Vicky Dávila responde a amenaza del segundo del chavismo contra María Corina Machado: “Si la tocan a ella, nos tocan a todos”

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila expresó su rotundo rechazo a las amenazas realizadas por Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen de Nicolás Maduro, contra la líder opositora María Corina Machado. En sus declaraciones, la líder no solo defendió la figura de la opositora, sino que lanzó un mensaje claro de unidad frente a las agresiones contra los opositores venezolanos.

El hecho ocurrió cuando Cabello, en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), hizo una advertencia directa a la opositora. En un tono desafiante, Cabello dijo: “En verdad ella tiene una desubicación porque ella, a estas alturas, debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor, pocas palabras. (…) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”.

Este mensaje fue en respuesta a las recientes declaraciones de María Corina Machado, que defendió las acciones del Gobierno de Donald Trump contra el régimen de Maduro, y comentó sobre el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, aclarando que este no iba dirigido contra Venezuela, sino contra “una estructura del narcotráfico que está haciéndole daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo”.

El líder chavista, al parecer, no perdonó las palabras de Machado y expresó su molestia de manera directa, buscando intimidar a la opositora con lo que muchos consideran una amenaza velada. Fue ante esta situación que Vicky Dávila intervino con un contundente mensaje en sus redes sociales, donde condenó las declaraciones de Cabello y ofreció su apoyo incondicional a la política venezolana.

“El narco Diosdado Cabello amenaza de manera cobarde a la valiente María Corina Machado. Pronto caerá el régimen, su tiempo se acabó. Si la tocan a ella, nos tocan a todos. No tendrán donde esconderse”, escribió Dávila en su cuenta de X.

Dávila, conocida por su firme postura en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, también destacó que las amenazas del régimen no deben ser toleradas, y que los venezolanos deben mantenerse firmes frente a la opresión. A través de su mensaje, la periodista dejó claro que cualquier intento de intimidación o agresión hacia la líder opositora afectaría a todos los que luchan por un cambio democrático en Venezuela.

La figura de María Corina Machado en la política venezolana

María Corina Machado, ingeniera industrial y profesora de formación, es uno de los nombres más prominentes en la política venezolana. Fundadora del movimiento político Vente Venezuela y cofundadora de la asociación civil Súmate, es una figura clave en la lucha contra el chavismo; durante su carrera política, fue diputada en la Asamblea Nacional y se destacó por su férrea oposición al régimen de Nicolás Maduro.

En 2023, Machado se postuló como precandidata presidencial, obteniendo un abrumador 93% de apoyo en las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática. Sin embargo, su inhabilitación para participar en las elecciones presidenciales de 2024 no frenó su activismo político. La líder opositora mantiene su agenda de lucha, realizando concentraciones multitudinarias y uniendo a sectores de la sociedad venezolana en la demanda de un cambio de régimen, pese a que Maduro se autoproclamó presidente de su país.

Machado logró ganar el apoyo de muchos venezolanos que se sienten abandonados por un gobierno que sumió al país en una crisis económica, con una inflación desbordada, salarios bajos y una migración masiva. Su mensaje de esperanza y cambio es un faro para quienes anhelan un futuro mejor para Venezuela, y su rol en la oposición clave para movilizar a la población.