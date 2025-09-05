Colombia

La reforma tributaria de Petro amenaza al turismo barato en Colombia: esto es lo que dice el gremio hotelero

Cotelco señaló riesgos de mayor informalidad y pérdida de competitividad si se eliminan los beneficios fiscales para el sector hotelero

Daniella Mazo González

El turismo en Colombia crece
En los últimos años, Colombia se abrió espacio como un destino turístico competitivo en la región. Solo en 2024, la llegada de visitantes internacionales creció alrededor de un 11%, consolidando al país como una alternativa atractiva frente a vecinos latinoamericanos.

Sin embargo, esa dinámica podría cambiar de manera abrupta si prospera una de las medidas incluidas en el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso: la eliminación de la exención del IVA del 0% en los servicios de hotelería para extranjeros no residentes y la aplicación de una tarifa del 19%.

La noticia encendió las alarmas en el sector. Para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), ese beneficio no era un simple privilegio fiscal, sino una herramienta estratégica que permitía al país competir en igualdad de condiciones con naciones como Chile, Perú, Ecuador o Uruguay, donde los visitantes internacionales también están exentos de pagar este impuesto. Incluso dentro de la Ocde, recordaron, existen países como Canadá, Irlanda, Portugal y Suiza que mantienen reducciones o estímulos tributarios al alojamiento, reconociendo el papel central del turismo en sus economías.

La reforma tributaria propone aplicar
El temor de los hoteleros y de las agencias de viajes es concreto, pues un aumento inmediato en los precios de hospedaje para turistas extranjeros podría restar atractivo a Colombia en un mercado altamente sensible al costo. Esa diferencia, aunque parezca menor en papel, es suficiente para desviar flujos de viajeros hacia destinos con condiciones fiscales más favorables.

En otras palabras, la reforma podría traducirse en habitaciones vacías, itinerarios cancelados y reservas desviadas hacia otros países de la región.

Más allá de la ocupación hotelera, los efectos se sentirían en cadena. El turismo es una industria que irradia beneficios a múltiples sectores, desde la gastronomía y el transporte hasta la oferta cultural y artesanal. Si disminuye la llegada de visitantes internacionales, la caída se reflejaría en menores divisas, en reducción de empleo formal y en la contracción de economías locales que dependen de esta actividad.

Para Cotelco, además, la medida abriría espacio a la informalidad, debilitando a las empresas que cumplen con la regulación y tributan de manera transparente. El contexto no es alentador. Las proyecciones para 2025 ya advierten un enfriamiento en el ritmo de crecimiento del turismo. Según el gremio, “se espera que el crecimiento se ubique apenas entre el 1% y el 5%”, una cifra que contrasta con el repunte reciente y que, con un impuesto adicional, podría deteriorarse aún más.

De ahí que la preocupación no solo sea por el presente, sino por el futuro inmediato de un sector que ha demostrado ser motor de desarrollo regional.

Cotelco advierte que la eliminación
La discusión sobre la exención del IVA también revela una tensión de fondo entre las necesidades fiscales del Gobierno y las estrategias de competitividad que requiere la economía. El turismo es una fuente importante de empleo y de ingresos de divisas, y eliminar un incentivo que probó ser eficaz en la atracción de viajeros extranjeros parece ir en contravía de las políticas de fortalecimiento sectorial que se aplican en otros países.

Desde el gremio hotelero y turístico no solo se pide mantener el beneficio, también abrir un debate más amplio sobre la inversión estatal en esta industria. La solicitud es clara, que el turismo tenga un lugar más visible dentro del Presupuesto General de la Nación, en coherencia con su aporte al crecimiento y a la generación de empleo.

El aumento de precios en
Para los hoteleros, apoyar al sector en tiempos de desaceleración no debería ser visto como un gasto, sino como una apuesta estratégica de país. Respaldar al turismo, dicen, equivale a invertir en la imagen internacional de Colombia, en la estabilidad de miles de empleos que dependen de esta actividad y en la vitalidad económica de regiones enteras donde los visitantes extranjeros son motor de comercio y desarrollo local.

