Colombia

Anuncian desvíos temporales de rutas intermunicipales que ingresan y salen por la avenida calle 13: estos son los nuevos recorridos

El avance del proyecto La Nueva 13 obliga a modificar accesos, sentidos y paraderos, buscando garantizar seguridad y organización en el flujo vehicular e intermunicipal durante la ejecución de las obras

Johan Manuel Largo

Johan Manuel Largo

La Secretaría de Movilidad implementa
La Secretaría de Movilidad implementa desvíos y suspende paraderos para buses intermunicipales en la zona

Bogotá comenzó a las 10:00 p. m. del sábado 30 de agosto de 2025 el cierre del tránsito en los puentes que integran la intersección de calle 13, sexta, carrera 50 y Las Américas en la localidad de Puente Aranda, según anunció el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Dicha decisión corresponde a la fase inicial de obras del Tramo 1 del megaproyecto La Nueva 13, una intervención destinada a modernizar el eje vial occidental de la capital y considerada de alto impacto por las autoridades urbanas.

El IDU detalló que los cierres responden a la construcción de un intercambiador vial de tres niveles, con una extensión total proyectada de 11,62 kilómetros, cuyo objetivo principal es conectar Puente Aranda con el río Bogotá. El director de la entidad, Orlando Molano, explicó que el primer nivel de la estructura contará con una glorieta de tráfico mixto con tres carriles, el segundo nivel dispondrá de una glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses del sistema TransMilenio y el tercer nivel incluirá dos puentes elevados de tres carriles cada uno, destinados al tráfico mixto entre el oriente y el occidente sobre la avenida de las Américas.

El Plan de Manejo del
El Plan de Manejo del Tránsito modifica sentidos y accesos en principales y secundarias de la zona intervenida

Según Molano, “va a haber afectaciones para los vehículos particulares, algunos buses zonales, TransMilenio estará garantizado, pasos peatonales, estaremos obviamente con paleteros. Esperamos afectar lo menos posible la movilidad, pero necesitamos hacer un esfuerzo para arrancar esta obra. Así que muy importante para que todos estemos enterados de lo que va a pasar en el puente de la carrera cincuenta”.

Como respuesta a la afectación en el corredor de la calle 13, la Secretaría de Movilidad anunció modificaciones que inciden sobre el transporte intermunicipal. La entidad señaló que, en el marco del plan de manejo de tránsito para la zona en intervención, se implementó un desvío temporal en el retorno de la avenida de Las Américas, especialmente para las rutas intermunicipales que utilizan la avenida calle 13 como acceso a la ciudad.

El nuevo recorrido para los buses intermunicipales contempla:

  • Avenida calle 13 (sentido oriente)
  • Carrera 60 (sentido sur)
  • Avenida de Las Américas (sentido occidente)
  • Empalme con el recorrido habitual
Se habilita un paradero provisional
Se habilita un paradero provisional en la avenida de las Américas con carrera 60 para rutas intermunicipales

Adicionalmente, fueron suspendidos los paraderos ubicados en la calle 13 con carrera 54 y en la avenida de las Américas con carrera 56. En reemplazo, se habilitó un paradero provisional en la avenida de las Américas con carrera 60, de acuerdo con la señalización y la información visual suministrada por las autoridades.

La Secretaría de Movilidad resaltó que estos cambios tienen como propósito garantizar una movilidad más organizada y segura para los usuarios del servicio intermunicipal. Invitó además a los pasajeros a planificar sus recorridos con anticipación y a atender las indicaciones tanto del personal en la vía como de la señalización instalada para este propósito.

En cuanto al flujo vehicular cotidiano en el área involucrada, se activó un Plan de Manejo del Tránsito (PMT) que contempla distintas modificaciones en los sentidos y accesos a las principales y secundarias. Sobre la calle 13, de occidente a oriente, los conductores deberán utilizar la calzada lenta y los vehículos livianos contarán con un carril de contraflujo por el costado norte desde la carrera 56, conectando con una glorieta provisional que ofrece acceso tanto a la calle 13 como a la Avenida de las Américas. En sentido contrario, de oriente a occidente, se estableció un desvío por la carrera 43 hacia el norte, que permite continuar por la avenida de las Américas o reincorporarse a la calle 13.

Sobre avenida Las Américas, los vehículos provenientes del occidente que se dirijan hacia el oriente podrán usar la glorieta de seis carriles o desplazarse hacia la calle 6 al oriente. Como vía alterna, la carrera 56 se designó ruta de desvío con paso por la calle 5A, la carrera 42C y la calle 6, hasta retomar la avenida Las Américas.

Los cambios de sentido definidos por el PMT incluyen:

  • La carrera 56, entre la avenida Las Américas y la calle 17, quedará en sentido sur-norte.
  • La calle 14, entre las carreras 52 y 54, asumirá sentido oriente-occidente.
  • La carrera 47, entre calle 12 y avenida calle 13; la carrera 44, entre avenida calle 13 y calle 17; y la carrera 43, entre calle 13 y avenida de Las Américas, tendrán doble sentido de circulación.

