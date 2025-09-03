Colombia

Yina Calderón aclaró rumores que desató sobre Aida Victoria Merlano y aseguró que estaría pensando en una reconciliación

En medio de la polémica por la paternidad del hijo de la barranquillera y su supuesta separación, la empresaria de fajas sorprende al ofrecerse como madrina del bebé y asegura que todo fue un malentendido

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Yina Calderón responde a Aida
Yina Calderón responde a Aida Victoria Merlano y propone ser la madrina del pequeño Emiliano - crédito @yinalcalderontv y @aidavictoriam/Instagram

La controversia en torno a la paternidad del hijo de Aida Victoria Merlano, iniciada por la creadora de contenido Yina Calderón, cobró un nuevo matiz cuando Juan David Tejada intervino para rechazar cualquier sospecha de infidelidad o dudas sobre su papel como padre.

Sin embargo, los comentarios y debates en las redes sociales no han parado, especialmente después de que la creadora de contenido barranquillera negara categóricamente estos rumores durante una entrevista para el programa Lo sé todo.

En su momento, Yina Calderón puso en duda la identidad del padre del pequeño bebé de Aida, Emiliano, sugiriendo que este podría ser fruto de la relación anterior con Westcol y no con su actual pareja, Juan David Tejada y fue a partir de esa situación que ambas celebridades salieron a reaccionar y dar su punto de vista.

Durante el diálogo televisivo, Merlano abordó directamente el origen del conflicto y explicó que recurrió al sarcasmo debido a la falta de sustento de las versiones que circulaban: “Tendrían que haber sabido cómo estaba mi relación anterior para ver cuándo fue el último polvo que yo eché en esa relación como pa’ que le den los tiempos”, señaló y enfatizó que los hechos no coinciden con los períodos de su vínculo anterior con Westcol.

Yina Calderón responde a polémica
Yina Calderón responde a polémica por hijo de Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG

Además, Merlano respondió con contundencia a Calderón: “Yo sí sé quién me la mete y cuándo. Yo sé perfectamente hasta qué día me embarazaron. Me acuerdo precisamente en qué polvo me embarazaron. A mí me embarazaron un 30 de octubre, lo recuerdo perfectamente”, estableciendo así una cronología que, según ella, despeja cualquier duda sobre la paternidad del niño y confirma que este nació en el marco de su relación con Juan David Tejada.

“De pronto, el ladrón juzga por su condición y por eso dijo que yo sería como ella, pero no… Yo pude haber sido recocherita de la panocha, pero yo sí sé quién me la mete y cuando”, continuó.

En medio de esa discusión pública, Yina Calderón también se sumó al debate y en una reciente entrevista que le hicieron en México se refirió a las declaraciones de la creadora de contenido barranquillera.

