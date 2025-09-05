Presidente les respondió a los que gritaron “Fuera Petro” durante el partido de Colombia vs Bolivia: “Cuando gritan ‘fuerza Petro’ la selección gana”

El presidente no dejó pasar la clasificación de la Tricolor al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que será en 2026 - crédito @fcfseleccioncol/IG y @petrogustavo

El polémico video del precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no fue la única publicación en redes sociales que generó polémica.

Todo por la reacción que replicó el presidente Gustavo Petro el viernes 5 de septiembre de 2025, un día después del triunfo de la Selección Colombia por 3 goles a 0 ante Bolivia, en la penúltima fecha de las eliminatorias, y en la que se selló la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026​.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, Petro dejó a sus usuarios y detractores, como los que gritaron “Fuera Petro” en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y que exhibieron una bandera en el recinto deportivo en el que se llevó a cabo el encuentro; mismo lugar en el que Quintero gritó “Fuerza Petro”, tras el video que compartió en redes.

La usuaria Adriana Ruiz (@LaMismaMafalda) señaló en su mensaje unas palabras que Petro no pudo evitar dejar en su perfil de X: “Cómo así que cuando van y gritan ‘Fuera Petro’ la selección pierde y cuando gritan ‘Fuerza Petro’ la selección gana.🎶🎵Música para mis oídos. #FuerzaPetro"

El mensaje que replicó Petro - crédito @LaMismaMafalda/X | @petrogustavo/X

Este caso se suma al de Quintero, que difundió en sus redes sociales un video en el que aparece coreando “Fuerza, Petro” junto a un grupo de seguidores, en respuesta a los gritos de “Fuera, Petro” que parte del público entonó durante el evento deportivo.

La escena se hizo viral y desató reacciones en diferentes sectores políticos y sociales.

Quintero aseguró que los abucheos reflejan el rechazo de “los ricos” y defendió su manifestación de apoyo al presidente Gustavo Petro. “Mientras los ricos gritan ‘Fuera, Petro’, nosotros decimos ‘Fuerza, Petro’”, afirmó en una de sus publicaciones, reforzando la división de opiniones sobre el Gobierno en los espacios públicos y deportivos.

Petro se mostró en desacuerdo por viaje de alcaldes colombianos a EE. UU. y hasta el expresidente Uribe habló

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la decisión del presidente Gustavo Petro de desautorizar el viaje de los alcaldes de las cinco principales ciudades de Colombia a Washington, donde buscaban incidir en la discusión sobre la posible descertificación antidrogas por parte de Estados Unidos.

Petro había afirmado públicamente que esa gestión no contaba con aval de la Presidencia y dejó claro que no representaba la posición oficial del Gobierno.

Petro sobre los alcaldes que viajaran a Washington - crédito Captura de pantalla

Uribe, por su parte, manifestó respaldo a los mandatarios locales y resaltó que este tipo de acciones deben ir más allá de la política partidista.

“Lo importante es que, independiente del origen político, se busque el bien de Colombia”, expresó el exmandatario, insistiendo en que la unidad nacional es fundamental en temas de interés estratégico como la política antidrogas y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El expresidente subrayó que defender los intereses de Colombia ante foros internacionales no debe estar supeditado a diferencias partidistas. “Apoyo a los alcaldes y a todos quienes gestionen soluciones para el país sin importar cuál sea su filiación. Lo fundamental es proteger la cooperación y los beneficios para la ciudadanía”, agregó.

crédito @AlvaroUribeVel/X

La visita de los alcaldes, quienes se reunirán con funcionarios estadounidenses y miembros del Congreso, tiene como objetivo evitar medidas que puedan impactar negativamente la cooperación y el financiamiento de proyectos sociales y de seguridad.

La desautorización de la Casa de Nariño y el posterior respaldo de Uribe dejaron en evidencia las tensiones existentes entre el Gobierno central y los gobiernos locales frente a retos internacionales.

Uribe finalizó su intervención insistiendo en que “Colombia necesita unidad y liderazgo pragmático ante amenazas externas”, y reiteró su disposición a apoyar a quienes gestionen acciones para proteger los intereses del país en el contexto internacional.