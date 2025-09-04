Colombia

Tras elección de Carlos Camargo, Petro anunció que “coalición de gobierno en el senado se rehace por completo”

El Gobierno solicitó la renuncia de tres ministros y anunció un cambio en sus alianzas parlamentarias, luego de la designación de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

El presidente Gustavo Petro llegó
El presidente Gustavo Petro llegó a Japón, en donde reaccionó con dureza a la elección de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional - crédito Presidencia - Senado

El presidente Gustavo Petro, anunció que “la coalición de gobierno en el Senado se rehace por completo”, esto después de la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. La declaración fue emitida desde Japón, donde el mandatario se encuentra de visita oficial.

La sesión de este miércoles 3 de septiembre concluyó con Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, seleccionado por 62 votos frente a los 41 recibidos por María Patricia Balanta, quien había contado con el respaldo del Gobierno nacional.

Carlos Camargo fue postulado luego de una trayectoria pública como defensor del pueblo, magistrado del Consejo Nacional Electoral y director de Fedepartamentos. Es originario de Cereté, Córdoba, y cuenta con estudios de maestría y doctorado en derecho.

Petro cuestiona argumentos y denuncia discriminación

Gustavo Petro ya había manifestado horas antes por medio de mensajes en X su desacuerdo con el proceso, señalando que la decisión del Congreso supuso “excluir a la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte”, aludiendo a argumentos empleados contra la candidatura de Balanta.

El presidente afirmó no haber tenido una relación previa con María Patricia Balanta, indicando que únicamente respaldó una hoja de vida que consideró adecuada para el cargo.

“Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte. Mentirosos sucios. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, escribió Gustavo Petro en X.

El presidente calificó la decisión del Senado como un retroceso institucional: “El Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso”. En su intervención, también cuestionó la gestión de Carlos Camargo como defensor del pueblo, preguntando si durante los crímenes contra jóvenes el funcionario había alzado la voz.

El presidente calificó la decisión
El presidente calificó la decisión del Senado como un retroceso institucional. - crédito @petrogustavo/X

Gobierno solicita renuncias tras la votación

Fuentes gubernamentales señalaron que a raíz de esta votación, desde la Casa de Nariño se solicitó la renuncia de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina; y de Comercio, Diana Marcela Rojas. Estas tres personas representan partidos políticos aliados al Gobierno cuya votación fue clave durante la elección en el Senado. Tanto Sanguino como Molina y Rojas tenían menos de un año en sus cargos.

El presidente había advertido previamente que la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional sería decisiva para redefinir las alianzas dentro del Congreso. Además informó a los integrantes del gabinete que, si no se respaldaba la candidatura gubernamental, se reconsiderarían los acuerdos con las colectividades vinculadas.

Apoyos y divisiones en los partidos

La abogada María Patricia Balanta recibió respaldo de sectores como ‘la U’, incluido el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como de algunos liberales, verdes y agrupaciones afines al oficialismo. Pese a ello, la votación favoreció a Carlos Camargo, quien contó con el apoyo de la oposición y partidos tradicionales.

Tras conocer los resultados y antes de presentar su renuncia, uno de los ministros involucrados enfatizó que la decisión tendría consecuencias para la estructura política del oficialismo en el Senado.

El propio presidente reiteró: “La coalición de gobierno en el senado se rehace por completo. Su objetivo cambia”.

Gustavo Petro acaba de anunciar
Gustavo Petro acaba de anunciar en su cuenta de X que "la coalición de gobierno en el Senado se rehace por completo. Su objetivo cambia". - crédito @petrogustavo/X

Compromisos del nuevo magistrado y reacciones

En su intervención ante el Senado, Carlos Camargo aseguró que su elección conlleva una responsabilidad ética y jurídica: “Sé lo que está en juego, es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la certeza de que la justicia se ejerce no en beneficio de unos pocos, sino en nombre de todo el pueblo colombiano”.

Añadió: “La Constitución es más que un conjunto de normas, es un pacto de convivencia, una promesa de igualdad y un límite al poder para garantizar que la dignidad humana nunca sea vulnerada. Defenderla con firmeza será mi guía permanente”.

La postulación de María Patricia Balanta suscitó debate público. En declaraciones, manifestó que fue estigmatizada por raza y género: “Me han estigmatizado, estoy segura, que es por ser mujer y es por ser negra, porque ahí mismo me ubicaron en el petrismo, y yo no soy petrista, yo no pertenezco al Gobierno, y no tengo alianzas con ningún partido político”.

Carlos Camargo obtuvo 62 votos
Carlos Camargo obtuvo 62 votos frente a los 41 de María Patricia Balanta para formar parte de los magistrados de la Corte Constitucional - crédito Corte Suprema de Justicia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó que en el proceso se percibieron prácticas de discriminación y defendió la independencia de la candidata. “Si hubiera sido blanca, mona, de ojos azules, del Country, entonces hubiera sido una perfecta persona para poder ser magistrada de la Corte Constitucional”, señaló durante una intervención relacionada con la elección.

Con la llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional y la consecuente petición de renuncias ministeriales, el Ejecutivo afronta una modificación en sus acuerdos y relaciones parlamentarias, y define las condiciones para el futuro inmediato de su gestión en el Congreso de la República.

