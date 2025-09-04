Aceptan renuncias de alcaldesas de Chapinero y Fontibón tras revisión de gestión en Bogotá

El secretario de Gobierno anunció la aceptación de las renuncias de las alcaldesas locales de Chapinero y Fontibón, tras evaluar la gestión de los 18 mandatarios locales. Mientras se designan nuevos titulares, funcionarios de la Secretaría de Gobierno asumirán el encargo temporal.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) confirmó en la noche del miércoles 3 de septiembre la aceptación de la renuncia de las dos mandatarias locales, Alexandra Mejía Guzmán, alcaldesa de Chapinero, y Adriana Yaneth Ortiz Ubaque, alcaldesa de Fontibón. La decisión se dio después de un proceso de revisión exhaustivo sobre la gestión de las 20 alcaldías locales de la capital.

El anuncio fue hecho por el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, quien explicó que la determinación se tomó tras la solicitud de renuncias protocolarias realizada el pasado 28 de agosto por el alcalde Carlos Fernando Galán.

La medida obedeció a las denuncias de presuntas irregularidades en la ejecución presupuestal y el manejo de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, tema que ha generado cuestionamientos desde el Concejo de Bogotá y distintos entes de control.

Mandatarias locales, Alexandra Mejía Guzmán, alcaldesa de Chapinero, y Adriana Yaneth Ortiz Ubaque, alcaldesa de Fontibón. - crédito Alcaldía de Bogotá

Quintero señaló que en este proceso se adelantaron 18 reuniones con alcaldes y alcaldesas locales para evaluar aspectos como la ejecución de presupuestos, los acuerdos de gestión, la transparencia administrativa, el relacionamiento comunitario y los resultados en la implementación del Plan de Desarrollo Distrital.

En un video difundido en su cuenta de X, Quintero recalcó que “luego de esta revisión y haciendo un balance, hemos decidido aceptar la renuncia de las alcaldesas de Chapinero y de Fontibón. Las demás alcaldías seguirán en permanente seguimiento y evaluación con un objetivo: cambiar la imagen de las alcaldías locales”.

Encargos provisionales y nuevas ternas

Mientras las Juntas Administradoras Locales (JAL) de Chapinero y Fontibón presentan nuevas ternas de candidatos ante el alcalde Carlos Fernando Galán, la Secretaría Distrital de Gobierno designó funcionarios encargados de ambas localidades, mientras se designan nuevos titulares. Según la entidad, estos delegados conocen de fondo las problemáticas de los territorios y están familiarizados con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, lo que permitirá mantener la continuidad en la gestión.

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de la ciudad. - crédito Alcaldía de Bogotá

El Distrito aseguró que este proceso se enmarca en la necesidad de garantizar que las alcaldías locales refuercen los principios de transparencia, eficiencia en el gasto y resultados concretos para la ciudadanía.

La salida de Mejía Guzmán y Ortiz Ubaque representa la primera consecuencia directa de la solicitud de renuncias protocolarias hecha por el alcalde Galán. El mandatario distrital ha insistido en que las alcaldías locales deben recuperar la confianza de los ciudadanos y superar los cuestionamientos históricos relacionados con la administración de los recursos públicos.

El secretario Quintero lo reiteró en su declaración que “nuestro compromiso es cambiar la relación con las alcaldías locales, razón por la cual insistiremos en que cada alcalde y alcaldesa represente los valores de la administración. Vamos a luchar por la transparencia, por los resultados y por la eficiencia en el gasto”.

Evaluaciones en curso y posibles nuevos cambios

Aunque por ahora solo se confirmó la salida de las mandatarias de Chapinero y Fontibón, el Distrito dejó claro que el proceso de evaluación continúa. No se descartan nuevas renuncias en otras localidades si se evidencian incumplimientos o deficiencias en la gestión.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila confirmó la salida de las mandatarias locales. - crédito @GAquinteroA/X

El manejo de los recursos en las alcaldías locales ha sido uno de los puntos más sensibles para la administración distrital, pues representan inversiones claves para mejorar la calidad de vida en los barrios de Bogotá. En ese sentido, el alcalde Galán busca enviar un mensaje contundente de control, transparencia y orientación a resultados, con el fin de recuperar la confianza ciudadana en estas instituciones.

Contexto de la decisión

Las alcaldías locales cumplen un papel estratégico en la capital, pues tienen a su cargo la ejecución de proyectos comunitarios, la inversión en infraestructura y programas sociales, así como el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana. Sin embargo, la falta de control y las denuncias recurrentes sobre corrupción han llevado a que estas entidades sean objeto de escrutinio permanente.

Con esta decisión, la Alcaldía Mayor de Bogotá busca sentar un precedente, en donde los alcaldes locales deben responder a estándares más altos de gestión y probidad administrativa. Las medidas también buscan frenar posibles prácticas clientelistas y garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a los ciudadanos.