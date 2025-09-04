En medio de pelea entre Yaya y La Toxi Costeña, internautas revivieron entrevista cuando se llevaban bien: bailaron ‘Macta llega’

En la entrevista de hace un par de años, las dos exparticipantes de la casa de los famosos se llevaban bien - crédito @joserodriguezcof @yayamuñoz/IG

En días recientes, la presentadora Yaya Muñoz reavivó una vieja controversia en el entorno de la farándula colombiana al pronunciarse sobre comentarios realizados por Cindy Ávila, conocida en redes sociales como La Toxi Costeña.

La situación se originó luego de que Ávila pusiera el apodo “muerde almohada” a José Rodríguez, pareja actual de Muñoz, lo que llevó a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia a expresar públicamente su rechazo y a recordar incidentes pasados.

Muñoz no solo salió en defensa de su novio, sino que también trajo a colación una antigua entrevista en la que, según manifestó, La Toxi Costeña cuestionó su labor como presentadora.

“En la mayoría de las veces hay que analizar de quién vienen las críticas y así saber cómo actuar”, expresó Muñoz, marcando distancia respecto a los cuestionamientos recibidos y subrayando la importancia de cuidar la imagen profesional.

La presentadora decidió hablar después de varios meses de insultos que le llegan a su novio en redes sociales que, según Yaya fueron propiciados por la cantante - crédito @kevineljach1/ TikTok

“Yo creo que a ella no le bastó salir y darse cuenta todo el rechazo que tuvo como para concientizarse un poco y por ejemplo, atreverse a decirle a Jose eso, de verdad me tiene mamada el tema que cada vez que me conecto le digan eso”, añadió dijo Yaya molesta.

Las declaraciones de Yaya Muñoz propiciaron que usuarios en redes sociales revivieran el video original de aquella entrevista, contenido que pronto circuló entre internautas y que muestra a ambas, años atrás, compartiendo un momento de complicidad. En las imágenes se observa a Muñoz y a Ávila bailando Macta Llega, canción que contribuyó al reconocimiento de La Toxi Costeña en la escena de la champeta, así como otros momentos donde ambas recrean éxitos musicales de la intérprete.

Internautas le recordaron a la presentadora que antes le llevaba bien con la cantante de champeta - crédito @ yayamunozzz/ TikTok

La reaparición del video provocó opiniones divididas entre seguidores de ambas figuras. Comentarios como “Yaya mujer hermosa y profesional”, “Nuestra presentadora de confianza”, y “Tan linda como recuerda esos tiempos cuando presentaba, ahora solo defiende a su amado” reflejan el apoyo a Muñoz. Otros usuarios cuestionaron la relevancia de la antigua entrevista en la discusión actual: “¿Qué tiene que ver que la haya entrevistado?”.

Yaya Muñoz confesó su hábito en la ducha y generó debate sobre la convivencia con José Rodríguez

Yaya protagonizó un llamativo episodio en redes sociales luego de compartir, junto a su pareja José, un curioso detalle sobre la intimidad de su convivencia. La pareja, reconocida por haber iniciado su relación en el reality, reveló durante una transmisión en vivo el hábito de Muñoz en la ducha, motivo que ha generado diferencias y evitado que ambos se bañen juntos.

Durante la transmisión, la conversación surgió de manera espontánea cuando Rodríguez, también exconcursante, le sugirió a su pareja que se bañara.

Yaya Muñoz soltó una confesión sobre una práctica poco usual en la ducha - crédito Le tengo chisme/Instagram

“Mi amor, no. Báñate porque tienes brilli brilli”, comentó Rodríguez, a lo que Muñoz respondió: “Ah, ¿por eso me estabas diciendo que me bañara?”. Rodríguez afirmó: “Sí, báñate”. En ese contexto, Yaya Muñoz señaló que no suele recibir invitaciones para compartir la ducha con su pareja, aunque considera que es un hábito común entre muchas parejas.

“Nunca me invita a bañarme con él, a ducharme, porque a él le gusta tener la ducha para él solo”, afirmó Muñoz durante la charla, mientras Rodríguez negó tal afirmación y sugirió que tiene razones para preferir ducharse solo. “Tú sabes por qué, a veces... Bueno, eso no se dice aquí. Eso no se dice aquí”, expresó, generando intriga entre quienes seguían la transmisión.

En respuesta, Muñoz expuso el motivo que provoca la reticencia de Rodríguez. “¿Por eso no te bañas conmigo? Tanta bobada, de vez en cuando uno, pues hace chis... pis en la ducha, y entonces él ya eso le molesta”, confesó la presentadora, desatando una ola de reacciones entre los internautas. La respuesta final de Rodríguez fue tajante: “Me orina (...) Eso no es normal”, resumió.

La discusión hizo eco en redes sociales, donde los seguidores del par ofrecieron opiniones encontradas. Algunos usuarios expresaron que la situación es natural en parejas consolidadas, mientras que otros manifestaron incomodidad e incluso desaprobación.

La revelación del hábito de Yaya Muñoz provocó opiniones divididas entre los internautas, entre quienes lo consideran normal y quienes no lo aprueban en la vida en pareja - crédito @joserodriguezcof/Instagram

Entre las reacciones destacaron expresiones como: “Pero si eso es tan normal en las parejas. Quien no lo ha hecho definitivamente no tiene confianza con su pareja jajaja” y “Noooo por más confianza que se tenga con la pareja eso no se hace, que falta de respeto, hay cosas que no son agradables”.