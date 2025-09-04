Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ordenó atención prioritaria al caso del feminicidio de la colombiana Ana María Serrano

La colombiana fue asesinada por su expareja en 2023 - crédito Reuters/RedesSociales

En septiembre de 2023 se registró el feminicidio de Ana María Serrano, joven colombiana que vivía junto a sus padres en México y fue asesinada por su expareja cuando sus progenitores estaban de viaje.

En los últimos meses, la madre de la víctima ha denunciado que se han registrado irregularidades para que no avance el proceso judicial contra Allan Gil Romero.

Debido a esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó que las autoridades otorguen atención directa y prioritaria al expediente, como respuesta a la indignación social y a la demanda de resultados concretos en un caso que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la violencia de género en México.

La instrucción presidencial, emitida recientemente, tiene como objetivo romper la inercia que ha caracterizado la investigación desde el crimen. Sheinbaum, quien asumió la presidencia con el compromiso de combatir la impunidad y la violencia de género, solicitó a las instancias correspondientes que informen puntualmente sobre los avances y que se garantice un seguimiento exhaustivo al proceso judicial.

Ella era Ana María Serrano Céspedes, la joven que fue asesinada por su exnovio en México - crédito @jrestrp/X

Esta decisión surge tras la presión pública ejercida por la familia de Ana María Serrano, que desde el primer momento denunció la falta de avances y la ausencia de justicia efectiva.

Cabe recordar que Ana María Serrano, de nacionalidad colombiana, fue víctima de feminicidio en México hace dos años; según los primeros reportes, evidenciaron un acto de violencia de género por parte de su expareja, Allan Gil Romero, que la violentó repetidamente de manera física y psicológica.

Desde que se registró el asesinato, la familia Serrano ha mantenido una campaña constante para exigir justicia. A través de declaraciones públicas, movilizaciones y el uso de redes sociales, los familiares de Ana María han insistido en la necesidad de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

“No vamos a descansar hasta que se haga justicia por Ana María”, ha sido el mensaje reiterado por los allegados de la joven, quienes han denunciado la lentitud y la falta de resultados en la investigación.

La expareja de la colombiana fue capturada semanas después del crimen - crédito @FiscaliaEdomex

El proceso judicial, a pesar de la gravedad del caso y de la presión social, ha mostrado pocos avances significativos en estos dos años. Las autoridades mexicanas han sido objeto de críticas por parte de la familia y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que señalan la impunidad y la falta de perspectiva de género en la actuación de los órganos encargados de la investigación.

La reciente orden de Sheinbaum representa, para muchos, una oportunidad para revertir esta situación y demostrar un compromiso real con la justicia. El caso de la joven colombiana ha sido citado en diversas ocasiones como ejemplo de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y de garantizar que los crímenes contra mujeres no queden impunes.

Las reacciones de la familia Serrano ante la reciente instrucción presidencial han sido de esperanza cautelosa. Los familiares han expresado su deseo de que la intervención de la presidenta marque un punto de inflexión en la investigación y conduzca finalmente a la verdad y la justicia.

La expareja de la joven intentó engañar a las autoridades simulando un suicidio - crédito Redes Sociales

“Esperamos que esta vez sí se tomen acciones concretas y que el caso de Ana María no sea uno más en la larga lista de feminicidios sin resolver”, han manifestado en sus comunicados; mientras que Ximena Céspedes, madre de la víctima, ha afirmado que la falta de justicia representa una forma similar de violencia para los seres queridos de Ana María.

Mientras la sociedad mexicana y la comunidad internacional observan el desarrollo de este caso, la familia de Ana María Serrano mantiene firme su exigencia de justicia, convencida de que solo una respuesta contundente de las autoridades podrá honrar la memoria de la joven y contribuir a la lucha contra la violencia de género en México.