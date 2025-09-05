Mujer sorprendió a su pareja con una amante en el estadio de Barranquilla: el momento se volvió viral

La esposa del hincha "pilló" a su marido con otra mujer en el estadio de Barranquilla - crédito captura redes sociales/X

La celebración por la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de 2026 también dejó momentos virales ajenos al juego en las redes sociales, como suele suceder en eventos de gran magnitud.

Así sucedió en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, luego de que sucediera un lío de amores en las gradas de la hinchada de la Selección Colombia.

Por medio de un video difundido en redes sociales se vio el momento en que un hombre fue sorprendido por su pareja mientras se encontraba con su amante.

En las imágenes, captadas la tarde del jueves 4 de septiembre, se aprecia a la mujer enfrentando al hombre, que mantuvo la cabeza agachada mientras las rechiflas y gritos de “Fuera, fuera” retumbaban en las tribunas.

La situación requirió la intervención de dos agentes de la Policía, que acudieron a controlar el alboroto que se generó entre los asistentes, aunque el hombre en cuestión se mantuvo en su puesto, en silencio y notablemente afectado por el escarnio público.

El hecho fue tomado con humor por parte de los usuarios de las redes, que protagonizaron una fuerte oleada de comentarios y reacciones en plataformas como Instagram y X.

El episodio suscitó frases como “No pueden revisar el VAR… quizás no sea para expulsión”; “Si gana la Selección Colombia, lo perdona”; “Es la primera falta, solo da para amarilla, lo cual le permite seguir en el juego”.