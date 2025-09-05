Colombia

Colombia celebró la clasificación de la Selección al Mundial 2026: así reaccionó el mundo político

Precandidatos presidenciales, senadores y expresidentes se refirieron a este triunfo como un motivo de alegría y unión en el país. Daniel Quintero marcó la jornada con pulla a la oposición

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Daniel Quintero en el estadio Metropolitano con la consigna "fuerza Petro" - crédito @QuinteroCalle/X

La selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El árbitro Darío Herrera marcó el final del partido a las 8:25 p. m., instante en que millones de aficionados se dieron un respiro, pues esta hazaña no se logró en el mundial de Qatar 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante los primeros minutos del encuentro, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tomó el control del balón, generando varias oportunidades de peligro para los del altiplano. Desde las gradas, el público mostró un apoyo constante que acompañó todo el tiempo de juego en la capital del Atlántico.

La clasificación de la Tricolor
La clasificación de la Tricolor desató millones de alegrías en el país - crédito Fernando Vergara/ AP foto

En el desarrollo del primer tiempo, se destacaron las aproximaciones de Jhon Córdoba, quien intentó conectar sin éxito un tiro; mientras tanto, Jhon Arias exigió con un remate de cabeza al arquero boliviano Carlos Lampe. Otro de los ataques más claros ocurrió cuando Richard Ríos probó desde fuera del área y Lampe detuvo el balón, seguido de una intervención ante un cabezazo de James Rodríguez.

Los goles del triunfo fueron obra de James Rodríguez (30′), Jhon Córdoba (73′) y Juan Fernando Quintero (82′), que lograron consolidar la victoria colombiana y asegurar el cupo en la próxima cita mundialista.

Multitudinarias celebraciones tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

Uno de los primeros en celebrar esta hazaña mundialista fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que ya prometió la renovación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en un futuro próximo.

“¡Que viva Colombia y que viva la casa de la Selección! El Metro vibró con miles de voces que alentaron a la tricolor, todas unidas por un mismo sueño: ver a nuestra Selección clasificada. Y fue aquí, en Barranquilla, donde lo vivimos con el corazón a mil. Con 3 goles que encendieron la alegría de nuestra gente, ¡Colombia ya está en el Mundial 2026! (sic)“, detalló el mandatario local.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue uno de los primeros en pronunciarse a través de sus redes sociales - crédito @AlejandroChar/X

Por su parte, el precandidato presidencial Daniel Quintero asistió al encuentro deportivo con su campaña “fuerza Petro”, arenga que fue elogiada por el mandatario de los colombianos. “Faltaba”, afirmó.

Al referirse a la clasificación de la Tricolor, Quintero no dudó en afirmar que sus gritos en favor del presidente tuvieron qué ver. “Gritamos Fuerza Petro, clasificamos al mundial y goleó la selección. Los uribistas son la sal (sic)”, dijo.

Daniel Quintero llegó al Metropolitano
Daniel Quintero llegó al Metropolitano con la campaña "Fuerza Petro" - crédito Fotocomposición Infobae (@QuinteroCalle-@PetroGustavo/X)

El exembajador de Colombia en Argentina y precandidato presidencial Camilo Romero expresó su agradecimiento a los jugadores: “¡Estamos en el mundial! La Tricolor nos acaba de dar otra gran alegría con una contundente victoria en Barranquilla. Tres golazos que nos ponen de nuevo en una Copa del Mundo y nos emocionan como país. ¡Gracias muchachos! ¡Vamos Colombia! (sic)”.

El mensaje de Camilo Romero
El mensaje de Camilo Romero a la Selección Colombia - crédito @CamiloRomero/X

La también precandidata presidencial Vicky Dávila siguió de cerca el juego de la Tricolor: “Después del golazo de James, Jhon Córdoba … goooooool. Bendito sea Diosaplausos a nuestra Selección Colombia (...) Y para rematar, Juan Fernando Quintero… qué tripleta gol gol gol (sic)“.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se refirió a la víctoria de la selección como una “alegría” que “necesitamos”.

