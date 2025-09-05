Colombia

Cambio extremo de Miss Casanare en Miss Universe, así se ve: es una de las candidatas favoritas para llevarse el certamen

Desde hace tiempo, la joven comparte contenidos en su cuenta de Instagram, donde muestra su entrenamiento físico

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Un aspecto relevante en la
Un aspecto relevante en la trayectoria de Jisbeth Dayana Angulo es la disciplina con la que ha abordado el cuidado personal - crédito @dayanajangulo / IG

Durante su estreno en la televisión nacional, el reality show transmitido por el Canal RCN busca seleccionar a la candidata que llevará la banda de Colombia en el certamen internacional Miss Universe 2025.

Esta competencia, que recién comenzó su andadura, partió con la llegada de 59 participantes, mujeres de diversas regiones del país que ahora persiguen el sueño de representar a Colombia en un evento reconocido mundialmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde su primera emisión, el programa ha prometido no solo glamour y espectáculo, sino la intervención de destacadas figuras del entretenimiento y la evaluación estricta de un jurado compuesto por especialistas en el área.

Tras un proceso inicial de evaluación desarrollado en las jornadas inaugurales, el grupo de aspirantes experimentó su primera criba. El panel de jurados eligió a solo 29 concursantes que permanecerán en el concurso, mientras que el resto debió despedirse del sueño de Miss Universe. Las seleccionadas tendrán la posibilidad de seguir compitiendo por el codiciado título y, si logran avanzar, viajarán a Tailandia, escenario internacional donde se definirá la siguiente representante nacional.

Cambio extremo de Miss Casanare

Con esto, busca enviar un
Con esto, busca enviar un mensaje de autenticidad y motivación - crédito @dayanajangulo / IG

En este contexto de alta competencia, la figura de Jisbeth Dayana Angulo, quien ostenta el título de Miss Casanare, ha comenzado a destacar. Esta joven de 25 años es profesional en relaciones públicas y ha encaminado su carrera al modelaje en los últimos cuatro años, destacándose especialmente en campañas publicitarias.

Un aspecto relevante en la trayectoria de Jisbeth Dayana Angulo es la disciplina con la que ha abordado el cuidado personal. Desde hace tiempo, comparte contenidos en su cuenta de Instagram, donde muestra su entrenamiento físico, en el que resalta que los resultados alcanzados obedecen a esfuerzo propio y no al uso de intervenciones quirúrgicas.

Con esto, busca enviar un mensaje de autenticidad y motivación, invitando a otras jóvenes a valorar su potencial y trabajar en sus objetivos personales desde la constancia y la salud integral.

Miss Casanare: una de las favoritas al título

El alcance de Angulo se ha visto potenciado por su presencia constante y estratégica en redes sociales, donde su perfil ha recibido particular atención tanto por parte de seguidores como de críticos.

Tanto ella como Miss Santander se han consolidado como favoritas en las plataformas virtuales, en parte por el nivel de exposición ofrecido por el nuevo formato televisivo.

Esta joven de 25 años
Esta joven de 25 años es profesional en relaciones públicas y ha encaminado su carrera al modelaje en los últimos cuatro años - crédito @dayanajangulo / IG

La propuesta de Miss Casanare busca amplificar causas sociales, defender el empoderamiento de las mujeres y dar mayor visibilidad a las mujeres afrocolombianas dentro y fuera de las fronteras del país.

En entrevistas y publicaciones, Angulo ha enfatizado que, en caso de obtener la corona, la utilizará como una plataforma de servicio, capaz de generar impacto y transformaciones en comunidades marginadas.

Parámetros para la selección de Miss Universe

El formato implementado en el reality show exige a las concursantes la superación de diversas pruebas que van mucho más allá de la belleza superficial.

Cada una debe demostrar habilidades en actividades físicas, desempeño en pasarela y modelaje, dominio del inglés, herramientas de etiqueta y cultura general, manejo ante medios de comunicación e incluso la capacidad para responder a retos inesperados. Esta variedad de pruebas pretende seleccionar una candidata integral, capaz de brillar tanto en el escenario de Miss Universe como en acciones de impacto social.

Tanto ella como Miss Santander se han
Tanto ella como Miss Santander se han consolidado como favoritas en las plataformas virtuales - crédito @dayanajangulo / IG

Una de las grandes novedades del concurso es la posibilidad de incidencia para el público, que puede votar y respaldar a su participante favorita a través de plataformas digitales. Esta interacción directa agrega un componente democrático a la competencia, permitiendo medir el respaldo masivo e involucrando a la audiencia en la toma de decisiones.

Las votaciones de los televidentes pueden cambiar el rumbo de varias candidatas a medida que avanzan las etapas, incrementando la tensión competitiva y el interés mediático a lo largo de cada emisión.

Temas Relacionados

Jisbeth Dayana AnguloMiss CasanareMiss UniverseFamosos en ColombiaChismes en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las series de

Super Astro Sol: aquí están los números ganadores del viernes 5 de septiembre 2025

Como todos los viernes, la lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Super Astro Sol: aquí están

Esta es la mujer detrás de ‘La Colegiala’: el amor adolescente de Silvestre Dangond, una historia real

Lucía Salem mantenía una relación sentimental con Silvestre Dangond cuando aún cursaba la secundaria en una institución de carácter religioso

Esta es la mujer detrás

Colombia buscará la revancha más de 30 años después de su último Mundial en Norteamérica

En 1994, la Tricolor llegó a Estados Unidos como favorita al título, pero fue eliminada en primera ronda

Colombia buscará la revancha más

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top de las mejores películas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Esta es la mujer detrás de ‘La Colegiala’: el amor adolescente de Silvestre Dangond, una historia real

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Los Bunkers y los secretos del MTV Unplugged que presentarán en el Festival Cordillera: “Es un proceso que sigue vivo”

James y una despedida: este fue el emotivo mensaje que dejó la mamá del ‘10’ de la Tricolor tras clasificar al Mundial 2026

Deportes

Colombia buscará la revancha más

Colombia buscará la revancha más de 30 años después de su último Mundial en Norteamérica

La edad no juega: Messi y James Rodríguez lideran estadísticas de las eliminatorias sudamericanas

La selección Colombia sí cambiaría de sede para las eliminatorias al Mundial de 2030: Ramón Jesurún reveló dos ciudades

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Italia de la Fórmula 1: Ferrari y Williams sorprendieron en las prácticas libres

James Rodríguez se puso furioso con Richard Ríos tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026: qué fue lo que pasó