Colombia celebró la clasificación de la Selección al Mundial 2026: así reaccionó el mundo político

Daniel Quintero en el estadio Metropolitano con la consigna "fuerza Petro" - crédito @QuinteroCalle/X

La selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El árbitro Darío Herrera marcó el final del partido a las 8:25 p. m., instante en que millones de aficionados se dieron un respiro, pues esta hazaña no se logró en el mundial de Qatar 2022.

Durante los primeros minutos del encuentro, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tomó el control del balón, generando varias oportunidades de peligro para los del altiplano. Desde las gradas, el público mostró un apoyo constante que acompañó todo el tiempo de juego en la capital del Atlántico.

La clasificación de la Tricolor desató millones de alegrías en el país - crédito Fernando Vergara/ AP foto

En el desarrollo del primer tiempo, se destacaron las aproximaciones de Jhon Córdoba, quien intentó conectar sin éxito un tiro; mientras tanto, Jhon Arias exigió con un remate de cabeza al arquero boliviano Carlos Lampe. Otro de los ataques más claros ocurrió cuando Richard Ríos probó desde fuera del área y Lampe detuvo el balón, seguido de una intervención ante un cabezazo de James Rodríguez.

Los goles del triunfo fueron obra de James Rodríguez (30′), Jhon Córdoba (73′) y Juan Fernando Quintero (82′), que lograron consolidar la victoria colombiana y asegurar el cupo en la próxima cita mundialista.

Multitudinarias celebraciones tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

Uno de los primeros en celebrar esta hazaña mundialista fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que ya prometió la renovación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en un futuro próximo.

“¡Que viva Colombia y que viva la casa de la Selección! El Metro vibró con miles de voces que alentaron a la tricolor, todas unidas por un mismo sueño: ver a nuestra Selección clasificada. Y fue aquí, en Barranquilla, donde lo vivimos con el corazón a mil. Con 3 goles que encendieron la alegría de nuestra gente, ¡Colombia ya está en el Mundial 2026! (sic)“, detalló el mandatario local.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue uno de los primeros en pronunciarse a través de sus redes sociales - crédito @AlejandroChar/X

Por su parte, el precandidato presidencial Daniel Quintero asistió al encuentro deportivo con su campaña “fuerza Petro”, arenga que fue elogiada por el mandatario de los colombianos. “Faltaba”, afirmó.

Al referirse a la clasificación de la Tricolor, Quintero no dudó en afirmar que sus gritos en favor del presidente tuvieron qué ver. “Gritamos Fuerza Petro, clasificamos al mundial y goleó la selección. Los uribistas son la sal (sic)”, dijo.

Daniel Quintero llegó al Metropolitano con la campaña "Fuerza Petro" - crédito Fotocomposición Infobae (@QuinteroCalle-@PetroGustavo/X)

El exembajador de Colombia en Argentina y precandidato presidencial Camilo Romero expresó su agradecimiento a los jugadores: “¡Estamos en el mundial! La Tricolor nos acaba de dar otra gran alegría con una contundente victoria en Barranquilla. Tres golazos que nos ponen de nuevo en una Copa del Mundo y nos emocionan como país. ¡Gracias muchachos! ¡Vamos Colombia! (sic)”.

El mensaje de Camilo Romero a la Selección Colombia - crédito @CamiloRomero/X

La también precandidata presidencial Vicky Dávila siguió de cerca el juego de la Tricolor: “Después del golazo de James, Jhon Córdoba … goooooool. Bendito sea Diosaplausos a nuestra Selección Colombia (...) Y para rematar, Juan Fernando Quintero… qué tripleta gol gol gol (sic)“.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se refirió a la víctoria de la selección como una “alegría” que “necesitamos”.

Las precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal y Vicky Dávila estuvieron al tanto de los resultados del partido - crédito Fotomontaje Infobae (@MariaFCabal-@VickyDávila/X

Por su parte, el excanciller Luis Gilberto Murillo indicó que este triunfo representa un “respiro de unidad nacional”.

“La victoria de la Selección Colombia, que asegura nuestro paso al Mundial del 2026, es un respiro de unidad nacional. En una nación tantas veces dividida por sus heridas políticas y sociales, hoy el fútbol vuelve a reconciliarnos”, expresó.

El excanciller Luis Gilberto Murillo calificó la victoria de la selección como un "respiro de unidad" - crédito @LuisGMurillo/X

Mientras que el expresidente Iván Duque expresó sus felicitaciones a la Tricolor: “¡Felicitaciones a nuestra @FCFSeleccionCol, a los jugadores y al cuerpo técnico por la clasificación al Mundial 2026! Un motivo de alegría y orgullo que une a todo un país alrededor de nuestra pasión por el fútbol. ¡Vamos Colombia! (sic)“.

El expresidente se sumó a los mensajes de felicitaciones a la Tricolor - crédito @IvánDuque/X

Finalmente, el precandidato presidencial Sergio Fajardo, mandó sus felicitaciones a los goleadores de la jornada: “¡Nos vamos al mundial! Gracias a James, Córdoba y Quintero. Gracias a nuestra Selección. Volvemos a soñar (sic)“.

Mensaje de Sergio Fajardo a los goleadores de la jornada - crédito @Sergio_Fajardo/X