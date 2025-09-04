Colombia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ordenó atención prioritaria al caso del feminicidio de la colombiana Ana María Serrano

La joven fue asesinada por su expareja en septiembre de 2023

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
La colombiana fue asesinada por
La colombiana fue asesinada por su expareja en 2023 - crédito Reuters/RedesSociales

En septiembre de 2023 se registró el feminicidio de Ana María Serrano, joven colombiana que vivía junto a sus padres en México y fue asesinada por su expareja cuando sus progenitores estaban de viaje.

En los últimos meses, la madre de la víctima ha denunciado que se han registrado irregularidades para que no avance el proceso judicial contra Allan Gil Romero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó que las autoridades otorguen atención directa y prioritaria al expediente, como respuesta a la indignación social y a la demanda de resultados concretos en un caso que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la violencia de género en México.

La instrucción presidencial, emitida recientemente, tiene como objetivo romper la inercia que ha caracterizado la investigación desde el crimen. Sheinbaum, quien asumió la presidencia con el compromiso de combatir la impunidad y la violencia de género, solicitó a las instancias correspondientes que informen puntualmente sobre los avances y que se garantice un seguimiento exhaustivo al proceso judicial.

Ella era Ana María Serrano
Ella era Ana María Serrano Céspedes, la joven que fue asesinada por su exnovio en México - crédito @jrestrp/X

Esta decisión surge tras la presión pública ejercida por la familia de Ana María Serrano, que desde el primer momento denunció la falta de avances y la ausencia de justicia efectiva.

Cabe recordar que Ana María Serrano, de nacionalidad colombiana, fue víctima de feminicidio en México hace dos años; según los primeros reportes, evidenciaron un acto de violencia de género por parte de su expareja, Allan Gil Romero, que la violentó repetidamente de manera física y psicológica.

Desde que se registró el asesinato, la familia Serrano ha mantenido una campaña constante para exigir justicia. A través de declaraciones públicas, movilizaciones y el uso de redes sociales, los familiares de Ana María han insistido en la necesidad de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

“No vamos a descansar hasta que se haga justicia por Ana María”, ha sido el mensaje reiterado por los allegados de la joven, quienes han denunciado la lentitud y la falta de resultados en la investigación.

La expareja de la colombiana
La expareja de la colombiana fue capturada semanas después del crimen - crédito @FiscaliaEdomex

El proceso judicial, a pesar de la gravedad del caso y de la presión social, ha mostrado pocos avances significativos en estos dos años. Las autoridades mexicanas han sido objeto de críticas por parte de la familia y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que señalan la impunidad y la falta de perspectiva de género en la actuación de los órganos encargados de la investigación.

La reciente orden de Sheinbaum representa, para muchos, una oportunidad para revertir esta situación y demostrar un compromiso real con la justicia. El caso de la joven colombiana ha sido citado en diversas ocasiones como ejemplo de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y de garantizar que los crímenes contra mujeres no queden impunes.

Las reacciones de la familia Serrano ante la reciente instrucción presidencial han sido de esperanza cautelosa. Los familiares han expresado su deseo de que la intervención de la presidenta marque un punto de inflexión en la investigación y conduzca finalmente a la verdad y la justicia.

La expareja de la joven
La expareja de la joven intentó engañar a las autoridades simulando un suicidio - crédito Redes Sociales

“Esperamos que esta vez sí se tomen acciones concretas y que el caso de Ana María no sea uno más en la larga lista de feminicidios sin resolver”, han manifestado en sus comunicados; mientras que Ximena Céspedes, madre de la víctima, ha afirmado que la falta de justicia representa una forma similar de violencia para los seres queridos de Ana María.

Mientras la sociedad mexicana y la comunidad internacional observan el desarrollo de este caso, la familia de Ana María Serrano mantiene firme su exigencia de justicia, convencida de que solo una respuesta contundente de las autoridades podrá honrar la memoria de la joven y contribuir a la lucha contra la violencia de género en México.

Temas Relacionados

Feminicidio de Ana María SerranoClaudia SheinbaumViolencia de género en MéxicoJusticia para Ana María SerranoFamilia SerranoImpunidad en feminicidiosColombia-Noticias

Más Noticias

Colombianos podrán estudiar en el exterior con becas completas en diplomados virtuales que oferta el Icetex: los requisitos

Los interesados en ampliar su formación técnica podrán inscribirse hasta el 28 de septiembre en cursos avalados por instituciones internacionales, con cobertura total de matrícula

Colombianos podrán estudiar en el

Golpe a la rumba: bares advirtieron que impuestos a licores y espectáculos pondrían en jaque la economía nocturna

El gremio de bares y restaurantes nocturnos advierte sobre el impacto negativo de la reforma tributaria en la vida cultural y musical, así como en la asistencia a eventos en vivo

Golpe a la rumba: bares

Day Vásquez envió duro mensaje al abogado de Nicolás Petro por mostrar fotos de ella en vestido de baño y en pleno juicio: “Respete”

El material audiovisual hizo parte de una estrategia de la defensa del hijo mayor del presidente de la República para demostrar su inocencia

Day Vásquez envió duro mensaje

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Siete participantes se juegan su última oportunidad de subir al balcón antes del reto de eliminación, con la incertidumbre alrededor del beneficio que podría cambiar el juego

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá

Joven patinadora fue baleada tras resistirse a un robo en Cali: las autoridades investigan el caso

El ataque provocó una ola de protestas, pues la ciudadanía realizó un nuevo llamado para pedir mayor seguridad

Joven patinadora fue baleada tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Morat y la selección Colombia

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Yaya Muñoz reveló el particular hábito que tiene en la ducha y por el que José Rodríguez evita bañarse con ella: “No es normal”

Estos son los exitosos negocios de la expareja de Dayro Moreno en Medellín: es exreina de belleza

Cara habló de su visión del amor tras su ruptura con Beéle: “Me empecé a amar y ahí fue cuando llegó el amor bonito”

Deportes

Tulio Gómez se mostró compartiendo

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío y Atlético Nacional postergaron el duelo válido por los octavos de la Copa Betplay

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018

Iván Mejía calificó a David González de “panadero” y “fracasado perdedor” tras rumores que lo ubicaban en América