Las precandidatas presidenciales María Fernanda
Las precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal y Vicky Dávila estuvieron al tanto de los resultados del partido - crédito Fotomontaje Infobae (@MariaFCabal-@VickyDávila/X

Por su parte, el excanciller Luis Gilberto Murillo indicó que este triunfo representa un “respiro de unidad nacional”.

“La victoria de la Selección Colombia, que asegura nuestro paso al Mundial del 2026, es un respiro de unidad nacional. En una nación tantas veces dividida por sus heridas políticas y sociales, hoy el fútbol vuelve a reconciliarnos”, expresó.

El excanciller Luis Gilberto Murillo
El excanciller Luis Gilberto Murillo calificó la victoria de la selección como un "respiro de unidad" - crédito @LuisGMurillo/X

Mientras que el expresidente Iván Duque expresó sus felicitaciones a la Tricolor: “¡Felicitaciones a nuestra @FCFSeleccionCol, a los jugadores y al cuerpo técnico por la clasificación al Mundial 2026! Un motivo de alegría y orgullo que une a todo un país alrededor de nuestra pasión por el fútbol. ¡Vamos Colombia! (sic)“.

El expresidente se sumó a
El expresidente se sumó a los mensajes de felicitaciones a la Tricolor - crédito @IvánDuque/X

Finalmente, el precandidato presidencial Sergio Fajardo, mandó sus felicitaciones a los goleadores de la jornada: “¡Nos vamos al mundial! Gracias a James, Córdoba y Quintero. Gracias a nuestra Selección. Volvemos a soñar (sic)“.

Mensaje de Sergio Fajardo a
Mensaje de Sergio Fajardo a los goleadores de la jornada - crédito @Sergio_Fajardo/X

Temas Relacionados

Colombia clasificó Mundial 2026Mundial 2026Selección ColombiaReacciones políticasColombia-Noticias

Más Noticias

Estos han sido los colombianos que cantaron el himno nacional en Barranquilla durante las Eliminatorias al Mundial 2026

La presencia de reconocidos exponentes de la música nacional en el Metropolitano de Barranquilla dio de qué hablar a lo largo del proceso de clasificación

Estos han sido los colombianos

Jessi Uribe fue sorprendido por una protesta de trabajadores en empresa de gas en Barú: foto lo mostró en medio del bloqueo

La protesta, liderada por trabajadores de dos empresas contratistas de la terminal de importación y regasificación Spec LNG, surgió tras la suspensión de sus contratos desde agosto

Jessi Uribe fue sorprendido por

Desarticulan organización que extorsionaba y amenazaba a sus víctimas desde la cárcel en Sincelejo

La investigación reveló la coordinación entre internos y sus cómplices que estaban en libertad para intimidar a ciudadanos

Desarticulan organización que extorsionaba y

Petro celebró la entrega de ‘Giovanny’, de las disidencias: “Victoria del pueblo colombiano sobre el traquetismo armado”

El mandatario destacó la debilidad de las estructuras criminales en el Cauca y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico

Petro celebró la entrega de

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

La ex señorita Colombia se refirió a su papel como jurado en el nuevo formato de reinado de belleza que elegirá a la colombiana que competirá por la corona universal

Andrea Tovar habló sobre su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camión de reconocida marca de

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

ENTRETENIMIENTO

Spotify Colombia: las 10 canciones

Spotify Colombia: las 10 canciones más sonadas este día

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Daniel Samper abrió su corazón y habló sobre ‘la mascota de su vida’: “un día desperté y Serafín no se movió”

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Deportes

La selección Colombia le diría

La selección Colombia le diría adiós a Barranquilla para las eliminatorias al mundial de 2030: estas serían las nuevas sedes

James Rodríguez y cuatro jugadores más de la Tricolor podrán jugar su tercer mundial en 2026

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras la fecha 17: solo queda un cupo y Colombia se juega su puesto

Colombia por fin ganó y clasificó al mundial de 2026: goleó a Bolivia por 3-0 en Barranquilla

Regresa la Tricolor: la FIFA le dio la bienvenida oficial a Colombia para el Mundial de 2026