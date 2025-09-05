Colombia

Mujer sorprendió a su pareja con una amante en el estadio de Barranquilla: el momento se volvió viral

Mientras la Selección Colombia aseguraba su paso al Mundial, un inesperado episodio fue captado por las cámaras, y obligó a la Policía a intervenir en el conflicto

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
La esposa del hincha "pilló"
La esposa del hincha "pilló" a su marido con otra mujer en el estadio de Barranquilla - crédito captura redes sociales/X

La celebración por la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de 2026 también dejó momentos virales ajenos al juego en las redes sociales, como suele suceder en eventos de gran magnitud.

Así sucedió en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, luego de que sucediera un lío de amores en las gradas de la hinchada de la Selección Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por medio de un video difundido en redes sociales se vio el momento en que un hombre fue sorprendido por su pareja mientras se encontraba con su amante.

En las imágenes, captadas la tarde del jueves 4 de septiembre, se aprecia a la mujer enfrentando al hombre, que mantuvo la cabeza agachada mientras las rechiflas y gritos de “Fuera, fuera” retumbaban en las tribunas.

La situación requirió la intervención de dos agentes de la Policía, que acudieron a controlar el alboroto que se generó entre los asistentes, aunque el hombre en cuestión se mantuvo en su puesto, en silencio y notablemente afectado por el escarnio público.

El hecho fue tomado con humor por parte de los usuarios de las redes, que protagonizaron una fuerte oleada de comentarios y reacciones en plataformas como Instagram y X.

El episodio suscitó frases como “No pueden revisar el VAR… quizás no sea para expulsión”; “Si gana la Selección Colombia, lo perdona”; “Es la primera falta, solo da para amarilla, lo cual le permite seguir en el juego”.

Temas Relacionados

CachosHinchaSelección ColombiaEstadio Metropolitano de BarranquillaInfidelidadColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

La contundente victoria 3 a 0 de Argentina sobre Venezuela le permitió a Lionel Messi escalar en solitario al primer lugar de la tabla de goleadores, por sus dos anotaciones marcados en Buenos Aires

Luis Díaz ya no es

Sancionaron a directivo de la SAE por insultar a funcionario del ministro de Educación en medio de polémica por bienes incautados: “Usted es un reverendo como mier...”

Felipe Tascón, director territorial sur de la SAE, fue suspendido treinta días sin sueldo por insultar a Juan Carlos Bolívar, funcionario del Ministerio de Educación: “Usted es un reverendo come M…”

Sancionaron a directivo de la

Gobierno exige repatriación al menos 20 piezas culturales de San Agustín que están en Alemania: hicieron un foro para hacer diálogos diplomáticos

El foro busca establecer diálogos para recuperar bienes patrimoniales dispersos en museos extranjeros y fortalecer las demandas de repatriación ante la comunidad internacional

Gobierno exige repatriación al menos

Petro se reafirmó en su postura sobre lucha antidrogas tras bombardeo de EE. UU. a embarcación en costas de Venezuela y llamado de la ONU a Trump: “Dije que era un asesinato”

La Organización de las Naciones Unidas le pidió al Gobierno Trump respetar el Derecho Internacional Humanitario, luego del bombardeo de una embarcación que, según el mandatario estadounidense, iba cargada de droga

Petro se reafirmó en su

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, reveló detalles del proceso de lo que se viene para la selección Colombia y la duda de que haya sido la última eliminatoria de James: “ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”

El capitán de la selección Tricolor se sentó en la mitad de la cancha, casi una hora después del pitazo final, en una actitud reflexiva, que emocionó al público que aun estaba en el Metropolitano

Ramón Jesurún, presidente de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje a Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Se va lo más hermoso”

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Deportes

Luis Díaz ya no es

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, reveló detalles del proceso de lo que se viene para la selección Colombia y la duda de que haya sido la última eliminatoria de James: “ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”

Etapa 13 de la Vuelta a España: João Almeida ganó en L’Angliru y Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano en la general

Néstor Lorenzo celebró con pulla la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no”

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha