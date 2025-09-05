Colombia

Luz verde para la modernización del sistema Metrolínea en Bucaramanga: el componente recibirá nuevos buses y rediseño tecnológico

Autoridades nacionales y locales coordinan esfuerzos para reactivar el servicio, fortalecer estaciones clave y apostar por alternativas ecológicas, buscando mayor eficiencia y cobertura en la movilidad

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El Ministerio de Transporte y autoridades locales avanzan en la recuperación y modernización del SITM Metrolínea en Bucaramanga - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte, en trabajo conjunto con la Procuraduría General de la Nación, las alcaldías del área metropolitana y la Gobernación de Santander, anunció avances concretos en los compromisos adoptados para la recuperación y rediseño del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea.

Este proceso, fruto de la mesa técnica celebrada el 23 de mayo, inicia la materialización de un plan integral orientado a entregar a la ciudadanía un sistema de transporte digno, eficiente y sostenible.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Alcaldía de Bucaramanga dispuso de 8.200 millones de pesos para el alquiler de nuevos buses padrones, destinados a reactivar el servicio en la troncal principal. El contrato para el suministro de estos vehículos se firmará en septiembre, una vez se definan los detalles técnicos y jurídicos necesarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Junto a este esfuerzo, los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón avanzan en la programación de fechas para el desembolso de recursos pendientes en el marco del convenio de cofinanciación, mientras la Nación trabaja en la reprogramación de sus aportes, enfocados en recuperar la infraestructura del sistema.

Municipios del área metropolitana y
Municipios del área metropolitana y la Nación coordinan desembolsos y aportes para fortalecer la infraestructura del sistema de transporte - crédito Alcaldía de Bucaramanga

La ministra subrayó que “este es un compromiso con el Área Metropolitana de Bucaramanga y con Colombia: devolverle a la ciudadanía un transporte digno, eficiente y sostenible. Estamos trabajando de la mano con las autoridades locales y la Procuraduría para que Metrolínea vuelva a ser un sistema que sirva a la gente”.

En materia de infraestructura, Metrolínea S.A. presentará ante la Gobernación de Santander un proyecto orientado a gestionar recursos que permitan la rehabilitación de las principales estaciones. La entidad busca con esta iniciativa fortalecer las condiciones de operación y mejorar la experiencia de los usuarios en puntos clave de la red de transporte.

El programa de modernización también contempla un rediseño tecnológico. Desde septiembre comenzará una consultoría especializada, contratada por el Ministerio de Transporte a la Empresa Metro de Medellín, valorada en 768 millones de pesos y financiada mediante recursos ministeriales. Esta asesoría técnica, con un plazo de ejecución de cuatro meses, evaluará alternativas innovadoras, como la implementación de sistemas de cero emisiones y opciones tipo tranvía, que permitan a Metrolínea apostar por un modelo de operación acorde con las demandas de movilidad y sostenibilidad de la región.

La Alcaldía de Bucaramanga destina
La Alcaldía de Bucaramanga destina 8.200 millones de pesos para alquilar nuevos buses y reactivar la troncal principal de Metrolínea - crédito Alcaldía de Bucaramanga

Metrolínea S.A. expresó su agradecimiento al Gobierno Nacional, las autoridades municipales, y de manera especial a la Alcaldía de Bucaramanga y al alcalde Jaime Andrés Beltrán, por la gestión y la voluntad política demostrada para reactivar y modernizar el sistema. La empresa anunció que, en el marco de estas acciones, la Junta Directiva autorizó la firma de acuerdos de complementariedad con el Transporte Público Colectivo, facilitando así una integración progresiva del servicio.

La finalidad de estos nuevos acuerdos es proporcionar a los usuarios del área metropolitana de Bucaramanga mayores niveles de regulación y control, la incorporación de nuevas tecnologías, el incremento en frecuencias y cobertura de rutas, así como mejores condiciones de movilidad para todos los habitantes de la región.

Municipios del área metropolitana y
Municipios del área metropolitana y la Nación coordinan desembolsos y aportes para fortalecer la infraestructura del sistema de transporte - crédito Bucaramanga

Este proceso de transición para el SITM Metrolínea implica acciones coordinadas en tres frentes: la reactivación de la flota para la troncal principal, la gestión de recursos para rehabilitar estaciones clave, y la planificación de su transformación tecnológica hacia un modelo moderno y ambientalmente sostenible. La consultoría a cargo de la Empresa Metro de Medellín será decisiva para definir el camino hacia sistemas innovadores, como opciones de cero emisiones o soluciones tipo tranvía, que respondan a los criterios de eficiencia, conectividad y sostenibilidad.

El Ministerio de Transporte, en colaboración con instancias nacionales y locales, ratifica su apuesta por la consolidación de un sistema de transporte público confiable y adaptado a las necesidades actuales del área metropolitana de Bucaramanga. El rediseño y la reactivación de Metrolínea marcan un nuevo capítulo para la movilidad urbana, centrado en ofrecer mayor regulación, amplitud de cobertura y mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de la región.

Temas Relacionados

MetrolíneaMinisterio de TransporteProcuraduría General de la NaciónBucaramangaSantanderTransporte públicoMovilidad urbanaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: James Rodríguez abre el marcador en Barranquilla

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen una oportunidad enorme para clasificar al certamen de la FIFA en condición de local, ante un rival que sacrificará todo por soñar con el repechaje

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Colpensiones entregará bonos de más de $2.000.000 para ahorradores que cumplan con este requisito

Opciones flexibles, incentivos y respaldo económico convirtieron a este sistema en una herramienta clave para quienes no cotizan a pensión

Colpensiones entregará bonos de más

Forcejeo en un hotel de lujo y chats con una expareja: detalles de la extraña muerte del exjefe de campaña de Alejandro Gaviria

Medicina Legal confirmó que el cuerpo de Nicolás Ávila Venegas ingresó como anónimo el 30 de agosto de 2025 y permaneció varios días sin identificar hasta que sus familiares lograron reconocerlo

Forcejeo en un hotel de

Empresa de moda en Colombia lanza vacantes en diferentes ciudades del país: los sueldos alcanzan los $3.500.000

La compañía abarca más de 20 ciudades, lo que refuerza su liderazgo como actor relevante dentro del mercado de moda y estilo de vida

Empresa de moda en Colombia

Presidente Daniel Noboa no descartó la participación de grupos narcoterroristas de Ecuador en el magnicidio de Miguel Uribe: “Investigando”

El mandatario sostuvo que hay varios grupos criminales que operan en su país, al igual que en Colombia y Venezuela, los cuales podrían estar implicados en el asesinato del precandidato presidencial

Presidente Daniel Noboa no descartó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subdirector de la Policía anunció

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Mujer causó revuelo por vulgar

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Daniel Samper abrió su corazón y habló sobre ‘la mascota de su vida’: “un día desperté y Serafín no se movió”

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Miss Amazonas respondió ante las críticas que recibió en redes sociales por su apariencia física: esto fue lo que dijo

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO,

Colombia vs. Bolivia EN VIVO, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: James Rodríguez abre el marcador en Barranquilla

James Rodríguez superó a Falcao como máximo goleador colombiano en eliminatorias mundialistas

Video: Dayro Moreno se llevó tremendo ovación a su llegada al estadio Metropolitano de Barranquilla

James Rodríguez logró un nuevo récord con la selección Colombia: hace historia en las eliminatorias

Confirman el que sería el nuevo técnico del América de Cali: llegaría directo desde la capital colombiana