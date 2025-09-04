‘Iván Mordisco’ pierde otro hombre de confianza: se entregó ‘Giovanni’, líder del frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central

El disidente iba a liderar el frente Carlos Patiño - crédito Redes sociales

En las últimas semanas, se registró la entrega de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, que era el cabecilla del frente Carlos Patiño, de las disidencias de “Iván Mordisco”.

Tras este hecho, el liderazgo de la estructura quedó en manos de Brayan Jair Delgado Rojas, conocido al interior de la estructura criminal como “Giovanni”, que estuvo a punto de ser capturado en un reciente operativo militar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Siguiendo los pasos de su antecesor, fuentes de Infobae Colombia informaron que en la tarde del 3 de septiembre se registró la entrega voluntaria de “Giovanni”, uno de los disidentes más temidos en el Cañón del Micay.

Las autoridades ofrecían hasta 300 millones por información que permitiera la captura de "Giovanni" - crédito Fuerzas Militares

Sobre la misión mencionada, las autoridades informaron que como parte de la operación Perseo, unidades del Ejército Nacional desmantelaron un centro logístico del Estado Mayor Central en el corregimiento de Honduras, en el municipio de El Tambo.

En su momento, la institución informó mediante un comunicado sobre la incautación de 250.000 cartuchos, varias armas largas y más de 2.000 partes de fusiles; sumado a esto, en este lugar encontraron artefactos para la elaboración de explosivos y propaganda alusiva al grupo guerrillero.

Sin embargo, el objetivo de la misión era la captura de “Giovanni”, que en esa ocasión escapó del campamento a pesar de que su ubicación había sido filtrada a las autoridades.

"Giovanni" tomaría el lugar que dejó "Kevin" tras entregarse a las autoridades - crédito Fuerzas Militares

Sobre este cabecilla del grupo armado, las autoridades lo vinculan con los múltiples “plan pistola” ordenados por el Estado Mayor Central en el Plateado y otras zonas del Cauca, en los que se identificó la presencia de hombres armados vestidos de civil atacando a la población de la zona.

De la misma forma, se mencionó su importancia en la toma de decisiones sobre corredores estratégicos del grupo armado en Argelia, Balboa y principalmente en el cañón del Micay.

Además de “Giovanni”, las autoridades también tienen como prioridad la captura de “Farley”, “Gafas” y otros cabecillas del grupo armado. Sobre este último, cuyo nombre real es Alexander Farfán, es recordado por haber sido carcelario de Íngrid Betancourt, además de que en su momento llegó a ser gestor de paz.

“Giovanni siguió los pasos de ”Kevin"

Desde hace meses el frente Carlos Patiño ha dejado de seguir lineamientos de "iván Mordisco" - crédito Fuerzas Militares

Con “Giovanni”, son dos los cabecillas de las disidencias de “Iván Mordisco” que se someten a la justicia en las últimas semanas, puesto que en la noche del 26 de agosto, se registró la entrega de Anderson Andrey Vargas, más conocido como “Kevin”, que era mencionado como el terror de la población civil en el Cauca.

Sobre este hecho, fuentes de Infobae Colombia afirmaron que la entrega de “Kevin” representa el impacto que han tenido los operativos contra las disidencias en el Cauca, que tienen como objetivo recuperar por completo el poder territorial del cañón del Micay.

Fue sorpresivo para las autoridades la llamada por parte de un hombre de confianza del criminal, que habría convencido al guerrillero de entregarse en un establecimiento comercial del municipio de El Bordo.

Ese es el motivo por el que el Ministerio de Defensa no mencionó ningún tipo de operación militar, ya que la entrega se registró tras un proceso de negociación que concluyó con el acercamiento del criminal hasta donde estaban las unidades del Gaula en la región.

Para evitar posibles ataques por parte del Estado Mayor Central, “Kevin” fue trasladado de manera inmediata a Cali y horas más tarde hasta Bogotá, en donde se está definiendo su situación jurídica. Hasta el momento no se han confirmado detalles de las posibles peticiones que pudo haber hecho el guerrillero antes de entregarse.

De manera oficial, las autoridades confirmaron que el cabecilla del frente Carlos Patiño solo tenía en su poder un fusil calibre 5.56 y que no se pagó nada de la recompensa de más de 1.500 millones de pesos que ofrecía el Ministerio de Defensa por su detención