Colombia

Presidente les respondió a los que gritaron “Fuera Petro” durante el partido de Colombia vs Bolivia: “Cuando gritan ‘fuerza Petro’ la selección gana”

Petro les respondió a sus detractores, sobre todo a los asistentes al estadio Metropolitano de Barranquilla, que el coro del exalcalde Quintero y sus amigos le dio suerte al equipo colombiano

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El presidente no dejó pasar
El presidente no dejó pasar la clasificación de la Tricolor al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que será en 2026 - crédito @fcfseleccioncol/IG y @petrogustavo

El polémico video del precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no fue la única publicación en redes sociales que generó polémica.

Todo por la reacción que replicó el presidente Gustavo Petro el viernes 5 de septiembre de 2025, un día después del triunfo de la Selección Colombia por 3 goles a 0 ante Bolivia, en la penúltima fecha de las eliminatorias, y en la que se selló la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026​.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, Petro dejó a sus usuarios y detractores, como los que gritaron “Fuera Petro” en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y que exhibieron una bandera en el recinto deportivo en el que se llevó a cabo el encuentro; mismo lugar en el que Quintero gritó “Fuerza Petro”, tras el video que compartió en redes.

La usuaria Adriana Ruiz (@LaMismaMafalda) señaló en su mensaje unas palabras que Petro no pudo evitar dejar en su perfil de X: “Cómo así que cuando van y gritan ‘Fuera Petro’ la selección pierde y cuando gritan ‘Fuerza Petro’ la selección gana.🎶🎵Música para mis oídos. #FuerzaPetro"

El mensaje que replicó Petro
El mensaje que replicó Petro - crédito @LaMismaMafalda/X | @petrogustavo/X

Este caso se suma al de Quintero, que difundió en sus redes sociales un video en el que aparece coreando “Fuerza, Petro” junto a un grupo de seguidores, en respuesta a los gritos de “Fuera, Petro” que parte del público entonó durante el evento deportivo.

La escena se hizo viral y desató reacciones en diferentes sectores políticos y sociales.

Quintero aseguró que los abucheos reflejan el rechazo de “los ricos” y defendió su manifestación de apoyo al presidente Gustavo Petro. “Mientras los ricos gritan ‘Fuera, Petro’, nosotros decimos ‘Fuerza, Petro’”, afirmó en una de sus publicaciones, reforzando la división de opiniones sobre el Gobierno en los espacios públicos y deportivos.

Petro se mostró en desacuerdo por viaje de alcaldes colombianos a EE. UU. y hasta el expresidente Uribe habló

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la decisión del presidente Gustavo Petro de desautorizar el viaje de los alcaldes de las cinco principales ciudades de Colombia a Washington, donde buscaban incidir en la discusión sobre la posible descertificación antidrogas por parte de Estados Unidos.

Petro había afirmado públicamente que esa gestión no contaba con aval de la Presidencia y dejó claro que no representaba la posición oficial del Gobierno.

Petro sobre los alcaldes que
Petro sobre los alcaldes que viajaran a Washington - crédito Captura de pantalla

Uribe, por su parte, manifestó respaldo a los mandatarios locales y resaltó que este tipo de acciones deben ir más allá de la política partidista.

“Lo importante es que, independiente del origen político, se busque el bien de Colombia”, expresó el exmandatario, insistiendo en que la unidad nacional es fundamental en temas de interés estratégico como la política antidrogas y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El expresidente subrayó que defender los intereses de Colombia ante foros internacionales no debe estar supeditado a diferencias partidistas. “Apoyo a los alcaldes y a todos quienes gestionen soluciones para el país sin importar cuál sea su filiación. Lo fundamental es proteger la cooperación y los beneficios para la ciudadanía”, agregó.

crédito @AlvaroUribeVel/X

La visita de los alcaldes, quienes se reunirán con funcionarios estadounidenses y miembros del Congreso, tiene como objetivo evitar medidas que puedan impactar negativamente la cooperación y el financiamiento de proyectos sociales y de seguridad.

La desautorización de la Casa de Nariño y el posterior respaldo de Uribe dejaron en evidencia las tensiones existentes entre el Gobierno central y los gobiernos locales frente a retos internacionales.

Uribe finalizó su intervención insistiendo en que “Colombia necesita unidad y liderazgo pragmático ante amenazas externas”, y reiteró su disposición a apoyar a quienes gestionen acciones para proteger los intereses del país en el contexto internacional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFuera PetroFuerza PetroClasificación de Colombia al MundialEstadio MetropolitanoBarranquillaDaniel QuinteroColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería del Chontico día del viernes 5 de septiembre: los números ganadores

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Lotería del Chontico día del

Por avance de las obras del metro de Bogotá, anuncian nuevos cambios en la estación temporal de la calle 34 de Transmilenio: programe a tiempo su viaje

“Los cierres serán nocturnos y durante un fin de semana, con el fin de impactar el servicio lo menos posible”, explicó Jaime Monroy, director BRT de TransMilenio S.A.

Por avance de las obras

Laura Malo, DJ colombiana sobreviviente del ataque de Hamás en Israel, convirtió su horrible experiencia en una canción: “Tuve que ir a terapias y comencé a contar por lo que atravesé...”

‘Sobreviví’ es el título de la nueva producción de la DJ que el 7 de octubre de 2023 presenció con sus ojos el atentado de Hamás a un festival musical en el desierto del Négev

Laura Malo, DJ colombiana sobreviviente

Westcol apuesta su ingreso a la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en un reto con Karina García: “Voy a participar”

El creador de contenido colombiano condicionó su participación en el ‘reality’ del Canal RCN a la victoria de la modelo en una pelea de boxeo, lo que generó expectativa entre sus seguidores

Westcol apuesta su ingreso a

La actriz venezolana Norkys Batista llega a Bogotá con la comedia “Orgasmos”

El espectáculo, escrito por Carlos Castillo y dirigido por Dairo Piñare, propone una experiencia teatral que invita a la reflexión y al aprendizaje sobre la intimidad en pareja, combinando humor y educación sin tabúes.

La actriz venezolana Norkys Batista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Westcol apuesta su ingreso a

Westcol apuesta su ingreso a la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en un reto con Karina García: “Voy a participar”

Cinco series infantiles en Netflix para que los niños disfruten este fin de semana

La Liendra se llevó tremendo susto en Nueva York: “Lo dejé tirado”

Flavia Dos Santos insistió en que los padres deben hablar con sus hijos sobre el origen de los bebés y dio tips para hacerlo

Carolina Sabino estalló contra los ataques por su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Han convertido esto en un basurero de odio”

Deportes

James Rodríguez se puso furioso

James Rodríguez se puso furioso con Richard Ríos tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026: qué fue lo que pasó

La prensa deportiva reaccionó fuerte a pesar de la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “El triunfalismo no puede tapar la mediocridad”

Dayro Moreno le dejó razón a Néstor Lorenzo tras pocos minutos en el partido Colombia vs. Bolivia: “Por eso estamos en el Mundial”

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló del futuro de James con la Selección: “Ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”