde permanece en estado crítico.

La uniformada fue traslada por la comunidad y sus compañeros al centro médico del municipio - crédito Facebook

El municipio de Puerto Tejada atraviesa una ola de violencia marcada por la presencia de al menos 30 bandas delictivas, que, de acuerdo con versiones locales, utilizan a jóvenes para consolidar el control del microtráfico y desafiar a la fuerza pública. En este contexto, la Policía Nacional y el Ejército han quedado en medio de una disputa armada que ha intensificado los ataques contra uniformados.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios nacionales, la patrullera Ruiz realizaba labores de patrullaje junto a un compañero cuando intentaron requisar a un motociclista. Un uniformado de Puerto Tejada relató: “La compañera, a eso de las 21:16, realizaba labores de patrullaje en una de las calles del barrio El Triunfo en compañía de otro compañero, de ahí que pararon a un motociclista para practicarle una requisa, sin embargo, la respuesta de este sujeto fue sacar un arma de fuego para después disparar a la uniformada en la frente”.

La uniformada fue remitida de
La uniformada fue remitida de urgencia a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Cali - crédito red social X

El ataque a Ruiz se suma a una serie de hechos violentos contra la Policía Nacional en el departamento del Cauca. En menos de 48 horas, el subintendente Óscar Eduardo Ulabarry González fue asesinado el 31 de agosto en Guachené. Testigos indicaron que dos hombres armados le dispararon en la cabeza mientras conversaba con vecinos en el barrio Las Palmas. Ulabarry, de 35 años, estaba de civil y en periodo de vacaciones; debía reincorporarse el 1 de septiembre a la estación de Piendamó.

